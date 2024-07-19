Болезни президентов: какие недуги скрывали мировые лидеры

Участие Джо Байдена в президентской гонке под угрозой срыва. Такими заголовками отреагировали мировые СМИ на известие о диагностировании коронавируса у американского лидера. Ранее глава государства заявлял, что сойти с предвыборной дистанции его могут заставить только проблемы со здоровьем. Примечательно, что разглашение информации о заболеваниях первых лиц стало заурядным явлением лишь с недавних пор. До этого любые недуги политиков старались держать в строжайшем секрете. От каких напастей тайно страдали сильные мира сего – расскажем в материале MIR24.TV.

Практически все американские лидеры имели серьезные проблемы со здоровьем. Однако рекордсменом среди них по праву считается Эндрю Джексон. Сегодня его называют самым больным президентом США. В возрасте 39 он получил серьезное ранение на дуэли: пуля сломала ему два ребра и застряла в легком. Из-за этого политик постоянно мучился от проблем с дыханием, легочными кровотечениями и воспалениями. На закате жизни список болезней Джексона можно было легко принять за содержание медицинской энциклопедии.

Гровер Кливленд

Одна из самых необычных историй болезни связана с именем еще одного американского политика. Президенту Гроверу Кливленду провели тайную операцию прямо на яхте. Под видом увеселительной поездки медики удалили государственному деятелю опухоль из полости рта. Правда, вместе с образованием пришлось удалить и пять зубов. Чтобы лидер смог говорить, ему поставили каучуковый протез. С ним Кливленд возглавлял страну два срока с перерывом.

Самому молодому президенту в истории США Джону Кеннеди было всего 43 года, когда он занял ответственный пост. Несмотря на образ здорового и энергичного мужчины, политик страдал от мучительных болей. И все из-за проблем с почками и неизлечимой болезни Аддисона. Она же служила причиной желтоватого оттенка кожи президента, который он старательно скрывал при помощи загара. Как стало известно позже, Кеннеди ежедневно употреблял стероиды и за два с половиной года у власти побывал в госпитале не меньше девяти раз.

Франклин Рузвельт стал единственным президентом США, который избирался на этот пост четыре раза. При этом далеко не все знали о том, что выдающийся деятель передвигается в инвалидном кресле. Мужчину парализовало в результате перенесенного полиомиелита, который он подхватил во время неудачного купания в реке. Свой недуг Рузвельт продемонстрировал публично лишь два раза – при посещении военного госпиталя на Гавайях и на выступлении в Конгрессе по итогам Ялтинской конференции. Все остальное время репортеры, по негласному соглашению, не снимали президента в коляске.

Один из самых коварных недугов приходилось скрывать главе США Рональду Рейгану. Во время второго президентского срока у него начали проявляться симптомы болезни Альцгеймера. Политик путал имена помощников, забывал содержание бесед, не мог отличить одного человека от другого. На протяжении нескольких лет окружающие обижались и принимали такое отношение лидера на свой счет. Лишь после ухода Рейгана с президентского поста ситуация прояснилась. Рональд обнародовал официальный диагноз и использовал публичность для запуска госпрограммы по исследованию болезни.

Медицинская карточка первого российского президента Бориса Ельцина хранилась не в больнице, а в сейфе руководителя службы безопасности. Еще будучи студентом, политик пережил сердечный приступ, а позже перенес несколько операций на спину и хирургическое вмешательство на носовой перегородке. Спустя пять месяцев после переизбрания на пост главы государства Ельцину провели сложнейшую операцию шунтирования на сердце. Многочисленные проблемы со здоровьем стали предметом спекуляций для его политических оппонентов. В конце концов лидер страны заявил о своем намерении уйти в отставку.

Скрывать от народа свою смертельную болезнь пришлось и лидеру Венесуэлы – Уго Чавесу. Он правил страной больше 11 лет и не отказался от высокого поста даже после того, как узнал страшный диагноз. Третий президентский срок оказался самым тяжелым для южноамериканца – у него обнаружили сложное раковое заболевание. Чавес лечился на Кубе у лучших врачей, перенес операцию и курсы радиотерапии и химиотерапии. Почувствовав облегчение, решил принять участие в новой президентской гонке и даже выиграл ее. Однако пройти инаугурацию не успел. Смерть Уго Чавеса стала настоящим потрясением для большинства жителей Латинской Америки.

В отличие от своего коллеги, кубинский лидер Фидель Кастро не стал рисковать и отошел от руководства страны по состоянию здоровья задолго до своей кончины. Рак кишечника настиг главнокомандующего в 2006 году. Тогда же он покинул пост президента и смиренно ждал скорого трагического исхода. Однако, вопреки ожиданиям, жизнь кубинского революционера продлилась еще около десяти лет.

Чан Дай Куанг

В книгу «неожиданных смертей» политических лидеров вписан и уход президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Онкологическое заболевание кровеносной системы настигло его всего через год после избрания на высокий пост. Куанг шесть раз ездил на лечение в Японию, но усилия врачей не принесли результата. Позже медики рассказали, что форма рака, обнаруженная у президента, является настолько редкой, что по ней даже не существует никакой научной статистики.

Рак – болезнь президентов

Скорбная статистика показывает, что онкологическое заболевание является самой частой причиной смерти политических лидеров. Разные формы рака унесли жизни президентов Аргентины (Нестор Киршнер), Словении (Янез Дрновшек), Габона (Омар Бонго Ондимба), Абхазии (Сергей Багапш), Литвы (Альгирдас Бразаускас).

Также этот недуг диагностировали экс-главам таких государств, как Бразилия (Лула да Сильва), Парагвай (Фернандо Луго), Колумбия (Хуан Мануэль Сантос Кальдерон), Сирия (Амин Хафес).