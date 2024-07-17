Какие навыки можно потерять, если перестать писать от руки

Ученые утверждают, что писать от руки очень полезно. При этом не играет роли уровень грамотности, смысл написанного и вид письменных принадлежностей. Важен сам процесс письма, играющий важную роль в жизни человека. Исследования показали, что полный переход на набор текста на клавиатуре приведет к 7 серьезным последствиям.

В последнее время в мире замечена тревожная тенденция: люди все чаще отказываются от письма от руки. В США, Германии и Финляндии чистописание в младших классах уже дается как факультатив, а кое-где нет и этого. Американские федеральные общеобразовательные нормативы, введенные в 2010 году, предусматривают обучение детей письму только в дошкольных учебных заведениях.

Это означает, что получив в детском саду некоторые базовые навыки, ребенок больше не сталкивается с рукописными текстами. С 1 класса малышей обучают вводить текст при помощи клавиатур и сенсорных панелей. Активно движется к этому и Швеция. Там считают, что детская моторика не рассчитана на такой сложный процесс и первоклассникам лучше жать на клавиши. Специальные программы при этом преобразуют набранный текст в рукописный и школьники таким образом учатся читать то, что написано рукой.

Пока еще держится консервативная Великобритания. Но и там детей в младших классах параллельно учат писать и набирать текст. Пройдя курс чистописания, школьник сдает по нему экзамен. После этого он больше не сталкивается с прописью и до конца школы только печатает.

Как изменялось письмо в России

Как это ни странно, поговаривают о полном переходе на печатный текст и в России. Письмо за последнее столетие несколько раз упрощалось. Первую серьезную реформу провели вскоре после революции большевики. Из алфавита убрали несколько букв, а правила упростили. Так новой власти удалось сделать обучение грамоте более эффективным и быстрым.

В 50-х годах из прописей убрали считавшиеся классическими «украшательства» букв. Всевозможные завитки и крючки были тяжким наследием царизма и подходили только для письма перьевыми ручками. При Сталине целые институты работали над рационализацией письма.

Новые методики обучения школьников предусматривали, чтобы при письме мыслительное напряжение чередовалось с расслаблением. Приняли стандарт, при котором ведение линии вниз выполнялось с нажимом, а вверх — без. Запомнить все направления движения ручки было непросто и быстро писать получалось не у всех. Зато меньше уставали. После смерти Сталина правила пересмотрели и упростили. В СССР ввели «безотрывное письмо», обеспечивающее хорошую скорость, но вызывающее быстрое утомление.

В 90-х годах снова пришли изменения. Существенно сократили количество уроков чистописания в школах. Сейчас же, когда школьникам разрешено пользоваться планшетами, все больше детей отказываются от тетрадей и ручек. Требований к красоте почерка давно уже нет, поэтому многие пишут ужасно или даже печатными буквами.

Шведские ученые утверждают, что через 50-70 лет письмо превратится из обязательного навыка в искусство. Если вы сейчас можете коряво написать несколько фраз в год и стесняетесь своего почерка, то спустя полвека будете считаться каллиграфом. А вот участь тех, кто полностью откажутся от письма, незавидна. Специалисты назвали 7 проблем, с которыми они столкнутся.

1. Читать станет сложнее

Перестав писать, люди станут хуже читать и менее выразительно изъясняться. Кроме этого, ухудшатся координация и моторика. Это связано с тем, что при ручном письме задействованы участки мозга, отвечающие за интерпретацию сенсорных ощущений и формирование речи.

Ученые из норвежского Университета Ставангера выяснили, что те, кто быстро пишут, быстрее и читают. Так называемый центр Брока — участок мозга, отвечающий за составление слов и распознавание букв, лучше всего развит у тех, кто пишет.

2. Пострадает глазомер

Точно известно, что у детей, которые не пишут, хуже развит глазомер. И наоборот — у тех, кто имеет проблемы с глазомером, не получается красиво и быстро писать. Это заметили еще в древности, поэтому в Китае, Японии и в арабских странах при наборе в отряды лучников отдавали предпочтение каллиграфам.

3. Ухудшится распознавание написанного

Исследователи установили, что те, кто сам не пишет от руки, очень плохо распознает рукописный текст. Для детей без навыков письма он вообще выглядит как странные каракули. Возможно, что в мире, где скоро рукописи можно будет увидеть только в музее, это не критично.

Но не стоит забывать, что распознавание написанного — это тоже род умственной деятельности. Исследования, проводимые при помощи новейшего оборудования, показали, что при чтении письменного текста работает больше участков мозга, чем при работе с напечатанным.

4. Ухудшится грамотность

Орфография, пунктуация и грамматика станут играть незначительную роль. Сейчас почти все гаджеты автоматически исправляют или выделяют ошибки и это расслабляет. Со временем люди не смогут грамотно набирать текст, если по какой-то причине программа окажется работать.

5. Труднее будет выразить мысли

Мы будем хуже формулировать свои мысли. Пишущий человек, еще до того как его ручка прикоснется к бумаге, складывает в уме текст. При письме задействуется высшая форма абстрактного мышления. При наборе на компьютере этого нет, так как мы отлично понимаем, что в любой момент можем все что угодно изменить или исправить.

6. Станет хуже воображение

Пострадает воображение. Пишущие люди лучше представляют в уме разные события, персонажей и действия. Образы литературных героев, рожденные нашим мозгом, при написании сочинения более яркие. При наборе такого же текста происходящее представляется более тусклым и схематичным.

7. Снизится обучаемость

Дети, не умеющие писать, станут хуже учиться. Снизится и способность к запоминанию. Ученые установили, что учебный материал, записанный от руки, запоминается гораздо лучше, чем набранный. Это опять же связано с тем, что при письме приходится формулировать мысль заранее.

Психологи из США Пэм Мюллер и Дэниель Оппенгеймер определили, что студенты, набирающие текст на компьютере, делают более подробные записи. Но зато те, кто записывают материал, гораздо лучше его запоминают. Это связано с тем, что при письме приходится перефразировать в уме текст и формулировать его так, чтобы запись была более точной, но при этом короткой.

Прогресс человечества не всегда ведет к улучшению. Это хорошо заметно на примере отказа от письма. Очевидно, что сэкономленных на уроках чистописания часов вряд ли хватит, чтобы позднее вернуть утраченные из-за этого способности.