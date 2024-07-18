История Тимоти Декстера, разбогатевшего на самых глупых сделках

Многим из нас хорошо известны случаи, когда кто-то инвестировал средства в беспроигрышный бизнес и прогорал. Но очень немногие вспомнят хотя бы один случай, когда деньги вкладывались в абсолютно глупые проекты и приносили большую прибыль. А ведь это вполне реально, что доказал еще в 18 столетии американец Тимоти Декстер. Он затевал самые бестолковые бизнес-проекты и при этом всегда получал от них немалую выгоду.

Тимоти Декстер появился на свет в 1747 году в Америке, в семье бедного крестьянина. Разумеется, он не получил никакого образования, а его детство было наполнено лишениями и бедами. В 8 лет Тимоти был вынужден устроиться разнорабочим и выполнять тяжелую, нередко опасную работу. В 16 лет он стал учеником кожевенника и вскоре сумел открыть собственное небольшое дело.

Когда Декстреру было 22, он женился на 30-летней вдове Элизабет Фротингэм. Женщина владела небольшим капиталом, которому Тимоти быстро нашел применение. Все средства он вложил в так называемые «континентальные доллары». Это были деньги, напечатанные в большом количестве Конгрессом США в период Гражданской войны. От обычных ассигнаций они отличались тем, что не имели абсолютно никакого материального обеспечения.

На дворе стоял 1776 год, и правительство заявило, что новые доллары имеют ту же ценность, что и довоенные, бумажные и серебряные деньги. Но вскоре все прояснилось и в 1778 году за 200 «континентальных» давали всего один настоящий доллар. В 1781 курс упал еще сильнее, и деньги меняли по курсу 1000 к 1. Именно в этот момент Декстер и потратил все состояние супруги на несколько мешков денежной макулатуры.

Первые успехи

Но поступок, который иначе как дурацким не назовешь, внезапно обогатил Тимоти. В 1790 году государство решило обменять «континентальные доллары» на государственные облигации по курсу 100 к 1. Благодаря этому, Декстер получил десятикратную прибыль! Стоит уточнить, что он не один скупал «фантики». Его более обеспеченные соседи делали также, чтобы просто поддержать свою страну в трудное время. Тимоти просто делал так, как они, но в отличие от богачей потратил на ассигнации все, что было у его семьи.

© Континентальный доллар

Возможно, жена 9 лет морально уничтожала мужа, но все было не зря. Продав облигации, Декстрер приобрел несколько торговых судов и решил стать купцом. Первым крупным делом новоявленного негоцианта стала поставка грелок для постели на Карибы. Что может быть глупее этой затеи, учитывая жаркий климат островов? Но дело неожиданно оказалось выгодным.

Грелки представляли собой большие сковороды с деревянными ручками и перфорированными крышками. Их быстро раскупили, так как они отлично подходили в качестве черпаков для производства патоки из сахарного тростника. Очередной сделкой Декстера стала продажа в Вест-Индию… теплых рукавиц. Но и здесь его ждал успех. Рукавицы перекупили русские купцы, закупавшие на островах ром.

© Тимоти Декстер с любимой мексиканской голой собачкой

Декстер стал очень богатым человеком. При этом он продолжал совершать непредсказуемые сделки. Как-то раз он скупил в Бостоне все запасы китового уса. Он не знал, что с ним делать, и забил товаром все свои склады. Конкуренты потирали руки и были уверены, что теперь Тимоти точно прогорит. Но в Европе неожиданно начался бум на мужские корсеты, и китовый ус купили быстро и дорого. И снова Декстер сорвал солидный куш там, где им и не пахло.

Бизнес на кошках

Но самой рискованной торговой операцией Декстера стала поставка груза угля в английский город Ньюкасл. В конце 18 столетия это был центр европейской добычи угля. Думаете, он потерял деньги? Вовсе нет. Когда суда зашли в порт Ньюкасла, там как раз началась забастовка угольщиков. Шахты перестали добывать уголь и компании, имевшие большие контракты на поставку этого топлива, скупили у Декстера уголь по грабительской цене. Впрочем, есть мнение, что у предпринимателя был сговор с профсоюзными вожаками и дело вовсе не в везении.

В историю вошла еще одна сделка Декстера. Он вывез из города Ньюберипорт, штат Массачусетс, несколько сотен кошек в Вест-Индию и там выгодно их продал. В американском городке было слишком много бродячих животных и власти призвали их уничтожать. Но Тимота дал в газету объявление, что готов купить кошек недорого. Жители города переловили всех кошек, которые вскоре отправились на острова.

Но почему в Вест-Индии начали втридорога покупать кошек? Так уж совпало, что в это время островитяне страдали от засилья крыс и животные оказались очень кстати. Декстер снова получил баснословную прибыль, и этому уже никто не удивлялся. Стали поговаривать, что Тимоти совсем не простак и, возможно, он продал душу темным силам.

Философ и писатель Декстер

Декстер удалился на покой в возрасте 50 лет. Этот удачливый предприниматель был настолько богат, что мог себе это позволить. Он купил огромный дом и назвал его замком. Себя он требовал величать не иначе как лордом, а всех, кто с этим соглашался, щедро одаривал. Старик оказался честолюбивым, и вскоре он начал требовать у властей признания своих заслуг перед страной. Его поощрили, назначив смотрителем за оленями. Работа была не пыльная, ведь оленей в краях, где жил Тимоти, не видели более 20 лет.

На склоне лет экстравагантный богач решил увековечить свою персону. В парке у своего дома он разместил статуи известных людей, а среди них — свою. На постаменте прижизненного памятника себе Декстер велел начертать пафосные слова:

«Первый на Востоке, первый на Западе, величайший западный философ».



Стоит ли говорить, что над стариком смеялись все кому не лень. Но и тут Декстер получил профит. Посмотреть на чудака приезжало немало скучающих дам, с некоторыми из которых старый ловелас крутил романы. Поведение супруга не могло не беспокоить жену, и та от него ушла.

В конце концов, Тимоти Декстер так проникся идеей своего величия, что написал книгу «Бессмыслица для умников, или Чистая правда в грубом платье». Это были его личные критические соображения о духовенстве, политике и супружеской жизни. Даже на склоне лет он так полностью и не освоил грамоту, поэтому в тексте было множество ошибок и ни одного знака препинания.

© Страница со знаками препинания из книги Декстера

Из-за этого автора начали высмеивать, и во втором издании Декстер «исправился». Он добавил в конце книги страницу со знаками препинания и припиской. В ней говорилось, что читатель сам на свое усмотрение может расставить их там, где нужно. Да, книга пережила целых восемь изданий и стала основным источником информации о жизни и предпринимательской деятельности автора.

Умер этот удивительный человек в возрасте 59 лет. Он оставил завещание, в котором справедливо разделил свое немалое состояние между родственниками и друзьями, не забыв при этом и о благотворительности.