Ил-2: почему немецкие войска боялись советских штурмовиков?

Самолет Ил-2 — штурмовик времен Великой Отечественной войны, который наряду с автоматом ППШ, танком Т-34 и реактивной установкой залпового огня «Катюша» стал одним из символов победы Красной армии. Одетый в броню самолет, вооруженный пушками и пулеметами, мог нести реактивные снаряды и бомбы и на поле боя наносил немалый урон живой силе и технике противника. «Лента.ру» рассказывает о создании Ил-2 и его боевом применении.

© Марк Редькин / ТАСС // Ил-2 над Германией, апрель 1945 года

История создания

В конце 30-х годов политическое и военное руководство СССР пришло к выводу, что в будущих конфликтах ВВС Красной армии нужны самолеты штурмовой авиации, основная задача которых заключается в поддержке своих наземных войск на поле боя — своего рода летающая артиллерия.

В конкурсе участвовали проекты нескольких советских авиаконструкторов, наиболее перспективным из которых был признан двухместный БШ-2 («бронированный штурмовик»), он же ЦКБ-55 конструкторского бюро Сергея Ильюшина с мотором жидкостного охлаждения АМ-35 мощностью 1350 лошадиных сил.

Моноплан Ильюшина революционно отличался тем, что броневая защита не навешивалась на планер, а являлась частью авианесущей конструкции. Место летчика и жизненные части самолета были объединены в обтекаемую броневую капсулу, вошедшую в конструкцию крылатой машины.

Авиаконструктор Сергей Ильюшин

Бронекорпус собирался из нескольких штампованных листов брони толщиной от четырех до восьми миллиметров, передние бронестекла были толщиной 64 миллиметра, общая масса бронирования составляла около 700 килограммов.

Крылья и хвост были выполнены из дерева, которые в ходе Великой Отечественной войны постепенно вытеснялись металлическим вариантом.

2 октября 1939 года летчик-испытатель Владимир Коккинаки совершил первый полет на БШ-2.

В апреле 1940-го состоялись государственные испытания нового самолета, по итогам которых было рекомендовано заменить АМ-35, предназначенный для работы на высоте более 4500 метров, на более подходящий для штурмовика мотор. Им стал низковысотный двигатель АМ-38 конструктора Александра Микулина.

Одноместный Ил-2

Другим важным изменением стало сокращение экипажа до одного человека — считалось, что штурмовик будет действовать вблизи линии фронта под прикрытием своих истребителей и стрелок экипажу не нужен. Никто тогда не предполагал, что начало Великой Отечественной войны сложится совсем по-иному и штурмовики будут нести тяжелые потери.

Одноместный образец, получивший заводской индекс ЦКБ-57, в воздух снова поднял Коккинаки. Испытания показали, что новый самолет прост в управлении, он стал более маневренным и достиг высокой для того времени скорости 437 километров в час.

После этого в конструкцию были внесены некоторые изменения: двигатель опустили на 175 миллиметров, усилили бронирование кабины, одновременно приподняв сиденье пилота и фонарь. В задней полусфере смонтировали прозрачную броню и такой же короткий обтекатель, в результате чего самолет, получивший заводской индекс ЦКБ-55П, приобрел характерный «горбатый» профиль.

Производство Ил-2

В период Великой Отечественной войны Ил-2 производился на авиационных заводах в Воронеже, в Куйбышеве (ныне Самара), в Москве, Нижнем Тагиле. Всего с 1941 по 1945 год было выпушено более 36 тысяч самолетов, что позволяет считать Ил-2 самым массовым боевым самолетом в истории.

Вооружение самолета

Самолет был принят на вооружение ВВС Красной армии под индексом Ил-2. 14 декабря 1940 года нарком авиационной промышленности СССР Алексей Шахурин отдал приказ о серийном производстве штурмовика, которое началось в феврале 1941-го на авиационном заводе №18 в Воронеже. Первые два серийных самолета в апреле 1941 года прошли испытания в НИИ ВВС, к 22 июня 1941 года в войска были переданы 93 Ил-2, большинство из которых получил 4-й штурмовой авиационный полк (61 машина) подполковника Семена Гетьмана. Вооружение Ил-2: на крыльях самолета устанавливались две 20-миллиметровые пушки ШВАК (до 500 снарядов), а также два пулемета ШКАС калибра 7,62-миллиметра (1500 патронов); Ил-2 брал восемь реактивных снарядов РС-82 или четыре РС-132, либо до 600 килограммов бомб; пилот мог вести стрельбу при помощи прицела ВВ-1, состоявшего из сетки, нанесенной на переднем стекле фонаря и мушки на фюзеляже.



Боевое применение

Боевое крещение Ил-2 принял 25 июня 1941 года, когда два штурмовика из состава 74-го штурмового авиационного полка капитана Степана Сентемова атаковали механизированную колонну вермахта на участке дороги от станции Коссово до станции Грудополь Брестской области.

В условиях наступления немецкой армии «Ильюшины» оказались главным видом советской авиации, которая, действуя на высотах от 20 до 50 метров, могла оказать действенную поддержку с воздуха своим отступающим наземным частям.

Вместе с тем оказалось, что пушки ШВАК хороши в воздушном бою, но не пробивают лобовую броню немецких танков. Вместо ШВАК с августа 1941-го на «Ильюшины» стали устанавливать по два 23-миллиметровых авиационных орудия ВЯ-23 (300 снарядов), однако и их снаряды могли пробивать броню только легких танков вермахта.

Герой Советского Союза Иван Пстыго

Эрэсы эффективно поражали площадные цели, но для борьбы с панцерваффе их точность стрельбы была явно недостаточной. Куда более действенным средством против вражеской бронетехники оказались фугасные авиабомбы ФАБ-100, однако попасть в двигающуюся цель могли только опытные пилоты.

Технологическая сырость Ил-2, необученность пилотов, господство в воздухе немецкой истребительной авиации и отсутствие пулеметчика в задней сфере Ил-2 привели в первом году войны к колоссальным потерям советских штурмовиков. Сильно мешало и отсутствие инструкций и наставлений по Ил-2, которые появились только в 1942-м.

Герой Советского Союза маршал авиации Иван Пстыго отмечал:

Не знаю, как это получилось, но не только в частях, но и в самом управлении 8-й воздушной армии не было необходимых документов по боевому применению Ил-2. А раз так, то летчики действовали по своему разумению, часто не самым рациональным способом



К 31 декабря 1941 года ВВС Красной армии из переданных в войска 1 500 самолетов лишились 1 100 штук из-за боевых потерь, поломок и авиакатастроф.

Летчик-штурмовик Юрий Хухриков вспоминал:

Мы попали в 566-й штурмовой авиационный полк. Воевал он под Москвой. Все до одного погибли. Остался с 1941 года только Афоня Мачный, и тот с ума сошел после полсотни вылетов. С 1942 года один остался Лева Корчагин, с 1943-го — немножко больше и так далее. За войну полк потерял 105 летчиков и 50 воздушных стрелков. Нас в дивизию прибыло 28 человек — 15 погибло



Всего же во время Великой Отечественной войны было потеряно более 23 тысяч штурмовиков, из них 11 448 машин были сбиты в бою. Потери летного состава 356 полков штурмовой авиации в 1941-1945 годах составили 12 054 человека, из них 8058 пилотов и 3996 — воздушных стрелков.

Оценка Ил-2 противником

Несмотря на сильную броню и мощное вооружение Ил-2, тактика ведения боя на низких высотах притягивала к штурмовику огонь всей малокалиберной зенитной артиллерии противника. Иногда «Ильюшины» возвращались на свой аэродром, имея до 500 пробоин.

Герой Советского Союза Николай Пургин

Герой Советского Союза генерал-майор авиации Николай Пургин отмечал:

Ил-2 был устойчив к повреждениям, но утюг. Горку на нем не сделать, тысячу метров с бомбами набираешь минут десять. Пикировать градусов под 45-60 он мог



Другим грозным врагом были самолеты немецкой истребительной авиации, которые старались не атаковать «Ильюшиных» в лоб, зная, что получат мощный залп из двух пушек и двух пулеметов, а били по хвосту или по крыльям. За свою устойчивость в воздушном бою Ил-2 получил от летчиков люфтваффе прозвище Betonflugzeug («бетонный самолет»). Солдаты вермахта называли советский штурмовик der Schwarze Tod («черная смерть»).

Ил-2 из 7-го гвардейского штурмового полка, отставший в бою от своих товарищей 5 ноября 1942 года, стал первой жертвой самого результативного пилота в истории немецкого летчика Эриха Хартманна (352 победы).

Командование ВВС Германии со всей серьезностью относилось к Ил-2.

Генерал люфтваффе Вальтер Швабедиссен отмечал:

Советские штурмовики летали в любую погоду, включая дождь и снег, и ни ветер, ни шторм, дождь или низкие температуры не препятствовали их действиям. Немецкие войска боялись Ил-2, которые летали постоянно, в любую погоду и причиняли заметный ущерб войскам на марше



Немецкий военачальник подчеркивал: «Агрессивность советских летчиков-штурмовиков также заслуживает особого упоминания. То хладнокровие, с которым они осуществляли свои атаки, было просто удивительным. В результате всего этого советская штурмовая авиация успешно поддерживала боевой дух наземных войск и много сделала для того, чтобы добиться успеха в наступлении».

У немцев с 1942 года имелся на вооружении одноместный штурмовик Henschel Hs.129 конструктора Фридриха Николауса с двумя двигателями Argus As 410 (взлетная мощность по 465 лошадиных сил) или с моторами Gnome-Rhône 14M (по 700 лошадиных сил). Живучесть летчика обеспечивалась бронированием кабины пилота и уязвимых деталей. Рули направления и высоты, а также закрылки имели полотняную обшивку.

Немецкий штурмовик Henschel Hs 129B

Немецкий штурмовик был вооружен:

двумя 20-миллиметровыми пушками MG. 151/20 (1000 снарядов), двумя 7,92-миллиметровыми пулеметами MG-17 (2000 патронов); использовались также подвесные авиационные пушки: 30-миллиметровая MK 103 (80 снарядов) или 75-миллиметровая PaK 40L (а также ее модификация BK 7,5); самолет мог нести бомбовую нагрузку до 300 килограммов.

Hs.129 в основном использовались как воздушные истребители танков. Немецкой промышленностью было выпущено 865 самолетов.

Герои Советского Союза среди пилотов Ил-2

Каждый вылет на Ил-2 мог быть последним, но летчики об этом не думали.

Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов вспоминал:

Перед Илами стена разрывов, огненные вспышки. Ведущий уходит вправо. Я повторяю маневр, обходя полосу заградительного огня. Срывается вниз, падает один, пораженный снарядом или пулеметной очередью, Ил. Тут же за ним второй. «Кто это, кто напоролся?» — мелькает мысль. Но сейчас не до этого, сейчас главное — боевое задание, ставка в котором жизни всех остальных летчиков группы, в том числе и моей



19 августа 1941 года наркомат обороны СССР издал приказ, согласно которому звание Героя Советского Союза присваивалось пилоту штурмовой авиации за 30 боевых вылетов. В октябре 1943-го с появлением двухместного Ил-2 количество подняли до 80 боевых вылетов.

Всего же 2271 авиатор за годы Великой Отечественной войны был удостоен Золотой звезды Героя Советского Союза, при этом некоторые неоднократно. На первом месте были представители штурмовой авиации — 860 человек, вторую позицию занимали истребители — 836 награжденных, на третьей шли бомбардировщики — 203 героя.

Двухместный вариант Ил-2

В некоторых авиационных частях предпринимались успешные попытки переоборудования Ил-2 в двухместный вариант, при этом пулеметчиками для защиты задней полусферы в ряде случаев брали механиков и вооруженцев, которые принимали участие в боевых действиях.

В связи с большими боевыми потерями одноместного варианта в феврале 1942-го Ильюшин вернулся к двухместному проекту Ил-2, оборудовав его кабиной для заднего стрелка.

Двухместный Ил-2

Бронекорпус самолета располагался перед кабиной стрелка с фонарем, отделенный 12-миллиметровой бронеперегородкой топливного бака. Стрелок-радист, вооруженный 12,7-миллиметровым пулеметом УБТ на турели, сидел в полете спиной к пилоту на подвесной брезентовой лямке, защищенный от вражеского огня со стороны хвоста бронированной перегородкой толщиной шесть миллиметров.

В результате изменений конструкции масса брони Ил-2 достигла 990 килограммов, а его скорость снизилась до 414 километров в час. 5 октября 1942 года Государственный комитет обороны СССР поручил наркомату авиационной промышленности страны начать серийное производство двухместного Ил-2.

Тактико-технические характеристики

длина Ил-2 составляла 11,60 метра; высота — 4,17 метра; размах крыла — 14,60 метра; масса пустого самолета — 4525 килограммов; максимальная скорость у земли составляла 403 километра в час, на высоте — 414 километров в час; дальность полета составляла 765 километров, а высотный потолок — 6360 метров.



Производство и боевое применение двухместных Ил-2

С 1 февраля 1943-го авиационные заводы перешли на выпуск двухместного Ил-2, на который стали устанавливать двигатель АМ-38Ф (форсированный) мощностью 1750 лошадиных сил. Из-за сильного расхода масла в двигателях АМ-38 и АМ-38Ф максимальная продолжительность полета на Ил-2 была ограничена до одного часа пятнадцати минут.

Боевой дебют двухместного «Ильюшина» состоялся в начале 1943 года в составе 8-й воздушной армии генерал-майора Тимофея Хрюкина. Первые бои показали недостаточную защищенность стрелков-радистов, потери которых составляли 7 к 1 к погибшим пилотам.

В целом живучесть штурмовиков повысилась. Среднее же количество боевых вылетов Ил-2 на одну потерю в годы Великой Отечественной войны составляло 53,5 самолето-вылетов (у бомбардировщиков — 80 самолето-вылетов, у истребителей — 104,5).

Ил-2 в борьбе с немецкой бронетехникой

Для борьбы с танками в ходе Курской битвы летом 1943 года в войсках появился Ил-2 НС-37, вооруженный двумя 37-миллиметровыми пушками (100 снарядов), который мог также нести до 200 килограммов бомб. Орудия НС-37 могли поражать броню любых танков вермахта, включая тяжелые.

Массивные 37-миллиметровые пушки при стрельбе давали очень сильную отдачу — пилоты отмечали, что в этот момент самолет как бы останавливался в воздухе. При этом стрельба только из одного орудия была запрещена, поскольку в этом случае Ил-2 моментально разворачивало в сторону стреляющей пушки.

Герой Советского Союза, командующий 16-й воздушной армией 1-го Белорусского фронта, генерал-полковник авиации Сергей Руденко

Ил-2 НС-37 был выпущен сравнительно небольшой партией, поскольку быстро выяснилось, что у штурмовиков появилось куда более действенное оружие против панцерваффе — противотанковые авиационные бомбы ПТАБ-2,5-1,5 кумулятивного действия, сбрасываемые кассетами. Радиус поражения колонны неприятельской бронетехники от одной кассеты составлял 70 метров в длину и 15 метров в ширину.

Герой Советского Союза маршал авиации Сергей Руденко вспоминал:

Первым сбросил их на танковую колонну Герой Советского Союза майор Виктор Голубев. И сразу мы убедились в том, какое грозное оружие получили штурмовики. Весила бомба 1,5-2,5 килограмма, падая на броню танка, она не отскакивала, а как бы прилипала к ней. Направленным кумулятивным взрывом насквозь прожигалась броня «тигров» и «пантер», и те загорались



Герой Советского Союза Григорий Черкашин отмечал: «По танкам самое эффективное — ПТАБы, конечно. Это штука зверская! Несешь их по 128 штук в люках, и вот представь, обнаружена, к примеру, колонна в десять танков, и шестерка штурмовиков на эту колонну вдоль дороги заходит. Первый идет — последовательно свои четыре люка разгружает, второй, третий, четвертый… пройдет шестерка — смотришь — два-три танка горят».

ПТАБы можно было подвешивать на обычный штурмовик и необходимость в специализированных Ил-2 НС-37 отпала. В морской авиации вместо пушек ВЯ-23 на Ил-2 устанавливали 450-милиметровую авиационную торпеду 45-36АН для топмачтовой атаки на вражеские корабли.

Тактика Ил-2

Помимо ударов по бронетехнике и огневым точкам на переднем крае советские штурмовики активно работали по ближним тылам противника, атакуя железнодорожные составы и механизированные колонны, двигающиеся по шоссе. Весьма серьезный вклад «Ильюшины» внесли в разгром врага в ходе операции «Багратион» летом 1944-го в Белоруссии.

Штурмовики небольшими группами подходили к полю боя с интервалом не более 12 минут, что обеспечивало непрерывность воздушной поддержки своих наступающих наземных войск. Управление самолетами осуществлялось по радио с использованием свежих разведданных. Главными объектами атаки Ил-2 на первом этапе операции были артиллерийские позиции противника и его тактические резервы.

На втором этапе операции, когда немецкие части, опасаясь окружения, стали отступать на запад по автострадам, советские штурмовики переключились на энергичное уничтожение отходящих по дорогам вражеских подразделений со сверхнизких высот.

Следующие самолеты Ильюшина

В 1944-м конструкторское бюро Ильюшина создало модернизированный штурмовик Ил-10, первый полет на котором летчик-испытатель Владимир Коккинаки совершил 18 апреля 1944 года.

Штурмовики Ил-10

С 1945-го началось серийное производство новой машины, однако рабочей лошадкой советской штурмовой авиации во время войны остались Ил-2, общее количество которых в ВВС РККА к концу Великой Отечественной составило 3289 самолетов.

Наряду с КБ Ильюшина над созданием штурмовика работали и другие советские авиаконструкторы, в частности Петр Сухой. Его одноместный самолет с двигателем М-71 (максимальная мощность — 2000 лошадиных сил) получил индекс Су-6, пройдя с марта 1941-го по май 1942 года заводские и государственные испытания.

По их результатам было признано, что по взлетно-посадочным и скоростным характеристикам Су-6 превосходит Ил-2, однако, учитывая изменившиеся требования, Сухой приступил к переделке крылатой машины в двухместную.

6 марта 1943-го двухместный Су-6 поднялся в воздух с двигателем М-71Ф (максимальная мощность — 2200 лошадиных сил). Но в условиях военного времени запустить серийное производство двигателя М-71Ф не удалось. В 1944-м Су-6 с менее мощным мотором АМ-42 (2000 лошадиных сил) показал худшие летные качества, чем Ил-10 с тем же двигателем, а потому не пошел в серию. Такая же судьба постигла и тяжелый штурмовик Су-8.

Мнение специалистов

Советский авиаконструктор Александр Яковлев, являвшийся в годы Великой Отечественной войны заместителем наркома авиационной промышленности СССР по новой технике, писал об Ильюшине: