Какие тайны до сих пор хранит Антарктида

205 лет назад, в середине июля 1819 года, к берегам ледового континента отправилась Первая русская антарктическая экспедиция. Которая этот самый материк и открыла. Ничего не кажется странным? И дело даже не в том, зачем плыли – просто так казённые деньги, причём очень большие, тратить бы не стали. В данном случае нарушена сама последовательность событий. Положено сперва найти неизвестную землю, а потом потихоньку наносить её на карты. Но не в этот раз.

Очень неплохие даже по современным меркам карты Антарктиды были известны очень давно, более того, есть изображения тех земель и вовсе без ледяного покрова. Историки всё это не отрицают, так как факты общеизвестные, но комментариев на сей счёт от учёных не поступает.

Геологи тоже держат рот на замке, так как согласно их теориям ледяной щит над континентом имеет возраст в два-три миллиона лет. Это ничем не подтверждено, но общепринятая версия именно такова. Понятное дело, тогда никаких людей на Земле ещё не было, но карты-то есть… Объявить эти старинные карты фальшивкой? Можно. Но только и иные творения того же Герарда Меркатора и Оронция Финеуса тогда нужно ставить под сомнения. И если дальше тянуть за ту же ниточку, то получится, что оспаривать придётся всё – всю историческую последовательность.

Русские моряки не были первыми, кто попытался прорваться к обозначенному на старинных портуланах континенту. Джеймс Кук и прочие английские капитаны неоднократно кружили вокруг льдов, но приблизиться к суше у них не получалось. Хотя всем было понятно, что там крайне суровый край, где человеку делать нечего. И такая настойчивость, достойная гораздо лучшего применения, сильно удивляет.

Особенно упорствовали англичане, они раз за разом посылали в южные моря свои корабли. Однако прорваться через поля айсбергов не удавалось, и вперёд бросили русских. Если кто забыл – тогда на престоле сидел Александр I, которому надеть шапку помогли бритты. Это когда у его слишком деятельного батюшки случился апоплексический удар. Табакеркой.

Русская экспедиция много чего достигла, вокруг Антарктиды корабли покрутились изрядно. Благодаря составленным ими картам в последующие годы «цивилизованные мореплаватели» ещё несколько раз наведывались в эти воды, но не более того – на сушу никто даже высаживаться не пытался.

Что странно. Несмотря на то, что моря уже вовсю бороздили пароходы, до конца ХIХ века к берегам ледового континента никто не подходил. Первыми в 1895-м буквально на минутку туда высадились норвежцы, между прочим, тоже британские сателлиты. А «антарктическая гонка» началась лишь в ХХ веке.

Экспедиция, которой руководил капитан военно-морского флота Великобритании Роберт Скотт действовала параллельно с командой Руаля Амундсена. Норвежец шёл к южному полюсу и до него добрался, у англичанина явно были какие-то иные задачи. Он сам и вся его команда самым странным образом погибли на обратном пути, прямо недалеко от базового лагеря, не дойдя до него самую чуть. Все материалы экспедиции Скотта были немедленно изъяты и засекречены, под грифом они и сегодня.

Если немного домыслить, то картина вполне себе складывается. Помимо старинных карт англичане получили ещё какую-то информацию о том, что можно найти в Антарктиде. Явно не золото и бриллианты, а нечто иное. И последующие события эту версию вполне подтверждают.

Эстафету у помирающего британского льва в 30-е годы перехватил немецкий орёл. Ничего удивительного в этом нет, в Третьем Рейхе действовала организация Ahnenerbe («Наследие предков»), которая, в том числе, собирала информацию о всевозможных древностях. А таковые во льдах могли сохраниться намного лучше, чем в других местах, где есть люди.

Судя по всему, немцы оказались успешнее всех, однако о том, чем они там занимались, известно на удивление немного. И с годами количество информации о данном проекте чудесным образом уменьшается. Судя по всему, вскоре «официоз» станет утверждать, что Германии там и вовсе не было. То, что существовала постоянная база (ныне это аргентинская «Сан-Мартин»), уже отрицается.

Нашли так называемый оазис Ширмахера – большой свободный от льда участок поверхности – и при помощи выбрасываемых с самолётов вымпелов застолбили за Третьим Рейхом кусок территории, «Новую Швабию». Собственно, это всё, что нынче признаёт академическая наука. То есть, по сути, не сделали почти ничего.

А на самом деле? Если взглянуть на карту Антарктиды без ледяного покрова, то станет ясно – это, скорее, большой архипелаг. И под толщей льда должны быть проливы, а также многочисленные озёра. Куда, в принципе, можно добраться из-под воды. Похоже, немцы тогда именно это и осуществили, субмарины у них были отличные, да и моряки тоже.

И основали под льдами постоянно действующую секретную базу. Данная версия отнюдь не нова – да, её считают вымыслом, однако есть любопытный и широко известный факт, который заставляет крепко задуматься. В начале 1947 года к берегам «Новой Швабии» прибыл целый флот, который привёл американский адмирал Ричард Берд. Проведение операции «Highjump» пока что не отрицается, однако зачем военный моряк (и полярный исследователь по совместительству) привёл с собой набитый боевыми самолётами авианосец USS Philippine Sea класса «Эссекс» (его участие в данном походе тоже признаётся)? Плюс 13 вспомогательных судов, половина из которых новейшие эсминцы.

Странная научная экспедиция, необычная. Из которой один из эсминцев не вернулся, а авианосец надолго встал на ремонт. Тоже факт, который сложно скрыть. Янки тогда крепко получили по сусалам и спешно убрались домой. С моряков взяли подписки о неразглашении, и на этом всё закончилось. Больше американцы туда не совались.

Если ничего не было, то есть тайная немецкая база отсутствовала, то всё это выглядит полным абсурдом. При этом есть опять-таки факт пропажи около сотни подлодок Kriegsmarine, которые могли потрепать тот конвой.

Уже довольно неплохо известно, что до так называемого «Всемирного потопа» – катастрофического проскальзывания земной коры, которое произошло около 13,5 тысяч лет назад из-за падения крупного метеорита – Антарктида находилась намного ближе к экватору. Там было тепло, примерно как на оконечности Южноамериканского материка. Похолодало быстро и резко – катастрофически. Значит, всё вывезти не успели, и там что-то есть.

Именно так проще всего объяснить тот интерес, который люди издавна проявляют к этим землям. Поэтому сохранились карты, и предпринималась масса попыток до туда добраться. Правда, не сразу – сперва опасались, что там могут оставаться хозяева. Добрались, хотя сперва приглядывались издали, опасались. Никого, кроме пингвинов, вроде как не обнаружили. А вот дальше непонятно.

Спутниковые снимки ледового континента публикуются только в отредактированном виде, искать на них нечто неведомое не стоит. Не найдёте. Время от времени в интернете появятся всякие фотки «антарктических древностей», включая местные пирамиды, но это всё больше похоже на фейк. Целенаправленный, дабы скрыть правду.