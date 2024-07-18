«Оленья луна»: что это за явление и когда его ожидать

Ночью 21 июля 2024 года небо украсит необычное явление — июльское полнолуние, известное как «Оленья луна». Это будет последнее полнолуние перед чередой из четырех суперлуний, которые произойдут в ближайшие месяцы.

«Оленья луна»

В США это явление называют так, потому что именно в середине-конце июля у оленей начинают расти рога. У североамериканских индейцев оно было известно, как «Клубничное полнолуние» — за совпадение с периодом сбора ягоды. В Европе же его называют «Луной сенокоса», так как примерно в это время начинается уборка зерновых.

Яркое зрелище

Наблюдать «Оленью луну» можно будет во всех регионах России. Особенно яркой она будет в субботу и воскресенье. Корни этого явления — в эллиптической орбите нашего спутника. Из-за нее Луна то удаляется от Земли, то подходит к ней на минимальное расстояние. В последнем случае она выглядит ярче и крупнее.

Для того, чтобы увидеть «Клубничное полнолуние» не требуется специального оборудования. Достаточно просто найти место с открытым небом и подальше от городских огней. Но если вы хотите рассмотреть детали лунной поверхности, рекомендуется использовать бинокль или телескоп.

«Осетровая луна»

Следующее полнолуние произойдет уже 19 августа. Это будет суперлуние, когда Луна будет находится в ближайшей точке к Земле на своей орбите. Это делает ее немного больше и ярче, чем при обычных полнолуниях. Однако невооруженным глазом заметить эту разницу практически невозможно.

Суперлуние 19 августа носит название «Осетровая луна», так как совпадает с периодом ловли лосося