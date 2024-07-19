Ученые нашли ответ на вопрос, куда исчезают деньги

Всем знакома ситуация, когда деньги заканчиваются, а вспомнить, куда они ушли, не получается. Вроде вы собирались экономить, но в итоге столкнулись с дефицитом финансов и психологическим дискомфортом. Австралийские ученые исследовали это явление и выяснили его причины. А кроме этого, они рассказали, в чем секрет простой и эффективной экономии.

Эксперты Школы бизнеса Аделаидского университета в Австралии проанализировали научные работы и социологические исследования за последние 40 лет, чтобы понять, куда исчезают деньги. Они изучили данные более 11 тысяч человек, участвовавших в опросах и экспериментах. Результатом стало открытие эффекта безналичной оплаты.

Суть эффекта

Когда мы рассчитываемся банковской картой или другим безналичным способом, то тратим больше, чем при оплате наличными. Используя наличные деньги, мы держим их в руках и пересчитываем, что делает процесс оплаты более ощутимым. Но когда мы не передаем ничего осязаемого продавцу, представление о потраченных средствах теряется.

Эффект особенно заметен при демонстративном потреблении, то есть когда мы покупаем что-то, подчеркивающее наш статус. Например, при покупке ювелирных изделий человек готов заплатить наличными значительно меньше, чем картой, и при этом будет дольше сомневаться. Обладатель карты быстрее примет решение о покупке и без колебаний выберет более дорогостоящее украшение.

Когда система не работает

Впрочем, эффект безналичной оплаты работает не во всех ситуациях. Исключение составляют случаи, когда люди жертвуют деньги или оставляют чаевые. В таких случаях плательщики расстаются с примерно одинаковыми суммами, независимо от формы оплаты.

Из всего вышесказанного следует, что для экономии лучше носить с собой наличные деньги, а не банковские карты. Это хороший способ самоконтроля, который быстро принесет ощутимый результат. Так вы сможете лучше планировать бюджет и воздерживаться от незапланированных или слишком дорогих покупок.

Пока ученые изучили только оплату картами. Но в наши дни распространены и другие способы расчетов без физических денег. Например, сервисы «купи сейчас — плати потом» или расчеты криптовалютой. Их влияние на нашу жизнь еще предстоит изучить в будущем.