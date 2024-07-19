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Россиянин выиграл в лотерею 44 миллиона рублей и не забрал приз

Россиянин выиграл в лотерею десятки миллионов рублей и не пришел за деньгами. Соответствующий материал публикует портал «Уральский меридиан».

Россиянин выиграл в лотерею 44 миллиона рублей и не забрал приз
© globallookpress.com

Житель Свердловской области, имя которого на данный момент неизвестно, стал обладателем 44 миллионов рублей. Победитель еще не забрал приз из центра, сообщили организаторы лотереи. Отмечается, что к выигрышу его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором.

Ранее двое жителей Новосибирской области также выиграли в лотерею 2,5 миллиона рублей. Один из мужчин признался, что заветные деньги получил спустя 15 лет попыток.

Миллионы рублей получил в лотерее и житель Пензенской области. Российский пенсионер пришел в почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, и решил купить несколько лотерейных билетов.

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