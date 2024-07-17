Мужчина поймал древнюю щуку и установил новый рекорд

Житель США поймал длиннорылого панцирника и установил новый рекорд штата Нью-Йорк. Об этом сообщает Fox News.

Древнюю щуку весом 7,2 килограмма выловил Чак Циммерман. Его рыба на полкилограмма тяжелее прошлого рекордного панцирника, выловленного в 2018 году. Временный комиссар местного Департамента охраны окружающей среды поздравил Циммермана с уловом и призвал жителей штата ловить больше рыбы.

Длиннорылый панцирник, или длинноносая панцирная щука — один из самых древних видов рыб. Эти щуки появились в меловой период, то есть 66-145 миллионов лет назад. Длиннорылые панцирники обитают в водоемах Северной Америки, достигают почти двухметровой длины и весят более 20 килограммов.

Ранее сообщалось, что в США поймали длинноносого панцирника с горбом. Фото со странной рыбой опубликовал в своих соцсетях Институт рыб и дикой природы Флориды.