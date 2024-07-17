Миф важнее реальности: взлет и крах движения BLM

Ровно 10 лет назад, 17 июля 2014 года, в Нью-Йорке афроамериканец Эрик Гарнер получил несовместимые с жизнью травмы во время задержания полицией. Это событие привело к массовым протестам по всем Соединенным Штатам и сделало широко известным движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны»). Появившись в социальных сетях, со временем BLM стало едва ли не самым мощным общественным движением в США. Всемирную известность оно получило в 2020 году, когда в демонстрациях по всей стране приняли участие до 26 миллионов человек. Несмотря на благие намерения и стремление бороться с полицейским произволом и расовой дискриминацией мирными средствами, активисты BLM стали организаторами погромов и спровоцировали рост ненависти, насилия и еще больший раскол в американском обществе. Как создавалось движение по защите афроамериканцев, почему BLM поддержали самые разные слои общества и что с ним произошло после пика протестов 2020 года — в материале «Ленты.ру».

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Ты помнишь, как все начиналось

История движения BLM началась с публикаций в социальных сетях. Несколько активистов из афроамериканской среды стали использовать хештег #BlackLivesMatter в постах, посвященных притеснениям чернокожих в США.

Поводом послужил случай с афроамериканским подростком Трейвоном Мартином, который в 2012 году получил несовместимые с жизнью ранения в схватке с белым патрульным Джорджем Циммерманом. По результатам расследования патрульного оправдали — судьи признали, что все действия он совершал для самообороны во время потасовки. Правозащитники остались недовольны приговором и организовали первые протесты под лозунгами «Нет справедливости» и «Равноправие для всех».

Впрочем, уже тогда сторонники Джорджа Циммермана утверждали, что речь идет о противодействию преступности, а не о проявлении расизма и дискриминации чернокожих.

В этом не было никакого расизма. Речь шла об общине, которая страдала от нападений и грабежей, и только один человек посмел бросить всему этому вызов. Государство должно было наградить его, но вместо этого они устроили над ним суд



Ситуация накаляется

Однако широкую известность и массовый характер движение в защиту черных приобрело два года спустя, в июле 2014 во время уличных демонстраций из-за инцидента с Эриком Гарнером. Против чернокожего, подозреваемого в незаконной торговле и оказавшего сопротивление при задержании, полицейский применил удушающий прием.

Но оказалось, что Эрик Гарнер страдал бронхиальной астмой, на его крики «я не могу дышать» полицейские отреагировали не сразу, и задержанный потерял сознание. Прибывшие медики увезли его в районную больницу, но спасти Гарнера не удалось.

Врачей уволили, полицейские получили взыскания, но при этом обвинения им предъявлены не были



Это вызвало протесты и сделало полицию главным врагом движения в защиту чернокожих.

Система наполнена всевозможными проявлениями неравенства и несправедливости. Скрытая предвзятость и просто откровенный расизм заложены в способах работы полиции в этой стране. Ведь, если задуматься, она была основана как патруль для контролирования рабов

Опал Томети

сооснователь движения BLM



Буквально через месяц аналогичный случай произошел в городе Фергусоне: полицейский во время задержания выстрелила в 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, что в еще в большей степени подогрело протестные настроения.

Системная проблема?

В результате лидеры BLM объявили своей целью именно борьбу с полицейским насилием и якобы избыточным присутствием полиции в районах, населенных чернокожими. Но вскоре движение озаботилось и другими проявлениями расизма.

Хотя рабство в США было отменено более 160 лет назад, а расовые законы — в середине XX столетия, элементы неравенства в американском обществе при желании найти можно. Считается, например, что доходы афроамериканцев по сравнению с белым населением заметно ниже, хотя в аналогичном положении находятся бедные латиноамериканцы.

Так, во время коронакризиса 61 процент латиноамериканцев и 44 процента чернокожих столкнулись с ухудшением экономического положения.

Однако сторонники BLM говорят о системном расизме в США, когда место в обществе определяется именно цветом кожи



Афроамериканцы живут в более бедных районах, где существуют проблемы со школами, транспортной инфраструктурой, возможностями для заработка, а уже это предопределяет невозможность карьерного роста.

Black Lives Matter — это наш призыв к действию. Это инструмент для переосмысления мира, в котором черные люди могли бы свободно существовать

Патрисс Хан-Каллорс

сооснователь движения BLM



Миф важнее реальности

Певец Стиви Уандер выступает на фестивале джаза в Новом Орлеане, штат Луизиана, США, 6 мая 2017 года

Но для движения главную роль играла не реальность, а восприятие расизма.

Лидеры BLM были уверены, что в обществе сохраняется стереотип в отношении чернокожих, и полицейские именно их чаще всего подозревают в преступлениях и готовы применить к ним более жесткие меры, вплоть до оружия



Тем не менее эти предубеждения не всегда подкреплены статистикой, отмечал эксперт-криминолог Дэниел Нагин.

В некоторых исследованиях делается вывод о том, что меньшинства подвергаются непропорционально большим нападкам [со стороны полиции], а в других исследованиях делается противоположный вывод. Но применение силы с летальным исходом чаще встречается среди белых, чем среди чернокожих

Дэниел Нагин

эксперт-криминолог



Методы

Изначально — и в BLM до сих пор это подчеркивают — движение практиковало только мирные методы борьбы.

Активисты BLM, например, проводили акции «умирания»: протестующие изображали себя мертвыми на улицах городов, чтобы привлечь внимание к проблеме полицейского насилия



Активисты BLM помогали чернокожим регистрироваться на выборах и ориентироваться в избирательных программах кандидатов, поддерживали начинающих афроамериканских художников и писателей, а также занимались сбором средств для тех, кого считали пострадавшими от расизма.

Движение без действий — это движение, стоящее на месте... Двигайте не только ртом. Идите на избирательные участки и голосуйте руками

Стиви Уандер афроамериканский певец



Впрочем, уже в первые годы деятельности происходили акции вандализма.

Так, памятники деятелям истории США, которых считали расистами, стали обливать красной краской и писать на них Black Lives Matter



При черном президенте

Президент США Барак Обама выступает перед сторонниками Демократической партии в Колумбусе, штат Огайо, США, 13 октября 2016 года

Интересно, что BLM зародилось в то время, когда США руководил первый чернокожий президент — Барак Обама. Тем не менее активисты движения не считали, что при его правлении ситуация изменилась для черных в лучшую сторону. Наоборот, случаи полицейского насилия в отношении чернокожих участились именно в это время.

Черный президент не слишком поменял общую картину. Разве что Барак Обама стал примером того, что люди все же могут принять афроамериканца в качестве лидера

Феминиста Джонс

активистка



Сам Барак Обама стремился подать происходящее как общую проблему насилия в обществе. Именно так он охарактеризовал и «дело Циммермана», в котором не стал напрямую критиковать системный расизм.

Мы должны спросить себя, делаем ли мы все, что в наших силах, чтобы остановить волну насилия с применением огнестрельного оружия, которое уносит слишком много жизней по всей стране чуть ли не каждый день Барак Обама президент США



Поддержка на высшем уровне

Еще в середине 2010-х годов движению BLM начали симпатизировать крупные компании. Amazon, Microsoft, Intel и Unilever поддерживали активистов и материально.

Во время президентских выборов 2016 года к проблематике BLM обратились и представители Демократической партии, однако это не помогло избраться их кандидату Хиллари Клинтон



Но затем активисты BLM стали критиковать президента-республиканца Дональда Трампа за то, что он не уделяет внимания проблемам чернокожих.

Новая жизнь

Широкую международную известность движение BLM получило в 2020 году, после очередного происшествия — с Джорджем Флойдом. Как и в случае с Эриком Гарнером за шесть лет до этого, против подозреваемого афроамериканца, который пытался сопротивляться полиции, был применен удушающий прием. Полицейский Дерек Шовин встал коленом ему на шею и не реагировал на слова задержанного о том, что тот не может дышать. В итоге он потерял сознание, в больнице его спасти не удалось.

Вместе с тем потом стало известно, что Джордж Флойд находился с состоянии наркотического опьянения



Как отмечал патологоанатом Эндрю Бейкер, исследовавший тело Флойда, содержание в его крови стимулятора метамфетамина и опиоидного анальгетика фентанила было таким высоким, что если бы его обнаружили мертвым дома в спокойной обстановке, то причиной несчастного случая назвали бы передозировку.

Тем не менее причиной летального исхода в конечном итоге посчитали действия полиции.

Кульминация

Волну протестов вызвал сам факт происшествия — до того, как стали известны все подробности. На этот раз протесты превзошли по масштабам все, что было раньше, и охватили до половины округов страны.

26 миллионов человек приняли участие в демонстрациях памяти Джорджа Флойда, по данным The New York Times



Подсчитали, что за пару месяцев после происшествия с Джорджем Флойдом было организовано более 4700 протестных акций — в среднем около 140 ежедневно.

Протесты стали беспрецедентными и по масштабам, и по объемам бесчинств, поджогов и грабежей. Величина ущерба застрахованной собственности достигла одного миллиарда долларов.

Культ BLM

Джорджа Флойда предали земле в золотом гробу, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей во время погребения преклонил колено и заплакал. Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке погасил огни на 8 минут и 46 секунд — время, в течение которого полицейский держал колено на шее Флойда. С соболезнованиями выступили крупнейшие политики, включая самого президента Дональда Трампа, который впоследствии жестко критиковал BLM.

Случай с Джорджем Флойдом в Миннеаполисе был трагедией, которая не должна была случиться и которая ужаснула, возмутила и опечалила американцев по всей стране

Дональд Трамп президент США



Власти стали переименовывать в честь BLM улицы в городах, художники расписывали стены цитатами из Джорджа Флойда и связанными с движением символами.

Народные настроения

Плакаты BLM на площади BLM в Вашингтоне, США, 28 августа 2020 года

Тем не менее однозначной поддержки движения BLM среди населения Штатов не было. На самом пике протестов в июне 2020 года его поддержали две трети американцев, однако уже к сентябрю уровень одобрения опустился до 55 процентов.

Существовало и резкое разделение по поддержке BLM между представителями разных этнических групп. В сентябре 2020 года 87 процентов чернокожих одобряли движение, но среди испаноязычных и азиатских американцев поддержка составляла только 66-69 процентов, а среди белых — меньше половины.

16% сторонников Республиканской партии США высказывались положительно о BLM



Удар по памятникам

Наибольшее внимание в ходе протестов привлек вандализм в отношении памятников.

Под ударом оказались не только военачальники и герои южных штатов, но и отцы-основатели, в том числе Джордж Вашингтон, поскольку все они были рабовладельцами



Даже Христофора Колумба обвиняли в том, что он положил начало рабству и эксплуатации коренных народов Америки.

Альтернатива

Протестующие сторонники BLM беседуют с офицером полиции, Атланта, штат Джорджия, США, 13 июня 2020 года

Вместе с тем в противовес BLM самоорганизовались другие движения. Ярким ответом стала схожая фраза — All Lives Matter («Все жизни важны»). Сторонники этого движения подчеркивали, что с произволом полиции может столкнуться каждый, вне зависимости от цвета кожи.

Это повестка дня экстремистов, (...) экстремистски настроенных леваков

Дональд Трамп президент США



При этом с подобными лозунгами выступали даже те, кто скорее симпатизировал BLM, но пытался показать, что вместо одной дискриминации не стоит пропагандировать другую.

«Когда люди говорят, что жизни чернокожих важны, это вовсе не значит, что жизни других людей не важны. Напротив, важна жизнь каждого», — указывал, например, Барак Обама, хотя одновременно утверждал, что положение чернокожих в США все-таки тяжелее.

С другой стороны, в последнее время сами полицейские часто подвергаются насилию и дискриминации, подчеркивали критики BLM.

Так, еще в декабре 2014 года чернокожий нанес несовместимые с жизнью травмы двум полицейским в Нью-Йорке. Это стало отправной точкой другого движения BLM — Blue Lives Matter. Blue, то есть «синими», в США называют сотрудников полиции



«Когда я уходила на работу вчера, мои дети плакали и просили меня не идти. (...) Они [сторонники BLM] террористы. Они ненавидят меня. Они ненавидят мою униформу», — рассказала офицер полиции из Нью-Джерси Сара Эрвин.

Интересно, что движение в защиту сотрудников полиции добилось результатов. В штате Луизиана приняли закон, который назвал нападение на полицейских преступлением на почве ненависти.

Развенчание мифа

Супруги МакКлоски направляют оружие на участников протестов BLM в Сент-Луисе, штат Миссури, США, 28 июня 2020 года

Однако со временем BLM становилось все более противоречивым. Его новые «иконы» казались еще более спорными, чем больной астмой семьянин Эрик Гарнер, подросток Майкл Браун и наркотически зависимый Джордж Флойд. В июне 2020 года несовместимые с жизнью ранения получил Рэйшард Брукс, но перед этим он сам напал на сотрудников полиции, пытался стрелять в них из их же табельного оружия.

Неоднозначны к тому же и последствия активности BLM. Движение сделало еще более популярными различные крайне правые группировки, которые начали борьбу с погромами и вандализмом чернокожих активистов.

BLM — это дискриминирующее название. Это плохо для чернокожих. Это плохо для всех

Дональд Трамп президент США



Наконец даже многим афроамериканцам стало очевидно, что акции BLM не защищают их права, а вызывают еще большую ненависть в обществе. В результате чернокожие стали голосовать за Республиканскую партию, критикующую радикальное движение.

Печальный конец

Участники митинга BLM во время суда над сотрудниками полиции, Луисвилль, штат Кентукки, США, 23 сентября 2020 года

Впрочем, случались в движении еще и финансовые скандалы. Уже во время протестов 2020 года выяснилось, что миллионы долларов переводились на счет Black Lives Matter Foundation, который никак не был связан с общественным движением. Мошенники всего лишь воспользовались популярным названием.

Вскоре раскрылись подробности о махинациях руководителей BLM. Одна из лидеров движения Патрисс Хан-Каллорс оказалась крупным владельцем недвижимости — в престижных районах Лос-Анджелеса, населенных преимущественно белыми, ей принадлежало несколько домов общей стоимостью почти пять миллионов долларов.

Конечно, активистка объявила это расследование продолжением «традиции террора со стороны идеологов превосходства белых по отношению к темнокожим активистам». Однако примерно в это же время другой лидер BLM Шаломия Бауэрс стал подозреваемым в хищении десяти миллионов долларов со счетов организации.

Так оказалось, что и среди важных черных жизней есть жизни еще более важные.