Мужчина уличил жену в измене с помощью дрона

В Китае мужчина уличил жену в измене, увидев ее с любовником с помощью дрона. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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33-летний Цзин стал замечать, что его жена Ву охладела к нему. Он рассказал, что она намеренно игнорировала его, часто уезжала к родителям, к тому же неожиданно получила повышение на работе. Ревнивый мужчина заподозрил, что Ву изменяет ему, и решил следить за ней с помощью беспилотного летательного аппарата.

По записям с камеры дрона Цзин увидел, как его жена садится в машину и уезжает к отдаленной горе. Там она встречается с мужчиной и поднимается с ним в обветшалый глинобитный дом. Через 20 минут пара выходит из дома и на машине отправляется в сторону фабрики, где работает Ву.

Как рассказал Цзин, любовником Ву оказался ее босс. Он объяснил, что жена босса работает на том же предприятии, поэтому любовникам и приходилось встречаться в горах. По словам Цзин, он использует полученные улики, чтобы добиться развода.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина подозревал жену в измене и поэтому унижал и полностью контролировал ее два года. Он даже проверял супругу на детекторе лжи, однако не поверил устройству, которое подтвердило правдивость слов женщины о верности.