Как советская установка ПВО уничтожила американский «Стелс»

Американский самолёт F-117A Nighthawk с технологией «Стелс» стал одним из символов XX века в авиации. Его пилоты гордо называли себя «бандитами», так как пользуясь своей невидимостью могли неожиданно нанести удар и безнаказанно успеть вернуться на базу. Но во время войны в Югославии произошёл курьёзный случай. Старая советская система ПВО сбила «невидимку».

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Первый и единственный

«Ночные ястребы» были введены в эксплуатацию в 1983 году и до 2008 года (тогда состоялся их последний полёт) налетали порядка 220 тысяч часов. Практически каждый их вылет завершался триумфом, что было обусловлено специальной геометрии крыла, радиопоглощающим покрытием и экранами на компрессорах и соплах. Всё это делало самолёты незаметными для радаров – сигналы от машины просто не отражались.

Но 27 марта 1999 года произошло невозможное. Американский «Стелс» сбили в районе деревни Буджановцы вблизи Белграда. Это случилось всего через три дня после начала операции НАТО против Югославии.

По одной из версий, «невидимку» мог подстрелить истребитель МиГ-29, пилоты которого установили с вражеским летательным аппаратом визуальный контакт. А вот в США утверждали, что к таким плачевным репутационным последствиям привели ошибочные действия лётчика. Якобы он самовольно изменил режим полёта, демаскировав тем самым самолёт.

Сербский взгляд

Сербская сторона придерживается точки зрения, согласно которой «Стелс» уничтожили старым, 1976 года производства, зенитно-ракетным комплексом С-125. Для этого потребовалось выпустить всего две ракеты: первая оторвала крыло, а вторая попала в сам самолёт.

Могли помочь сербам и разведчики, которые дежурили у авиабазы в Италии, откуда взлетали американские «невидимки». «Дежурные» оперативно докладывали о каждом самолёте, который поднимался в воздух.

Вероятно, посодействовала успеху операции также смекалка полковника Дани Золтана. Именно под его командованием находилась 3-я батарея 250-й бригады ПВО, на вооружений которой числился устаревший ЗРК. Золтан самостоятельно внёс изменения в конструкцию ракеты, расположив радары в том порядке, который позволял лучше отслеживать происходящее в небе. Но даже спустя несколько десятилетий военный так и не рассказал конкретно о внесённых им изменениях, ссылаясь на секретность.

И, конечно, не стоит забывать о случайности. Американский самолёт в момент попадания ракет находился в непосредственной близости от комплексов ПВО. Борт поразили через 17 секунд после команды «Огонь!».