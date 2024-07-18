18 июля: День прогулок под дождем

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День прогулок под дождем

Этот мокрый праздник непостоянен, ведь не всегда 18 июля капает с неба дождь. Лето 2024 года отличилось аномальной температурой, поэтому как никогда День прогулок под дождем актуален. В четверг синоптики как раз обещали обильные осадки.

Интересные факты о дожде:

Если Вы житель Португалии, то дождь – это уважительная причина вашего отсутствия на работе.

Наступление дождливой погоды пытались предсказывать еще в средние века, а в некоторых странах, например в Великобритании в XVII веке за неправильный прогноз полагалась смертная казнь.

Благодаря дождю появилась игра дартс. Как гласит история, когда соревнования лучников прервал ливень, спортсмены зашли в ближайший бар и продолжили состязания, бросая укороченные стрелы в мишень на стене.

Первые прогнозы погоды по радио появились после того, как ректор университета штата Висконсин в США, владеющий радиостанцией, попал под дождь.

Всемирный день слушания:

18 июля хороший повод найти взаимодействие с окружающей природой по средствам звуков. Современному человеку сложно отстраниться от шумного мегаполиса и поэтому он лишен десятой доли способностей своих предков. Несколько веков назад, индейцы могли определить какое животное издает звук и на каком расстоянии находится, приложив ухо к земле по едва уловимым акустическим вибрациям.

Праздник считается достаточно молодым. Его начали отмечать в 2010 году. Этот день имеет отношение к Раймонду Мюррею Шейферу – канадскому композитору, педагогу, философу и защитнику природы. Он начал изучать акустическую экологию в конце 1960-х годов. На основе своего опыта ученый разработал упражнения по воспитанию слуховой компетенции, которые помогают специалистам в планировании звукового ландшафта городских территорий.

События 18 июля:

В 1872 году в Великобритании впервые в мире прошли тайные голосования.

В 1925 году в США было официально признано, что женщины могут быть водителями машин не хуже мужчин. В 1898 году Пьер и Мария Кюри представили в Парижской Академии доклад об открытии нового химического элемента – полония – второго после урана, обладающего радиоактивностью.

Кто родился 18 июля:

Английский писатель и автор известного романа «Ярмарка тщеславия» Уильям Теккерей (1811-1863).

Южноафриканский государственный и политический деятель, президент Южно-Африканской Республики Нельсон Мандела (1918-2013). Существует также одноименный термин «эффект Манделы». Он появился в 2009 году благодаря тому, что тысячи людей были уверены, что борец за права человека Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980 годах, хотя на самом деле этого не было.

Американский актер, режиссер и кинопродюсер Вин Дизель (1967).