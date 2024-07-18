Конвейер истории: во что Москва превращает старые фабрики и заводы

Музей импрессионизма на месте склада муки, кинотеатр в стенах хлебопекарни и ресторан вместо газгольдера. Звучит нелепо? Но все это в Москве можно встретить - многие старые фабрики и заводы превратились в модные бизнес-центры и общественные пространства, куда ходят на выставки, лекции и кинопоказы. Корреспондент "РГ" выбрал лишь несколько примеров.

© РГ // Центр конструктивизма "Зотов" на Ходынской улице

Коровин, Серов и другие

Кондитерскую фабрику "Большевик" на Ленинградском проспекте построили на рубеже XIX-XX веков и называлась она поначалу "А. Сиу и Ко" по имени основавшего ее французского предпринимателя Адольфа Сиу. В ту пору это было первое электрифицированное предприятие столицы. После революции оно не растеряло славы - сладости этой фабрики любили во всем СССР.

© Фабрика торгового дома "А. Сиу и Ко". 1880-1890 гг.

Однако в 2011-м предприятие закрылось, и на территории начались стройка и реставрация. Теперь здесь культурно-деловой комплекс с офисами и открытой территорией. Фишкой проекта стал частный Музей русского импрессионизма. Под него отвели более 1 тыс. кв. м в цилиндрическом здании 1960-1970-х годов постройки. Раньше в нем хранили муку, а теперь выставляют картины выдающихся российских художников: Константина Коровина, Валентина Серова и других.

© Одно из зданий фабрики "Большевик" теперь занимает Музей русского импрессионизма

Хлеба и зрелищ

На Ходынской улице в окружении трех современных небоскребов можно увидеть необычное круглое здание с надписью на фасаде "Хлебозавод N 5" и год постройки - 1931. Предприятие построили в эпоху расцвета конструктивизма, оно стало первым в мире хлебозаводом с кольцевым конвейером. В центре здания размещалась круглая вращающаяся печь, приготовление хлеба начиналось сверху, откуда он по круглой автоматизированной линии поступал в складские помещения на нижнем этаже. Передовой завод носил имя советского министра пищевой промышленности Василия Зотова.

© Хлебозавод N 5, 1933-1935 гг.

Теперь в этих стенах находится Центр "Зотов" - культурное пространство, которое знакомит аудиторию с конструктивизмом. Здесь проходят выставки, лекции, мастер-классы для детей и взрослых, концерты экспериментальной и авангардной музыки, а в кинотеатре "Зотов.Кино" показывают новинки проката, современную классику, семейные фильмы и архивные ленты в живой озвучке.

Да будет свет

Те, кто оказывается в Нижнем Сусальном переулке у Курского вокзала, порой удивляются - какие необычные здесь бизнес-центры. Круглые, невысокие, из красного кирпича! Но еще более удивительна история этих зданий.

© Газгольдеры Московского газового завода построены в 1865 годк

Дело в том, что огромные краснокирпичные бочки построили в 1865 году. И это не что иное как газгольдеры, всего их пять штук, стоят в ряд. Каждый - 20 метров в высоту, 40 в диаметре, еще на 10 уходит под землю. Внутри построек не было перекрытий, там стояли большие металлические резервуары, в которых хранился сжиженный газ. От него питались уличные газовые фонари, которые впервые зажгли как раз после постройки газового завода, которому и принадлежали газгольдеры. Газ в них хранили вплоть до 1940-х, потом завод перепрофилировали под производство газового оборудования. Газгольдеры превратили в цеха.

© Сегодня в бывших газгольдерах работают офисы, рестораны, магазины.

В 1990-х завод закрылся и на его месте начал создаваться арт-кластер. После реконструкции в начале 2010-х в газгольдерах открылись офисы, рестораны, магазины и т. д.