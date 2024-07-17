«Темные кометы» оказались гораздо опаснее для Земли, чем считалось ранее

Загадочные и почти невидимые с Земли небесные тела, известные как «темные кометы», могут нести гораздо большую угрозу для планеты, чем считалось ранее.

© Naukatv.ru

Обычно кометы сильно отличаются от астероидов. Так, кометы прибывают из самых дальних областей Солнечной системы, где температуры чрезвычайно низкие, и состоят из замерзшего льда с добавлением космической пыли. Обычно у комет стабильные орбиты, но гравитация планет-гигантов может их изменить, заставляя эти объекты двигаться в сторону внутренней части Солнечной системы. В таком случае тепло от солнца плавит кометы, а в ходе этого процесса у них появляются характерные хвосты. Размеры комет варьируются от 100 метров до нескольких десятков километров. Так, размеры известной всем кометы Галлея — 11 километров, а недавно напугавшей всех кометы Понкса-Брукса — 17 километров.

Астероиды наблюдаются во внутренней части Солнечной системы, обычно между Марсом и Юпитером, их размер не превышает одного 1000 метров, и они гораздо более каменистые, чем кометы — а потому гораздо устойчивее к солнечному свету. Но иногда астероиды также попадают на нестабильные орбиты и подходят на опасное расстояние к Земле — как это было, например, с астероидом Диморф. В результате была предпринята первая попытка повлиять на орбиту небесного тела с Земли — благодаря миссии DART и она прошла успешно.

Темные кометы же являются третьим типом космических камней, их начали определять совсем недавно. Они ведут себя и как астероиды, и как кометы. Это сравнительно небольшие объекты, всего десятки километров в поперечнике, у них не наблюдается видимого выделения газа или испарения — как у астероидов.

При этом у них нет «идеальных орбит», темные кометы демонстрируют «негравитационное» ускорение. Это значит, что есть другие силы, которые смещают их траектории, отмечается в работе, принятой к публикации в журнале Icarus, пишет LiveScience.

Обычно астрономы могут определить источник «негравитационного» ускорения, например, когда разогретые солнцем астероиды немного меняют свои орбиты.

У темных комет же «негравитационное» ускорение не соотносится с нагревом, потому, как полагают исследователи, эти объекты выделяют газ, что может вызывать такое ускорение. Очень быстрое вращение темных комет позволяет им разлетаться на куски. Вероятно, они сами являются фрагментами каких-то более крупных объектов, которые ранее разрушились.

Ученые предположили, что темные кометы возникают в поясе астероидов между Юпитером и Марсом, а сбивает их с траектории гравитация Сатурна. Скорее всего, эти объекты ближе к астероидам, но с необычно большим содержанием легких молекул, таких как вода. При входе во внутреннюю Солнечную систему они начинают испаряться.

Вероятно, именно таким образом Земля на ранних стадиях получила воду, отметили астрономы.

Однако их нестабильные орбиты означают, что темные кометы особенно опасны для Земли, их трудно заметить, и они очень быстрые и непредсказуемые, заключили исследователи.