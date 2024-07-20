Народные приметы на 20 июля
Православная церковь 20 июля вспоминает преподобного Фому Малеина и преподобную Евдокию, княгиню Московскую. В народе отмечается Авдотья Сеногнойка — праздник-труженик.
Что нельзя делать в субботу?
- Устраивать свадьбы — новоиспеченная семья может быстро распасться;
- Стирать белье — к потере денег;
- Собирать или употреблять огурцы — к проблемам со здоровьем, включая отравление и расстройство желудка;
- Заниматься торговлей — прибыли можно не дождаться.
Приметы погоды:
- Дождь станет предвестником долгого неурожая;
- Кошка нежится на солнце — это к хорошей погоде;
- Если вечером начали кричать журавли — стоит ранним утром ожидать хорошую погоду.