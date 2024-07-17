Самая странная форма русской армии: почему солдаты воевали в лосинах и париках

Сегодня многим форма русских военных, в которой они отражали наполеоновскую агрессию, может показаться странной. Белые перчатки, лосины или рейтузы, громоздкие шапки – функционального в этом мало. Воевать в этом, несомненно, непросто. Но ведь чем-то же руководствовались разработчики такой униформы?

По образу и подобию

Новая военная форма стала частью масштабных реформ, которые затронули отечественную армию. Затеял их Пётр I, прорубивший «окно в Европу». Первый русский император внедрил новаторское правило – солдаты Российской империи отныне должны были не только хорошо сражаться, но и отлично выглядеть. Война превратилась в зрелище.

В XVIII веке начали разделять солдат по родам войск, исходя из внешнего вида. Серьёзные требования предъявлялись и к форме. Потомки Петра I напрочь забыли про то, что солдатская одежда должна быть не только красивой, но и удобной. Так в армию «просочились» белые перчатки и панталоны, сложные причëски-косы, в которые вплеталась проволока, треуголки и другие не очень приспособленные для полевых военных действий вещи.

Ещё одним трендом того периода стала муштра. Например, Павел I обожал смотреть на стройно марширующих гвардейцев. Чтобы порадовать императора, военачальники целыми днями гоняли солдат по плацу, заставляя оттачивать каждый шаг, каждое движение до механической точности. Кстати, именно благодаря муштре в российской армии появились и узкие штаны, ведь в них намного сложнее сгибать ноги в коленях.

Дёшево и сердито

Во времена Александра II подход к солдатской форме изменился. Акцент был сделан уже на дешевизне производства, а также на удобстве. Дело в том, что в XIX веке стремительно развивалось огнестрельное оружие. Если во время наполеоновских войн после первого залпа выжившие солдаты шли в штыковую атаку, то в следующем столетии появился смысл в маскировке, так как дальность поражения оружия увеличилась примерно до километра. Слиться с окружающей средой в белом парике было проблематично.

Лосины (в Европе их называли рейтузами) оказались в итоге не только декоративным элементом, но и практичным. Они идеально подходили всадникам, которые много времени проводили в седле. Широкие штаны страшно натирали, а вот узкие аналоги, сделанные из выбеленной кожи лося – нет.