И для москвичей Волга – матушка: как Канал имени Москвы спас столицу

Еще Петр I задумал соединить Москву-реку с Волгой, а воплотить эту идею довелось советской власти. В начале 1930-х годов столица стремительно росла и испытывала серьезную нехватку воды: Рублевский водопровод не справлялся с растущими потребностями трехмиллионного города. В некоторых местах, например, напротив Кремля, там, где сейчас Большой Каменный мост, Москва-река настолько обмелела, что ее можно было перейти вброд. Не было центрального водоснабжения и отопления. Спасла Москву Волга, для этого понадобилось создать канал длиной 128 километров! 15 июля Канал имени Москвы празднует свой очередной день рождения, и MIR24.TV рассказывает об одной из великих советских строек.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Решение об использовании ресурсов Волги было принято 15 июня 1931 года на пленуме ЦК ВКП(б) после доклада Лазаря Кагановича о положении с водой в столице. В постановлении говорилось: «Коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьем реки Волги». Уже 27 февраля 1932 года строительство канала включили в число «ударных объектов» по постановлению Совета труда и обороны при СНК СССР.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Грандиозный проект и стройка без участия иностранных специалистов

Волгу было решено перегородить плотиной у деревни Иваньково близ устья реки Дубны, чтобы в весеннее половодье река уперлась в плотину и разлилась, образуя Иваньковское водохранилище (сегодня площадь водохранилища составляет 317 квадратных километров). Часть его воды, просчитали инженеры, продолжит путь по старому волжскому руслу, а другая часть круто повернет на юг, в искусственное русло, и начнет взбираться на высоту девятиэтажного дома, затем пройдет по ровному и широкому водяному мосту и спустится в Москву-реку. Вариантов трассы канала было несколько, из них выбрали проект с центром в подмосковном городе Дмитрове.

Трасса должна была пройти по кратчайшему пути между Волгой и Москвой: от старинного села Тушина до устья реки Дубны, впадающей в Волгу. В непрерывный многокилометровый «водяной мост» планировалось превратить высокий гребень холмов с истоками и долинами мелких рек, к нему с двух сторон, от Волги и от Москвы-реки, должны были поднять водяные лестницы. 23 декабря 1932 года в организации «Союзстальмост» под руководством Владимира Шухова был образован Сектор проектирования металлических конструкций гидроканала Москва-Волга. Успех проекта во многом обеспечил шуховский коллектив, который имел опыт строительства плавучих ворот для доков.

Начальником строительства назначили бывшего руководителя Беломорстроя Лазаря Когана, начать работы в подмосковном городе Дмитрове предписывалось с 15 июня 1932-го. Масштабный проект требовал большого количества рабочей силы, к нему привлекли ресурсы, освобождающиеся от возведения Беломорско-Балтийского канала, и заключенных. В дмитровском Борисоглебском мужском монастыре открылся исправительно-трудовой лагерь Дмитлаг, просуществовавший более пяти лет.

«Заключенные были на всех уровнях, начиная от землекопа заканчивая проектировщиками. Видя человека с портфелем в Дмитрове, нельзя было сказать, к какой социальной категории он относится», – рассказывал телеканалу «МИР» сопредседатель краеведческого общества «Москва-Волга» Сергей Гаев.



© Николай Кубеев/ТАСС

Дмитлаг был крупнейшим лагерем ГУЛАГа и считался самым передовым в системе. По словам Гаева, здесь были свои хор и оркестр, выпускались газеты, журналы, агитационные листки. Тех, кто перевыполнял норму, могли наградить свиданиями с родственниками, сократить срок заключения и даже премировать отдыхом в лагерном санатории. Вручали и небольшие денежные премии, которые разрешалось потратить на еду или на предметы первой необходимости в ларьке.

До наших дней сохранились нехитрые орудия труда, которые использовались при этом строительстве: лопаты, кирки, деревянные тачки. Самым сложным участком стала «глубокая выемка» между Химками и Долгопрудным, там копали котлован глубиной 23 метра. В официальной фотохронике того времени можно увидеть работающие экскаваторы и другую технику, но ее было очень мало. К тому же в основном это были машины еще царского производства.

По данным Канала имени Москвы, к весне 1937 года было вынуто 151,4 млн кубометров земли, 56 млн кубометров гравия, песка и глины, уложено 3,11 млн кубометров бетона и железобетона. Почти 6,5 млн квадратных метров откосов канала укрепили камнем. Для сооружения канала потребовалось 35 тысяч тонн металлоконструкций, 2,35 млн кубометров лесоматериалов, 850 тысяч тонн цемента, около 7 млн кубометров камня и гравия, 110 млн штук кирпича. На стройке работали 170 экскаваторов, 1600 автомобилей, 275 тракторов, 150 паровозов, 225 мотовозов, 2113 железнодорожных платформ, 240 бетономешалок, 5750 электромоторов. К трассе канала подвели свыше 600 км железных дорог, 406 км линий электропередачи.

К 23 марта основные работы завершились, приступили к «остановке» Волги и наполнению Иваньковского водохранилища и канала. Через 13 дней водохранилище было заполнено, тогда щиты бетонной плотины подняли, чтобы пропустить на восток излишние волжские воды. К 17 апреля вся трасса канала Москва-Волга заполнилось водой, уровень Москвы-реки у Кремля поднялся на три метра.

Канал построили за четыре года и восемь месяцев, 15 июля 1937 года он был принят в постоянную эксплуатацию. Кстати, известное выражение «Москва – порт пяти морей» впервые прозвучало на его открытии из уст Иосифа Сталина. Дело в том, что после строительства двух каналов – Москва-Волга и Волга-Дон – из столицы СССР водным путем стало возможным добраться до Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.

7 сентября 1947-го, в год 800-летия Москвы, канал Москва-Волга переименовали в Канал имени Москвы. А 3 октября 1977 года за достигнутые успехи в обеспечении перевозок народнохозяйственных грузов и в связи со 100-летием со дня ввода в эксплуатацию искусственных водных путей на реке Москве Управление канала было награждено орденом Трудового Красного Знамени.

Длина канала составляет 128 километров, ширина по поверхности – более 80 метров, глубина – более четырех метров. Основными сооружениями являются 10 плотин: семь земляных и три бетонных. 11 ступенек-шлюзов, каждый из которых имеет особый архитектурный облик, пропускают суда при переходе с более низкого на более высокий уровень воды. Всего в составе канала – более 240 гидротехнических сооружений, крупнейшим из которых является Северный речной вокзал. В отличие от многих других крупных советских гидротехнических строек Канал имени Москвы был спроектирован и возведен без участия иностранных фирм и специалистов.

В годы Великой Отечественной войны

Канал имени Москвы сыграл свою роль в защите столицы от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. В конце ноября 1941 года немецкие части, продвигаясь от города Калинина в направлении Большой Волги, начали форсировать Иваньковское водохранилище по льду. Тогда работники Иваньковской ГЭС начали интенсивный сброс воды через плотину. Уровень воды в водохранилище понизился на два метра, лед стал оседать и ломаться, и противник был вынужден повернуть назад.

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В тот же период немцы начали наступление на участке Клин-Рогачево-Дмитров. Тогда командующий Западным фронтом Георгий Жуков отдал распоряжение о затоплении поймы рек Сестры и Яхромы. Инженеры канала совместно с военными инженерами разработали схему работы гидротехнических сооружений, при которой за счет воды канала был начат подъем воды в реке Сестре. Таким образом был отсечен северо-западный подход к каналу от Дубны до Дмитрова. Следом была затоплена пойма реки Яхромы, в результате был создан водный заслон на пути гитлеровской армии. Противнику пришлось искать более сложный и медленный маршрут продвижения на восток.

В ходе Битвы за Москву саперные специалисты инженерных войск при участии работников канала Москва-Волга превратили водную артерию в прочный оборонительный рубеж: вдоль всего канала были вырыты траншейные ходы и гнезда для установки пулеметов и малых орудий. На Перемиловских высотах под Дмитровом в начале декабря 1941-го началось наступление Красной армии, в память об этом в 1966 году там установили монумент воинской славы. За четыре года войны канал ни на один день не прекращал своей деятельности, бесперебойно обеспечивая Москву водой, электроэнергией и военными грузами.

Круизы и дома отдыха вдоль Канала имени Москвы

В советское время канал имел важную рекреационную функцию – вдоль него расположилось множество баз отдыха, санаториев, пансионатов, гостиничных комплексов и рыболовецких баз. Специально для канала на заводе «Красное Сормово» построили флотилию пассажирских судов дальнего и местного плавания: пять судов дальнего плавания типа «Иосиф Сталин», шесть 300-местных теплоходов типа «Леваневский», шесть небольших теплоходов типа «Громов», а также 21 буксирное и 83 несамоходных транспортных судна.

По каналу проходило огромное количество теплоходов, работавших на различных дальних рейсовых маршрутах, в том числе Москва-Ярославль, Москва-Астрахань, Москва – Ростов-на-Дону. На скоростных пригородных рейсовых маршрутах работали теплоходы на подводных крыльях типа «Ракета». Речные круизы востребованы и сегодня, самые популярные маршруты – это круизы выходного дня, например Москва-Углич-Москвы и Москва-Тверь-Москва. Крайне популярны и дальние маршруты, например, до Санкт-Петербурга, и Соловецких островов.

Сегодня Канал имени Москвы дает столице России более 60 % всей потребляемой питьевой и промышленной воды, благодаря восьми ГЭС обеспечивает подачу электроэнергии на многие предприятия Московской области, создает кратчайшую водно-транспортную связь Москвы с Верхней Волгой.