Почему в Древнем Египте так любили и почитали кошек?

Жители Древнего Египта относились с большим уважением ко многим животным, но особенно важными для них всегда были кошки. Для ухода за ними египтяне даже назначали отдельных слуг, а если кошка умирала, ее останки бальзамировали и хоронили в священных покоях наравне с людьми.

Каким образом кошки смогли покорить древний мир и что сейчас стало с кошачьим культом в Египте?

Как кошки спасали египтян

Когда-то кошки еще не были такими ленивыми и беззаботными, как сегодня. Наоборот, они больше походили на ловких и умных хищников, которыми являлись их предки. В Египте же в тот период остро стояла проблема с грызунами — они массово уничтожали посевы и разносили опасные болезни. Поэтому, когда фермеры однажды заметили, что кошки ловко охотятся на мышей, отношение к этим животным резко поменялось.

Египтяне начали приманивать кошек на свои фермы с помощью рыбы и прочих вкусняшек. И кошки были не против, ведь рядом с людьми им был гарантирован стабильный источник воды и пищи. Вот и получилось, что кошки отлавливали надоедливых мышей, а люди в знак благодарности кормили и заботились о них.

Особое отношение

Кошки в Древнем Египте считались полноправными членами семьи и общества в целом. Причем, иногда их жизнь ценилась даже выше человеческой. Например, во время пожара люди первым делом не бежали из дома и не тушили огонь, а окружали кошек и спасали их от пламени. За преднамеренное убийство кошки полагалась смертная казнь, за неумышленное — в лучшем случае уплата большого штрафа.

Для ухода за этими животными египтяне назначали отдельных людей, причем такая должность считалась престижной и потом переходила по наследству. Домашние кошки жили в роскоши, питались лучшими продуктами и купались в заботе, о которой современные кошачьи могут только мечтать.

Был у египтян и странный ритуал выражения своего глубочайшего почтения этим животным. Геродот описывал его так:

«После молитвы богу… они стригут своим детям всю голову, половину или только треть головы, и затем взвешивают волосы на серебро. Сколько веса серебра потянут волосы, столько они отдают служительнице, а та за это нарезает рыбы в пищу животным».



Богиня Бастет и культ кошек

Впечатляет и то, как египтяне относились к умершим кошкам. Их бальзамировали и погребали в священных покоях наравне с людьми, а фараон Шешонк I в свое время даже возвел целый город, который стал местом поклонения богини Бастет. Именно благодаря ей в Древнем Египте и зародился культ кошек.

Бастет или Баст (другой вариант произношения ее имени) считалась дочерью бога Ра и богини Хатор. Они же, в свою очень, были одними из главных божеств Древнего Египта. Бастет связывали с солнцем, плодородием, женской красотой, радостью и весельем. Она имела два воплощения — женщина с львиной головой (агрессивная) и кошачьей (более мягкая и покладистая).

Египтяне возвели Бастет в ранг общенационального божества. А вместе с этим стали почитать и кошек, с которыми отождествлялась богиня плодородия. Например, люди сбривали себе брови в память об умерших животных и устраивали траур длительностью 70 дней.

Кошки в культуре

В египетской культуре можно встретить множество упоминаний кошек. Их изображали на папирусах, остраконах — глиняных черепках для записей, на стенах гробниц, а еще делали статуэтки в форме кошек, фрески и так далее. Для египтян это животное поистине было особенным.

Долгое время считалось, что именно Египет стал местом одомашнивания кошек, однако позднее археологи нашли свидетельства, что это произошло на Кипре. Тем не менее, в Египте до сих пор иногда обнаруживают древние гробницы с этими, как считали египтяне, священными животными. Однажды египетский крестьянин наткнулся на гробницу, в которой было более 80 тысяч мумифицированных кошек!

Упадок культа

Согласно легенде, однажды персы решили воспользоваться особым отношением египтян к кошкам. Во время нападения на город Пелузий они привязали к своим щитам этих животных, и в результате никто из воинов противника не смог нанести по ним удар. Город сдался без боя, а персидский царь Камбиз II, придумавший этот хитрый план, основал 27-ю династию и в конечном итоге завоевал Египет.

Когда древнее государство стало одной из многочисленных провинций империи и утратило свое былое могущество, отошли в прошлое и египетские божества. Со временем культ богини Баст, наряду с другими проявлениями язычества, запретили на официальном уровне. И хотя кошки так и остались домашними животными, вера в их божественность угасла.