По тонкому льду: истории наших разведчиков, когда они были в шаге от провала

Службу в разведке нередко сравнивают с ходьбой по тонкому льду, по острию ножа. И это не броские журналистские эпитеты. Так оно и есть на самом деле. Опасность подстерегает разведчика на каждом шагу. Любая случайность, оплошность, неверное действие может привести к провалу. А там арест, тюрьма, в лучшем случае, если есть дипломатическое прикрытие, высылка из страны пребывания, поломанная карьера. Что чувствует разведчик в шаге от провала, по сути, на краю пропасти.

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Центр не просчитал опасность вербовки

…Весной 1954 года, к сотрудничеству с советской военной разведкой был привлечен старший офицер иранских ВВС, получивший псевдоним «Авиатор». Он имел доступ к секретным документам, исправно передавал их в резидентуру, которые после фотографирования в тот же день, возвращались агенту. Завербовал «Авиатора» старший помощник советского военного атташе в Иране подполковник Григорий Долин, но, по приказу руководителя разведаппарата, агент был передан на связь его коллеге подполковнику Кузнецову. Отношения оперативного офицера и агента развивались вполне успешно.

Через год работы резидентура располагала достаточно полной информацией по «Авиатору». Знали, в частности, что его младший брат служит в иранской военной контрразведке. Что и говорить, должность весьма привлекательная для разведки. Однако, в резидентуре даже и не помышляли о подходах к брату «Авиатора». Они прекрасно знали, что тот является полной противоположностью брату-агенту, который симпатизировал Советскому Союзу. Агент неоднократно говорил о нем, как о яром стороннике реакционного прошахского режима. Разумеется, резидент докладывал в Центр о таких взаимоотношениях братьев.

«Неожиданно, - вспоминал генерал-лейтенант Григорий Долин, - в плане на 1956 год Центр поставил задачу: с помощью «Авиатора» привлечь к сотрудничеству брата. Агент был против, долго сопротивлялся, говорил, что боится раскрываться перед братом. Но Центр жестко требовал от нас, мы давили на «Авиатора».

Наконец, в апреле агент доложил, что разговор состоялся, но положительных результатов не принес. Наоборот, как мы узнали позже, брат тут же сдал «Авиатора», привез его в дом губернатора, поставил на колени, принудил молить о пощаде.

Контрразведка подготовила спецоперацию по захвату офицера резидентуры подполковника Кузнецова при передаче материалов. Советский офицер был арестован, всю ночь его допрашивали, склоняли к невозвращению на Родину. Он вел себя мужественно, решительно отвергал предъявленные обвинения. После выхода из заточения, Кузнецову было предложено срочно покинуть страну.

История с «Авиатором» была ошибкой, как резидентуры, так и Центра. Руководитель разведаппарата не смог убедить Москву в недопустимости подобных действий. Центр, в свою очередь, не просчитал всю опасность вербовки.

Встал вопрос и моем пребывании в стране, ведь я вербовал «Авиатора». Я стоял, что называется, на самом краю. Пришлось пережить не мало тревожных минут».

Он мог оказаться в турецких застенках

5 марта 1953 года утренние выпуски турецких газеты вышли с сенсационными заголовками: «Русский диктатор загнулся!» «Сталин протянул ноги!» Подтверждение этому посольство не получило. МИД почему-то молчал. Откровенно говоря, никто из дипломатов не знал верить, не верить этому известию.

Однако вскоре московское радио сообщило: умер Сталин. Оперативный офицер резидентуры военной разведки в Турции Леонид Медведко понимал, что предстоит немало работы, быстро собрался, и поспешил в посольство. Было еще рано, но у запертых дверей миссии он увидел группу иностранных дипломатов, турецких представителей.

Пока готовили траурный портрет, книгу для записей, посол приказал Медведко занять гостей. И вот тогда ему впервые пришлось побеседовать с экс-президентом Турции, лидером Народно-республиканской партии генералом Исмет-пашой Иненю. Он говорил о том, что со смертью Сталина ушла целая эпоха и его дела войдут в историю века.

© Global Look Press // Турецкий государственный, политический и военный деятель Исмет Иненю (слева с одной медалью)

Однако слова соболезнования это одно, а дела - совсем другое. Отношение к советским людям, к нашей стране, в Турции оставалось враждебным. С Леонидом случалось не раз, что турок, узнав в нем русского, едва не плевал в лицо.

Работать советской разведке в Турции было очень тяжело. Это тебе не Европа, где за сотрудничество с разведкой СССР тоже, конечно, не гладили по голове и сажали в тюрьму, но не лишали жизни. В Турции даже за попытку сотрудничества, да что там сотрудничества, просто за встречу с советским дипломатом, могли вздернуть на виселице. И это поверьте, не фигура речи, не красное словцо.

Подобное потрясение пережил молодой офицер Леонид Медведко. Он всего раз встретился и пообщался с турецким гражданином, курдом по национальности, который работал в одной из военных организаций. Что можно успеть за одну встречу? Разве, что познакомиться, немного пообщаться, разумеется, ни о каких шпионских делах не могло идти и речи. Однако курд был схвачен. В газетах написали, что он агент русского шпиона, и в результате, тот закончил жизнь на виселице.

Так Леонид оказался в шаге от провала.

С этим случаем приезжал разбираться из Москвы в Анкару генерал Константин Сеськин. Однако вины в гибели курда со стороны Медведко не нашли, и тем не менее подстраховались - Леонида перевели в Стамбул, в аппарат военно-морского атташе. Ведь у него не было дипломатического паспорта, и случись что, офицер мог оказаться в турецких застенках.

За ним по пятам шла контрразведка

Полковник Александр Хоменко приехал в Швейцарию в 1954 году. Вместе с военным атташе полковником Филиппом Гончаровым им пришлось разворачивать аппарат в этой стране. Словом, они были первыми.

Ошибается тот, кто думает, что Швейцария, как принято считать, страна банков, часов и сыра. У нее уже в ту пору была достаточно развитая оборонная промышленность. Разумеется, производимые технические новинки поставлялись в армии Запада.

Однако первая разведывательная задача Александр Хоменко лежала вдалеке от швейцарской оборонки. И была она весьма своеобразна и деликатна. Но при этом крайне опасна.

Из Центра пришло указание: подготовить и провести спецоперацию по переводу денег с одного счета на другой. На первый взгляд, что тут сложного.

Но дело заключалось в том, что Хоменко пришлось в одном из банков Швейцарии выдавать себя совсем за другого человека. То есть в «стране банков» по сути, обмануть опытнейших банкиров.

Офицер должен был выдать себя за нашего разведчика-нелегала, у которого на счету находилась весьма крупная по тем временам сумма - более 50 тысяч долларов. Сам он в банке «засветиться» не мог, потому, как был раскрыт, перешел на запасные документы, но успел выставить сигнал тревоги. По пятам за ним шла контрразведка.

Деньги с его счета надо было снять срочно и перевести в другую страну. Но для этого следовало соблюсти некоторые важные формальности. Например, расписаться в финансовых документах, так, чтобы даже прожженные швейцарские банкиры не заподозрили подделки. Сложная задача. Да не то слово. Но Хоменко умело сыграл роль владельца счета и подпись такую поставил, которая не вызвала сомнений. Деньги были спасены.

А ведь он был в шаге от провала. Один неверный завиток подписи, и на запястьях советского полковника могли щелкнуть наручники. Конечно, разобрались бы, в тюрьму не посадили бы, дипломат ведь, но широкую огласку в прессе, объявление persona non grata, и шумное выдворение из страны можно было получить запросто.

«У меня по спине побежали «мурашки»

Опытному разведчику полковнику Григорию Михляеву, за плечами которого было несколько зарубежных командировок, в том числе, и в качестве помощника начальника советской военной миссии в английской зоне оккупации (1949-1953 годы), удалось завербовать весьма перспективного информатора, в ту пору, студента политехнического университета в Ганновере. Во время войны «Вернер» (такой псевдоним присвоили ему в Центре) служил в войсковой разведке и был самым молодым майором в армии. Теперь он испытывал материальные затруднения. Нужны были деньги, чтобы окончить обучение и содержать жену, которая вскоре должна была родить ребенка.

«Центр дал согласие на проведение вербовки, - рассказывал Григорий Фролович, - Встреча с будущим агентом проходила в городском парке Ганновера. Стояла зима, но снег еще не выпал. Мы сели на лавочку на одной из аллей. Я объяснил «Вернеру», что мы готовы обеспечить ему возможность окончить университет и содержать семью, а он, в свою очередь, обязуется добывать интересующую нас информацию. Он согласился. Вынул блокнот довольно большого формата и стал писать под мою диктовку текст обязательства.

Написал полстраницы, и тут мы заметили, что по аллее в нашу сторону идет полицейский. Говорю ему: прикрой текст. Но он оказался парнем не из робкого десятка, да и рассудил вполне логично. «Это вызовет подозрение», - прошептал он и продолжал писать. Скажу откровенно, когда полицейский проходил мимо нас, у меня по спине побежали «мурашки». Казалось, вот он провал, рукой подать. Однако, все обошлось благодаря хладнокровию и спокойствию «Вернера».

«По сведениям властей у вас есть радиопередатчик»

Одной из самых выдающихся разведчиц прошлого века была Рут Вернер, она же Урсула Кучински, Рут Бёртон. Долгое время успешно работала на советскую военную разведку. Однажды с ней произошла весьма драматичная история.

© Рут Вернер с сыном, начало 1930-х годов

1 сентября 1939 года разразилась война. Выход радиолюбителей в эфир был запрещён. Дом, в Швейцарии, где жила в это время Рут, навестили сотрудники секретной службы. До обыска, к счастью, не дошло.

Никаких последствий это посещение как будто не имело, но настораживало и волновало. Рут пришлось спрятать радиопередатчик в яме, выкопанной в кустах.

На другой день какие-то незнакомцы несколько раз обошли их дом. Это вызвало ещё большее опасение. Спустя несколько дней, Рут Вернер пригласили встретиться с неким швейцарским сотрудником безопасности.

- По сведениям властей у вас есть радиопередатчик, которым вы пользуетесь. На вас донесла (он так и сказал «донесла») посыльная из бакалейного магазина. Когда она занесла вам покупки, то услышала стук ключа Морзе.

Рут, слушая чиновника, вся внутренне сжалась, почувствовала, как ком подкатил к горлу, стало трудно дышать. Но опытная разведчица сумела преодолеть приступ страха и весело расхохоталась, да так, что сотрудник спецслужб удивлённо посмотрел на неё и пододвинул стакан воды.

- Пройдите в детский магазин, купите этот радиопередатчик за семь марок и покажите этой девушке. Если там не окажется, пойдёмте ко мне, и вы увидите его среди игрушек моего девятилетнего сына, если он ещё цел.

Чиновник был удовлетворён, он задал ещё несколько вопросов: на какие деньги Рут живёт, кто её родители, где муж. На все ответы одобрительно кивал головой. Расстались они вполне довольные друг другом.

Из кабинета сотрудника безопасности Рут Вернер вышла на тяжелых ватных ногах.