Космическая классика: как на Луну впервые ступила нога человека

20 июля 1969 года в 20:17:39 UTC командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Базз Олдрин посадили лунный модуль в юго-западном районе Моря Спокойствия.

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Высадка американцев на Луну стала для мира оглушительной сенсацией. Это была миссия корабля "Аполлон-11", в состав экипажа входили командир Нил Армстронг, пилоты Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз.

Выход на окололунную орбиту состоялся на четвертый день полета: произошла расстыковка командного и лунного модулей. В командном остался Коллинз, а в лунный перешли Армстронг и Олдрин. Экипаж включил двигатель посадочной ступени лунного модуля, и кабина полетела к Луне.

Не все шло гладко. В лунном модуле пять раз срабатывала аварийная сигнализация бортового компьютера, потом корабль начало бросать в разные стороны... Но прилунение состоялось: аппарат сел в Море Спокойствия. Армстронг первым из землян ступил на Луну. "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества", - знаменитые слова Армстронга стали едва ли не космической классикой.

Примерно через 20 минут лунный модуль покинул Олдрин. Астронавты провели на поверхности около двух с половиной часов. А все их пребывание на Луне продлилось 21 час и 36 минут.

Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю. После полета члены экипажа и образцы лунной породы прошли строгий карантин, который не выявил никаких лунных микроорганизмов.

Всего на Луне побывали шесть пилотируемых "Аполлонов". Последний - в 1972 году. Свои следы на лунных дорожках оставили 12 американских астронавтов.

Но до сих пор в печатных и электронных СМИ нет-нет да и появляются материалы, ставящие под сомнение сам факт высадки американских астронавтов на Луне. Скажем, некоторых экспертов сильно смущало то обстоятельство, что флаг США, установленный на лунной поверхности, развевался "будто от дуновений ветра". Хотя это невозможно при отсутствии атмосферы.

С точки зрения ученых, в условиях низкой гравитации под действием дисбаланса сил при отсутствии ветра существует вероятность колебания проводов, кабелей и флагштока, который разворачивали астронавты. Кроме того, на Луне были проведены зафиксированные документально испытания луномобиля и самоходного средства на аккумуляторном питании.

"Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди", - не раз говорил по этому поводу наш легендарный космонавт Алексей Леонов.

Но самое смешное, что все нелепые слухи о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах начались именно с самих американцев. По словам Алексея Леонова, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету.

"Запуски американцев в рамках лунной программы транслировались по телевидению, и только две страны в мире - СССР и коммунистический Китай - не стали передавать в эфир эти исторические кадры. Я и тогда считал, и теперь считаю - зря... Только ограниченная группа советских космических специалистов эти запуски смотрела по закрытому каналу... Видели мы, в отличие от всех остальных людей в СССР, и высадку Армстронга и Олдрина на Луну, транслировавшуюся США на весь мир. Американцы выставили на поверхности Луны телевизионную антенну, все, что они там делали, передавали через телекамеру на Землю. Было также сделано несколько повторов этих телеэфиров. Когда Армстронг встал на поверхность Луны, и все в США захлопали, мы здесь, в СССР, советские космонавты, тоже скрестили пальцы на удачу и искренне желали ребятам успеха", - рассказывает Алексей Леонов в своей книге "Время первых".

Кстати

В июле 2020 года на аукционе Жюльена в Беверли-Хиллз более чем за 780 тысяч долларов продали три артефакта с космического корабля "Аполлон-11", несмотря на то что NASA стремилось вернуть их, писало тогда издание BigNews.

Речь идет о двух джойстиках для управления вращением корабля и ручном переводчике из командного модуля. В официальном описании к лоту на сайте аукционного дома было сказано, что лот представляет собой набор из наиболее важных предметов, использовавшихся человеком в исследовании космоса.

Так вот, рукоятка управления вращением, установленная справа от места командира, ушла с молотка за 370 тысяч долларов (около 26 млн рублей). Такой же джойстик, который располагался справа от Олдрина, купили за 256 тысяч долларов (примерно 18 млн рублей). Обе рукоятки использовались для корректировки крена и тангажа. Джойстик Армстронга с Т-образной рукояткой, который располагался слева от его кресла и использовался при стыковке космического корабля с лунным модулем, был продан за 156 тысяч долларов (около 11 млн рублей).

Проданные джойстики сняли с корабля через два месяца после полета: хотели подарить астронавтам. Но те почему-то отказались. Ручки установили на изготовленную на заказ деревянную табличку с вышитым лого миссии Apollo-11 и ярко-желтой биркой с деталями NASA и отправили на хранение в офисный сейф в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Там они находились свыше пятнадцати лет.

А в 1985 году сотрудник NASA, который заведовал сейфом, при уходе на пенсию спросил своего начальника, что делать с контроллерами. И ему было приказано... выбросить их! Вместо этого сотрудник забрал джойстики домой, а позднее продал одному из коллекционеров. В NASA, как сообщали западные СМИ, требовали вернуть контроллеры, угрожая судебным преследованием, но ничего не добились.