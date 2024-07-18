Почему в старину моряки отказывались брать на борт бананы

Столетиями профессия мореплавателя считалась одной из самых опасных. А там, где риск, всегда найдется место суевериям. Все хорошо знают, что «женщина на корабле — к беде». А вы знаете о том, что примерно так же раньше говорили о бананах. Желтый, ароматный фрукт из теплых стран морские волки хотели видеть на борту еще меньше, чем женщин. Кое-где предвзятое отношение к бананам сохранилось на флоте до сих пор. Почему так получилось?

Суеверие, связанное с бананами, появилось в 18 столетии. Эпоха Великих географических открытий уже завершилась и в заморских колониях вовсю хозяйничали европейцы. Из экзотических стран везли все, чего так не хватало в Европе: золото, драгоценные камни, невольников, специи, экзотических животных и, конечно, диковинные плоды.

Но среди фруктов, перевозимых через океаны, бананы встречались крайне редко. Легенды гласили, что суда, перевозящие в трюмах бананы, тонут чаще других. Нередко можно было услышать истории о том, что среди обломков кораблекрушений часто находили гроздья этих фруктов.

Говорили и о том, что на торговых судах с грузом бананов внезапно портилась провизия или заболевал весь экипаж. Таким образом, у бананов появилась отвратительная репутация и брать такой груз капитаны отказывались наотрез. Можно ли списать это на морские байки, или у негативного отношения к фруктам есть основания?

Незваные гости на борту

На самом деле бананы таили немало опасностей для отважных мореходов, пересекавших океаны на деревянных парусниках. В первую очередь стоит упомянуть представителей фауны, которые случайно оказывались в гроздьях. Вместе с фруктами на борт могли попасть ядовитые пауки, скорпионы и змеи.

Таких «гостей» до сих пор находят в отделах с фруктами наших супермаркетов. Даже сейчас контакт с ядовитым членистоногим или рептилией не сулит ничего хорошего. В 18-19 веках он чаще всего заканчивался печально. В старину все, что связано с болезнью и смертью на флоте воспринимали со страхом. Поэтому бананы и считали проклятым грузом.

Пожары и взрывы

Могло ли деревянное судно затонуть из-за фруктов? Такая вероятность была. Даже школьники знают о том, что сорванные зелеными бананы стремительно созревают и быстро портятся. Сейчас, когда океан можно пересечь за неделю-полторы, это не страшно. Но раньше, когда плавание занимало месяцы, большая часть бананов портилась.

© Альберт Бирштадт "Горящий корабль в открытом море", 1851

В процессе гниения фрукты выделяют метан. Этот газ при концентрации в воздухе от 5 до 15 процентов создает взрывоопасную смесь. Когда в трюмах портятся тонны бананов, вероятность пожара или даже взрыва достаточно высокая. Кроме этого, газ негативно влиял на здоровье членов экипажа. Случаи, когда часть команды начинала кашлять, задыхаться и даже падать в обморок, были не редкостью.

Сейчас мы можем обсуждать это совершенно свободно. Но следует помнить, что свойства метана описали только в 1778 году. Моряки, редко имевшие гуманитарное образование, вряд ли знали о них даже спустя столетие после открытия. Поэтому случаи массовых заболеваний на борту связывали напрямую с грузом бананов, не вдаваясь в детали. Проклятый фрукт, и все тут.

Испорченные припасы

Что касается порчи продуктов на судах с бананами, то наука уже изучила этот вопрос. Помимо метана, перезревшие бананы выделяют газ этилен. Он заставляет находящиеся рядом фрукты созревать быстрее, а продукты — преждевременно портиться. Сегодня поставщики фруктов виртуозно используют эту особенность бананов.

Чтобы заставить быстрее созреть манго или авокадо, их помещают в закрытую емкость со спелыми бананами. Когда речь идет о больших объемах продукции, то в помещение запускают газ этилен из баллонов. А вот если нужно, наоборот, замедлить созревание, подают углекислый газ и понижают температуру.

Но 200-300 лет назад таких нюансов никто не знал. Зато были известны случаи, когда моряки оставались посреди океана с горой гниющих бананов и испорченной провизией. Иначе как проклятием желтого фрукта назвать это было нельзя. Что и говорить — ни золото, ни невольники, ни даже зловонное гуано в трюмах, не лишали моряков пищи.

В наши дни все риски, связанные с бананами на борту, изучены и получили объяснения. Но морские традиции неискоренимы, поэтому и сейчас многие яхтсмены и рыбаки наотрез отказываются включать в список продуктов бананы. Впрочем, бизнес есть бизнес и суеверия не мешают грузовым судам ежегодно перемещать по морям и океанам сотни тысяч тонн этих замечательных фруктов.