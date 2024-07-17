Священник рассказал, можно ли православным кремировать усопших
Православному верующему не следует завещать кремировать свое тело, поскольку таким образом он уничижает христианскую погребальную традицию, заявил Общественной Службе Новостей священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко.
Он также отметил, что кремирование указывает на пренебрежительное отношение человека к своему мертвому телу — по аналогии с тем, как еще живой человек предается греху и разрушает себя алкоголем и наркотиками.
В то же время священник заявил, что греховность кремации не столь значительна, и современная церковь, хоть и старается убедить людей придерживаться традиционного способа погребения в земле, все же отпевает кремированных и не осуждает их.
«Во время похорон сжечь свое тело — это как колоть его наркотиками или заливать алкоголем. Многие люди этого не понимают, поэтому наше отношение к кремации все-таки не такое, как отношение к наркотикам или сильному злоупотреблению алкоголем. Мы понимаем, что есть более серьезные грехи», — сказал священнослужитель.
Савченко напомнил, что по христианской традиции тело предают земле. Сожжение усопшего, по его словам, — это языческая практика, присутствующая в разных религиозных традициях, от индуизма до древнерусских верований. В христианстве же умерший должен иметь могилу, в которой он будет дожидаться всеобщего воскресения. Однако, подчеркнул батюшка, если человек сгорел при пожаре или утонул, его душа от этого никак не уничижается по сравнению с погребенными в земле.