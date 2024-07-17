«Позолоченная дама»: удалось восстановить облик загадочной египетской мумии

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, известный своими работами по компьютерной реконструкции внешности древних людей, воссоздал лицо загадочной древнеегипетской мумии. Этот артефакт, известный как «позолоченная дама» — из-за ее роскошного головного убора — хранится в коллекции Музея Филда в Чикаго (США).

Позолоченная дама

Кому именно принадлежит эта мумия, доподлинно неизвестно, так как на саркофаге отсутствуют какие-либо надписи. Тем не менее сейчас мы можем увидеть, как выглядела таинственная «позолоченная дама». За основу 3D-реконструкции были взяты данные компьютерной томографии мумии, полученные еще в 2011 году.

Детали реконструкции

Анализ томографии позволил предположить, что у «дамы» при жизни были короткие вьющиеся волосы. Исследователи реконструировали череп и скорректировали положение челюсти. С помощью ультразвука были определены точные размеры и толщина мягких тканей лица.

Благодаря кропотливой работе Мораис смог воссоздать реалистичное изображение лица мумии. Возможно, в будущем воссоздание лица сможет стать ключом к разгадке личности «позолоченной дамы» и истории ее жизни.