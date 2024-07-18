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18 июля: день икры, кислых конфет и обретения мощей Сергия Радонежского

Наступил 200-й день года. В 2024 году это 18 июля. Новый год придет через 166 дней. Восточные христиане отмечают 602-ю годовщину обретения мощей чудотворца Сергия Радонежского, в мире отмечают День икры и гуляют под дождем. Расскажем, какие еще праздники приходятся на 18 июля 2024 года.

18 июля: какие праздники отмечают в России и мире
© Midjourney/NEWS.ru

Годовщина обретения мощей Сергия Радонежского — православный праздник 18 июля

Православные христиане в России сегодня отмечают праздник обретения мощей чудотворца Сергия Радонежского, жившего в XIV веке. Игумен умер в 1392 году, и место его захоронения было утеряно. Однако 18 июля 1422 года, отстраивая Троицкую обитель после нашествия монголо-татар, братья наткнулись в земле на погребение. Несмотря на то что гроб был полностью погружен в воду, внутри монахи обнаружили нетленные мощи Сергия, игумена Радонежского. Даже одежда святого полностью сохранилась в первозданном виде, что немало удивило строителей.

Мощи Сергия были перенесены в деревянную Троицкую церковь. А спустя четыре года — во вновь построенный каменный Троицкий собор. Ларец с мощами находится там по сей день, и служители церкви описывают немало чудес, которые произошли с теми, кто просил помощи у Сергия Радонежского в этом храме.

© Wikimedia Commons // Место явления Богородицы Сергию Радонежскому. Реликварий Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры

Какие праздники будут отмечать 18 июля в разных странах мира

18 июля в России и других странах мира будут отмечать целый ряд различных праздников. Расскажем о самых необычных из них.

18 июля 2024 года во всем мире будут отмечать День прогулок под дождем. Взрослому человеку, занятому повседневными делами, такой праздник может показаться странным и даже неудобным. Но если в вас осталась хоть маленькая частичка детства, отбросьте сомнения, уберите зонт и резиновые сапоги и попробуйте найти удовольствие в струях теплого июльского дождя. Но не забудьте дома переодеться в сухое и выпить горячего чаю — случайную простуду никто не отменял! Разумеется, сегодня не обойтись без праздника гурманам. 18 июля будем отмечать день икры и кислых конфет. Как и для вчерашнего дня, это достойное сочетание блюд: бутерброды с икрой на обед и конфеты на десерт.

Исторические праздники для 18 июля 2024 года

18 июля 2024 года можно отметить ряд памятных дат и исторических праздников, которые в разные годы происходили в мире.

1325 год — в Южной Америке, там, где находится современный Мехико, ацтеки основали столицу своей империи — город Теночтитлан. Через 196 лет его разрушили конкистадоры.

1885 год — в России инженер Николай Бенардос заявил об изобретении инновационного для того времени способа электрической дуговой сварки, который получил название «электрогефест».

1897 год — на фабриках и заводах Российской империи трудовой день был сокращен до 11,5 часа, а воскресенье отныне стало считаться выходным.

1898 год — супруги Пьер и Мария Кюри в ходе доклада перед учеными Парижской академии наук представили доказательства открытия ими нового радиоактивного элемента — полония.

1921 год — во Франции впервые в мире ребенок был привит противотуберкулезной вакциной.

1942 год — вдоль Дороги жизни по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для подачи топлива в блокадный Ленинград.

1968 год — американские инженеры Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая вскоре была переименована в Intel.

1986 год — в США в прокат вышел культовый блокбастер с Сигурни Уивер «Чужие», сиквел боевика «Чужой». Всего в кинотеатрах в разных странах мира его посмотрело более 33 млн человек. Лента собрала более $131 млн при бюджете в $18 млн. Также фильм получил две премии «Оскар» и еще девять различных кинонаград.

© Shutterstock/FOTODOM

В этот день появились на свет:

1921 год — астронавт США, ставший третьим американцем в космосе, Джон Гленн. История подготовки его полета показана в ленте «Скрытые фигуры».

1932 год — советский поэт, автор произведений «Мой пес», «Цветы лучше пуль», «Идут белые снеги», «Всегда найдется женская рука», «Со мною вот что происходит» Евгений Евтушенко.

1938 год — американский режиссер, известный работой над лентами «Основной инстинкт», «Вспомнить все», «Черная книга», «Робокоп», Пол Верховен.

© Global Look Press // Пол Верховен

1941 год — немецкий музыкант, основатель группы «Boney M» Фрэнк Фариан.

1947 год — американский предприниматель, главный редактор бизнес-журнала Forbes Стив Форбс.

1950 год — британский бизнесмен, известный своими эпатажными выходками и уважительным отношением к клиентам, владелец Virgin Group Ричард Брэнсон.

1967 год — американский актер, известный зрителю ролями в фильмах «Форсаж», «Хроники Риддика», «Три икса», «Спасти рядового Райана», «Лысый нянька», Вин Дизель.

1982 год — индийская актриса, сыгравшая в лентах «Дон. Главарь мафии», «Наперегонки со временем», «Незнакомец и незнакомка», «Белый тигр», Приянка Чопра.

© Global Look Press // Приянка Чопра

Также в этот день мир покинули:

1610 год — итальянский художник, известный произведениями «Воскрешение Лазаря», «Поцелуй Иуды», «Давид с головой Голиафа», «Распятие Святого Петра», Микеланджело Караваджо.

1817 год — британская писательница, автор романов «Разум и чувства», «Гордость и предубеждение», «Доводы рассудка», «Нортенгерское аббатство» Джейн Остин.

1918 год — на следующий день после расстрела семьи последнего российского императора под Алапаевском были убиты другие представители дома Романовых. В том числе великая княгиня Елизавета Федоровна, князь Константин Константинович, великий князь Сергей Михайлович, внук Александра II князь Владимир Палей.

Истории
Пьер Кюри
Мария Кюри
Владимир Палей
Пол Верховен
Гордон Мур
Джон Гленн
Сигурни Уивер
Евгений Евтушенко
Ричард Брэнсон
Сергий Радонежский
Intel
РАН