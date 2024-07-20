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Народные приметы на 20 июля

Православная церковь 20 июля вспоминает преподобного Фому Малеина и преподобную Евдокию, княгиню Московскую. В народе отмечается Авдотья Сеногнойка — праздник-труженик.

Народные приметы на 20 июля
© Клопс.Ru

Что нельзя делать в субботу?

  • Устраивать свадьбы — новоиспеченная семья может быстро распасться;
  • Стирать белье — к потере денег;
  • Собирать или употреблять огурцы — к проблемам со здоровьем, включая отравление и расстройство желудка;
  • Заниматься торговлей — прибыли можно не дождаться.

Приметы погоды:

  • Дождь станет предвестником долгого неурожая;
  • Кошка нежится на солнце — это к хорошей погоде;
  • Если вечером начали кричать журавли — стоит ранним утром ожидать хорошую погоду.
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