Как появилось слово «ябеда» и почему раньше его произносили с уважением

Так уж сложилось, что слово «ябеда» — одно из первых обидных слов, с которыми мы сталкиваемся в детстве. Сегодня оно постепенно забывается, заменяясь словом «стукач», пришедшим из уголовной среды. Несмотря на это, его все еще можно услышать среди детей и, очень редко, от взрослых. Оказывается, это слово имеет интересную историю и когда-то не имело негативной окраски.

На вопрос о происхождении слова «ябеда» многие просто пожмут плечами. Самые эрудированные предположат, что оно связано со словом «беда». Однако это не так. Слово «ябеда», означающее доносчика, было заимствовано у скандинавов во времена Древней Руси. Оно происходит от древнескандинавского «embaetti», что означает «служба» или «должность».

В немецком языке также существует слово, произошедшее от него, — «ammt», что означает «контора». Если тщательно исследовать другие европейские языки, можно найти и другие примеры. Правда, изначальное слово обычно настолько искажают, что распознать заимствование сможет разве что профессор филологии.

Слово «ябеда» тоже мало похоже на оригинал. В эпоху Средневековья говорили «ябетник», и это слово означало должностное лицо или судью. В письменных документах оно впервые встречается в Новгородской летописи, датируемой 1218 годом. Несколько столетий, говоря «ябетник» или «ябета», наши предки имели в виду официальное, уважаемое лицо.

Изменилось все в 16 столетии, когда ябетниками начали называть доносчиков, и слово приобрело ярко-негативный оттенок. Ученые считают, что именно в это время в слове произошла замена буквы «т» на привычную нам всем «д».

История слова «фискал»

Похожая история и у слова «фискал», также обозначающего доносчика. Еще в 18 веке так называли гражданских и церковных чиновников, инспекторов, ревизоров по финансовым делам, надзирателей. Слово было заимствовано из латыни, где fiscalis означает «казенный», а fiscus — «денежный ящик».

Люди, занимающие эти ответственные должности, часто вызывали негативные эмоции из-за своей деятельности. Они выявляли злоупотребления, хищения и факты коррупции, докладывая о них начальству. Слово «фискал» сначала начали использовать в негативном ключе в церковных школах, а позднее оно стало распространенным оскорбительным определением человека.