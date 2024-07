Композиторы, скандалисты и провидцы: чем знамениты вице-президенты США разных эпох

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в случае его победы на выборах в ноябре 2024 года, вице-президентом станет 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс. Молодой политик известен как консерватор и критик Китая.

Вице-президент в США является первым лицом в президентской линии преемственности. То есть именно он вступает в должность в случае смерти президента, его отставки или импичмента и отстранения от должности. Целых девять вице-президентов в истории взошли на президентский пост в США таким путем. Это Джон Тайлер, Миллард Филлмор, Эндрю Джонсон, Честер А. Артур, Теодор Рузвельт, Кэлвин Кулидж, Гарри С. Трумэн, Линдон Б. Джонсон и Джеральд Форд.

Начиная со второй половины ХХ века, вице-президенты стали не просто «запасными игроками», какими они были в прошлом, но и весомыми политическими фигурами, участвующими в формировании внутренней и внешней политики страны. Рассказываем, какой след в истории оставили вице-президенты США с начала XX века и до наших дней.

Президент Уильям Мак-Кинли и вице-президентТеодор Рузвельт

Теодор Рузвельт, который был вице-президентом при Уильяме Мак-Кинли, стал следующим президентом США, после того, как глава государства скончался вследствие покушения на него в сентябре 1901 года.

Теодор Рузвельт известен, как один из самых выдающихся американских политиков. Он занимал должность президента США с 1901-го по 1909-й годы и страстно хотел сделать из США супердержаву. Как показала история, это у него получилось. В 1906 году Рузвельт получил Нобелевскую премию мира. А еще он стал первым президентом США за всю ее историю, который поднялся в небо на самолете и погрузился под воду в подводной лодке.

Президент Теодор Рузвельт и и вице-президент Чарлз Фэрбенкс

Чарлз Фэрбенкс стал вице-президентом в годы правления Рузвельта и был его соратником с марта 1905 года по март 1909 года. Блестящий юрист, он выступал также в качестве сенатора Конгресса США от Индианы. В честь него был назван город Фэрбенкс на Аляске.

Президент Уильям Гарри Тафт и вице-президент Джеймс Шерман

Джеймс Шерман – американский политик, который более двадцати лет проработал в Палате представителей, прежде чем стал вице-президентом США в период правления президента Уильяма Гарри Тафта. Он исполнял обязанности вице-президента с 4 марта 1909 до 30 октября 1912 года и стал единственным американским вице-президентом, скончавшимся во время исполнения срока своих полномочий.

Президент Вудро Вильсон и вице-президент Томас Маршалл

Томас Маршалл – американский политик, член Демократической партии, вице-президент США с 1913 по 1921 год, работавший при президенте Вудро Вильсоне.

Правда, отношения Маршалла и Вильсона были довольно прохладными из-за их идеологическими разногласий. Однако, когда в 1919 году Вильсон перенес инсульт и оказался недееспособным, Маршалл поступил как джентльмен. Он отказался взять на себя обязанности президента, поскольку считал некорректным принять их без письменных просьб первой леди США Эдит Вильсон, врача президента и без резолюции Конгресса США. В результате вплоть до переизбрания 4 марта 1921года президентом страны оставался Вудро Вильсон.

После этого Маршалл оставил большую политику и продолжил карьеру в качестве адвоката. Он также написал нескольких книг и опубликовал мемуары.

Президент Уоррен Дж. Хардинг и вице-президент Калвин Кулидж

Калвин Кулидж, бывший вице-президентом в годы правления Уоррена Дж. Хардинга 1921-1923 году, стал следующим за ним президентом США. Это произошло после того, как в августе 1923 г Хардинг скоропостижно скончался, и Кулиджу пришлось его заменить.

Калвин Кулидж руководил страной в 1923 – 29 годах. Несмотря на то, что оппоненты критиковали его за консервативность, лень и немногословность, именно при нем США достигли невиданной ранее степени могущества. А американские индейцы получили гражданские права. Но на второй срок он баллотироваться отказался, словно знал, что страна стоит на пороге Великой депрессии.

Президент Калвин Кулидж и вице-президент Чарлз Дауэс

Чарлз Дауэс – американский политик, который был вице-президентом США. Он знаменит тем, что их отношения с президентом Калвином Кулиджем были худшими за всю историю США.

Оскорбительные письма, отказ принимать участие в заседаниях правительства, ссора с сенаторами – это далеко не все, чем Калвин Кулидж выражал пренебрежение к своему вице-президенту, отказываясь с ним работать.

Кроме своей непростой политической карьеры, Дауэс знаменит тем, что он был композитором-любителем. Одна из написанных им мелодий в 1950-е годы стала популярным шлягером «It’s All in the Game».

Президент Герберт К. Гувер и вице-президент Чарлз Кертис

Вице-президенту Чарлзу Кертису выпала трудная доля – стать вместе с президентом Гербертом К. Гувером во главе страны, которая была поражена Великой депрессией. Время на этом посту – с марта 1929 по март 1933 года. Именно Кертис одобрил пятидневную рабочую неделю без сокращения заработной платы.

В 1932 году, когда США принимали X летние Олимпийские игры, которые проходили в городе Лос-Анджелесе, Кертису довелось открывал эти игры.

Президент Франклин Рузвельт и три вице-президента, включая Гарри Трумэна

При Франклине Рузвельте, который в должности президента США возглавлял страну целых три срока, обязанности вице-президента исполняли три американских политика.

Джон Гарнер. Первый из них Джон Гарнер был на этом посту с марта 1933 по январь 1941 года. Он был участником неофициальной консервативной коалиции, которая противостояла президенту Рузвельту в Конгрессе. И в целом у президента и вице-президента было много политических разногласий.

Генри Уоллес. Второй при Рузвельте вице-президент Генри Уоллес, который занимал эту должность с 1941 по 1945 годы, знаменит тем, что он был активным сторонником развития сотрудничества между СССР и США в годы Второй мировой войны и после ее окончания.

Уоллес признавал необратимость перемен в послевоенной Восточной Европе, решительно выступал против холодной войны, и даже агитировал за то, чтобы США поделились с СССР, как с бывшим союзником, секретом атомного оружия.

Гарри Трумэн. Гарри Трумэн был вице-президентом США недолго – с 20 января по 12 апреля 1945 года. Затем, после смерти Франклина Рузвельта, он занял президентское кресло. Трумэн претворял в жизнь агрессивные программы, придерживался политики становления США как мирового лидера с позиции жесткой силы. Именно он отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, чтобы показать всему миру, кто главный, и припугнуть СССР. Трумэн выступал за агрессивное противостояние с СССР и положил начало «холодной войне» между нашими странами. Также Трумен был инициатором создания блока НАТО – для того, чтобы не допустить распространения влияния Советского Союза в Европе.

Президент Гарри Трумэн и вице-президент Олбен Баркли

Олбен Баркли был вице-президентом США в 1949-1953 годах, при президенте Гарри Трумэне. Самый пожилой вице-президент Штатов, он славился тем, что всегда сдерживал свои обещания. Но судьба словно сыграла с ним роковую шутку.

В апреле 1956 года, выступая перед сенатом с речью, он произнес: «Уж лучше быть прислугой в доме Господнем, чем находиться среди власть имущих». Едва завершив выступление, Баркли упал замертво. По иронии судьбы 78-летний политик и на этот раз сдержал слово.

Президент Дуайт Эйзенхауэр и вице-президент Ричард Никсон

Ричард Никсон знаменит своей антикоммунистической позицией. Во многом из-за нее Никсона и рекомендовали Дуайт Эйзенхауэру, когда тот стал президентом страны. Молодость Никсона (ему было 39 лет) не стала помехой, и с января 1953 по январь 1961 года он занимал пост вице-президента страны.

В этот период он играл заметную публичную роль, в том числе первым из вице-президентов США объехал несколько городов СССР, побывав Москве, Свердловске, Новосибирске. Затем опубликовал об этом большую статью «Россия моими глазами».

На выборах 1960 года Ричард Никсон первый раз баллотировался в президенты, однако потерпел поражение от Джона Кеннеди. И президентом стал лишь на новом витке выборов, в 1968 году.

ПрезидентДжон Ф. Кеннеди и вице-президент Линдон Джонсон

Линдон Джонсон занимал пост вице-президента с 1961 по 1963 год при президенте Джоне Ф. Кеннеди. 22 ноября 1963 года Кеннеди был убит, и с этого дня Джонсон, ехавший в том же кортеже машин, что и президент, приступил к исполнению обязанностей президента. Присягу он принес прямо на борту президентского самолета № 1, стоявшего на аэродроме Далласа, непосредственно перед вылетом в Вашингтон.

При Линдоне Джонсоне был принят Акт о гражданских правах, уничтоживший расовую сегрегацию в США. Также при нем было принято множество мер социальной поддержки населения, включая государственную медицинскую страховку.

Правда, при нем же началась и война во Вьетнаме, которая резко снизила популярность Джонсона. Поэтому он не стал выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 1968 года.

Президент Линдон Б. Джонсон и вице-президент Хьюберт Хамфри

Хьюберт Хамфри был вице-президентом США при президенте Линдоне Джонсоне с января 1965 по январь 1969 года.

Он выступал против интенсификации Вьетнамской войны и увеличения американского участия в ней. Однако был довольно непоследователен в этом, отчего подвергался критике как противником войны, так и их оппонентов.

На выборах в конце 1968 года Хамфри баллотировался в президенты (вместо не пожелавшего вновь баллотироваться Джонсона), но с небольшим разрывом уступил Ричарду Никсону.

Президент Ричард Никсон и два его вице-президента

Спиро Агню. Спиро Агню был вице-президентом США при президенте Ричарде Никсоне с января 1969 по октябрь 1973 года. Никсон характеризовал Агню как «одного из самых недооцененных политиков в Америке», как «старомодного патриота», и стратега по городским вопросам. Однако в историю он вошел не благодаря своим выдающимся талантам, а из-за скандала. Его обвинили в получении взяток от подрядчиков в тот период, когда он еще работал вице-президентом округа Балтимор. Чтобы избежать тюрьмы и отделаться лишь штрафом, он ушел в поста вице-президента в отставку, в соответствии с соглашением о признании вины.

Джеральд Форд. Джеральд Форд стал вице-президентом при Ричарде Никсоне в декабре 1973, но пробыл в этой должности недолго. Менее чем через год, на фоне Уотергейтского скандала, Никсон был вынужден уйти в отставку, и 9 августа 1974 года Форд занял пост президента.

Интересно, что сразу после вступления в должность Джеральд Форд помиловал своего предшественника Никсона за все преступления, которые тот мог совершить за время президентства. Он имел на это право, но из-за такого шага его рейтинг упал вдвое.

Зато во время пребывания Джеральд Форда в должности президента началась разрядка в отношениях США и СССР, и даже были согласованы общие подходы к Соглашению по ОСВ-2. Правда, само это соглашение было подписано уже при президенте Джимми Картере. В 1975 году Форд от лица США подписал Хельсинкские соглашения, послужившие для разрядки международной напряженности.

Президент Джеральд Форд и вице-президент Нельсон Рокфеллер

Экс-губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер занимал пост вице-президента США в годы президентства Джеральда Форда, с декабря 1974 по 20 январь 1977 года. Впрочем, свою лолжность он рассматривал, как временную, и не был намерен баллотироваться в паре с Фордом на президентских выборах в ноябре 1976 года.

Нельсон Рокфеллер запомнился сразу двумя громкими скандалами. Сперва он на камеры показал средний палец распоясавшимся хиппи, высмеявшим его во время одной из его публичных речей. Фотографии с говорящим жестом получили большую известность.

Потом, в самом финале его жизни, Нельсон Рокфеллер вновь заставил говорить о себе. Через два года после ухода с должности вице-президента Рокфеллер скончался от сердечного приступа. Из-за того, что рядом с ним в этот момент оказалась 25-летняя бывшая сотрудница аппарата вице-президента Меган Маршак, распространились слухи о том, что сердечный приступ настиг Нельсона во время секса с нею.

Президент Джеймс Картер и вице-президент Уолтер Мондейл

Уолтер Мондейл стал вице-президентом США при президенте Джеймсе Картере и занимал эту жолжность с января 1977 по январь 1981 года. Он играл довольно активную роль в политике, особо заметную на новом витке холодной войны с СССР.

Мондейл поддерживал защиту прав потребителей, налоговую реформу и борьбу с дискриминацией и расовой сегрегацией в США. А также работал в комиссии, расследовавшей деятельность ЦРУ и ФБР, в том числе вмешательства в дела независимых государств и покушения на иностранных лидеров.

В 1984 году Демократическая партия выдвинула Мондейла кандидатом в президенты, однако он потерпел сокрушительное поражение от шедшего на второй срок Рейгана

Президент Рональд Рейган и вице-президент Джордж Буш – старший

После того, как в 1981 году президентом США стал Рональд Рейган, должность вице-президента занял Джордж Буш – старший. Эту должность он занимал с января 1981 по январь 1989 года.

До этого Джордж Буш – старший возглавлял ЦРУ, а потом решил баллотироваться в президенты страны. Однако уступил Рональду Рейгану. Но тот избрал в качестве своего вице-президента именно Джорджа Буша.

На этом посту политик занимался госпрограммами по борьбе с наркотиками и добился уменьшения влияния государства на частный бизнес. Он заявлял, что поддерживает смертную казнь и право граждан Соединенных Штатов на ношение огнестрельного оружия.

Но настоящую громкую известность он приобрел после того, как победил на выборах и стал следующим президентом страны. Эту должность он занимал с 1989 по 1993 год.

Президент Джордж Буш (старший) и вице-президент Дэн Куэйл

Задолго до назначения на должность вице-президента молодой и энергичный политик Дэн Куэйл уже пользовался поддержкой президента Рональда Рейгана, который ценил его за его за активность и восторженный характер. Джордж Буш (старший), став следующим после Рейгана президентом и хорошо знавший Куэйла, назначил его своим вице-президентом. Эту должность политик занимал с января 1989 по январь 1993 года.

Буш и Куэйл составили хорошую команду. Буш назначил Куэйла председателем Национального космического совета. Политик совершал официальные поездки в десятки стран по всему миру. Одновременно Дэн Куэйл оказался в центре нескольких скандалов, в результате которых общественность обвиняла его в некомпетентности и легковесности.

Но он не унывал. После того, как его карьера пошла на убыль, политик открыл Центр и музей Дэна Куэйла в Хантингтоне, штат Индиана, где посетители могут найти информацию обо всех вице-президентах США, включая самого Куэйла.

Президент Билл Клинтон и вице-президент Альберт Гор

Американский политик и общественный деятель Альберт Гор был вице-президентом США в 1993-2001 году, когда президентом страны стал Билл Клинтон. В 1988 и в 2000 году Альберт Гор и сам выдвигался как кандидат в президенты США, но успеха не добился. Одним из основных достижений Гора на посту вице-президента США считается эффективное реформирование работы правительства США. Кроме того, Альберт Гор добился заключения нескольких российско-американских межправительственных соглашений по экономическому и технологическому сотрудничеству двух стран. Альберт Гор стал лауреатом Нобелевской премии мира 2007 года.

Президент Джордж Буш (младший) и вице-президент Дик Чейни

Вице-президент США Дик Чейни до вступления в эту должность в январе 2001 года был министром обороны страны. Он руководил военными операциями США в Панаме и Персидском заливе, под его руководством проводилось первое значительное сокращение вооруженных сил США после окончания «холодной войны».

Убежденный консерватор и сторонник проводимой Джорджем Бушем «войны с террором», Чейни был необычным вице-президентом. В частности, при высокой политической активности и большой популярности у населения, он не хотел продолжения политической карьеры и наотрез отказался бороться за президентское кресло в 2008 году.

Президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден несколько раз баллотировался на различные государственные должности, начиная с 1970 года. В том числе с января 2009 по январь 2017 года он был вице-президентом и работал в паре с президентом Бараком Обамой.

Этот опыт позволил Джо Байдену откорректировать свою собственную президентскую кампанию, и в 2020 году он все же стал, хоть и с третьей попытки, президентом США.

Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс

Когда следующим после Барака Обамы президентом США стал Дональд Трамп, он привел с собой вице-президента Майка Пенса. На этой должности политик оставался с января 2017 по январь 2021 года. Согласно рейтингу портала «FiveThirtyEight», Пенс стал самым консервативным вице-президентом за предыдущие 40 лет. Он поддерживал Дональда Трампа в его попытках приостановить иммиграцию в США и был согласен с предложением о строительстве стены на границе с Мексикой.

Также он заявлял о желании администрации Трампа наладить взаимоотношение с Россией путем поиска новых решений в области двухстороннего сотрудничества.

Одновременно Майк Пенс спровоцировал один из самых острых кризисов вокруг КНДР – такой, что СМИ не исключали даже возможность нанесения удара по Северной Корее. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем, а Майк Пенс завлял, что условием для переговоров должен стать отказ КНДР от ядерной программы.

При Пенсе состоялся и удар по Сирии, который был нанесен по правительственным объектам, которые, по мнению США, использовались для производства химического оружия.

Очень жесткой была и позиция Трампа-Пенса по отношению к Китаю – доходило до ультиматумов. Правда, жесткая риторика проводилась не напрямую, а в интервью ведущим американским СМИ.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис

Камала Харрис вошла в историю как первая женщина, чернокожий политик и политик азиатского происхождения, избранная на пост вице-президента США. До этого, еще в 2019 году сайт GovTrack, отслеживающий парламентскую деятельность, присвоил Камале Харрис рейтинг самого либерального сенатора

В паре с президентом Джо Байденом она находится власти в США с января 2021 года по настоящее время. 19 ноября 2021 года Камала Харрис несколько часов исполняла обязанности президента, пока Джо Байден проходил медицинское обследование под общим наркозом. Этот факт формально делает ее первой женщиной в истории США, обладавшей президентскими полномочиями.