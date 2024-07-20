Трамп — не единственный: из чего стреляли убийцы президентов

Сегодня поговорим про стволы, которые реально меняли историю быстрее, чем огромные армии.

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Давненько в США не стреляли в президентов, и вот Трамп — президент бывший, и, вероятно, будущий, попал под раздачу. Как это бывало и раньше, стрелок — психически неуравновешенный одиночка, хотя стоит признать, что и других версий произошедшего уже хватает.

Подтверждено, что горе-стрелок пользовался полуавтоматической версией винтовки AR-15 — оружием типовым для гражданского рынка США, ведь на её основе создана М-16, а уж гражданских вариаций перечислить нереально.

Пока СМИ под шумок вспоминают другие громкие политические убийства и покушения, мы вспомним, чем они совершались. Ни каких выводов и аналитики, просто вспоминаем-перечисляем.

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Как убийцы перешли на огнестрел

Правителей и вельмож психопаты или заговорщики убивали и раньше, вспомнить французских королей Генриха III и Генриха IV заколотых фанатиками на фоне религиозных войн в стране. У холодного оружия есть существенный недостаток — охрана должна была ну очень облажаться, чтобы убийца мог с оружием наготове подобраться к венценосцу.

Огнестрел как средство сокращения монаршьего поголовья вошёл в обиход только лишь в 18 веке. Первым застреленным правителем считается шведский король Густав III, погибший от руки нанятого заговорщиками убийцы, а если точнее — от кремневого пистолета в 1792 году, на фоне неудачных войн с Данией и Россией и вероломной внутренней политики. Его смертельно ранили в бедро, однако огнестрел не позволил убийцам скрыться — дистанция для удачного выстрела из пистолета того времени едва превышала пару десятков метров.

По другой версии, впервые от огнестрела погиб другой шведский король — известный нам Карл XII, по официальной версии погибший при осаде крепости в Норвегии в 1718 году от пули меткого ополченца. Однако весьма вероятна и версия о заговорщиках, ведь знать устала от постоянных (и под конец неудачных войн) короля. Однако Карл имел статус «заговорённого» — он очень много раз сам участвовал в сражениях, но ничего кроме лёгких ранений не получал. Поэтому был застрелен украденной с его камзола пуговицей, для надёжности.

© GETTY IMAGES | Авраам Линкольн (фильм 1930)

Пистолеты менявшие историю

С 19 века основным оружием заговорщиков стали пистолеты и револьверы. Такое оружие можно легко спрятать и пронести через охрану, подобравшись максимально близко к цели. При этом практически не требовалось никаких навыков, в сравнении с кинжалом, который требовал и решительности, и твёрдой руки, и правильного удара. А вот сделать серию выстрелов вблизи мог любой идиот.

В те времена охрана и полиция не обладали никакими техническими приспособлениями — ни металлодетекторов, ни рентгеновских аппаратов для досмотра клади. А лидеры любили выходить к народу и контактировать достаточно близко, ведь это повышает народную любовь и преданность. Этим и начали пользоваться политические радикалы и психопаты, мечтавшие войти в историю.

Самым известным убийством той эпохи стало убийство американского президента Авраама Линкольна популярным театральным актёром Уилксом Бутом. Бут использовал однозарядный пистолет Philadelphia Deringer, относившийся к классу карманных пистолетов. Практически все производители оружия предлагали это популярное решение рынку, но Дерринджеры стали именем нарицательным для всех микропистолетов.

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В те времена прогулки по едва освещённым улочкам были небезопасны нигде, и без оружия часто не обходились даже дамы, которые могли прятать такие «коротыши» в специальные секретные карманы платьев.

Несмотря на размеры и простоту, Дерринджер Бута имел нарезной ствол, что, вероятно, и позволило решить дело всего одним выстрелом при том, что Бут не был опытным стрелком. Однако, так везло далеко не всем — осечка и промах сорвали не одно громкое убийство. Но вот появление многозарядного ручного огнестрела открыло уже настоящую эпидемию политических убийств на рубеже 19-20 веков.

2 июля 1882 был застрелен 20-й президент США Джеймс Гарфилд. Убийцей был очень деятельный, но сильно неудачливый адвокат и проповедник Шарль Гито, который считал, что сделал очень много для избрания Гарфилда (на самом деле нет) и настоятельно клянчил должность посла или консула. Отчаявшись обивать пороги кабинетов, он решился на отчаянный поступок и подкараулил президента у железнодорожной станции в Вашингтоне.

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Для убийства он использовал револьвер типа «Бульдог», пришедшие тогда на смену Дерринджерам в классе карманного оружия. Почти все револьверы этого типа основывались на британском Webley №2. Гито тщательно выбирал оружие «покрасивше», потратив 15 долларов на револьвер с накладками из слоновой кости, чтобы тот презентабельно выглядел в музее. Однако и тут он накосячил — этот револьвер нигде не выставлен, в отличие от других особо известных стволов.

Следующее убийство президента состоялось двадцать лет спустя — в 1901 году был застрелен 25-й президент США Уильям Мак-Кинли. Его застрелил анархист-эмигрант Леон Чолгош, он использовал аналогично револьвер-бульдог от фирмы Iver Johnson, которая специализировалась на компактных револьверах, велосипедах и мотоциклах.

В Старом Свете дело тоже пошло на поток. В 1900 году был застрелен итальянский король Умберто I, так же анархистом. А уж в Российской империи на высших сановников и членов императорской семьи началась настоящая охота.

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С переходом в 20-й век убийцы снова прокачались, перейдя на магазинные самозарядные пистолеты. В сравнении с револьверами они стали гораздо более плоскими, ведь вместо выпирающего барабана патроны были сложены в магазине в рукояти, с подачей за счёт импульса отдачи.

И военный, и гражданский сегмент самозарядных пистолетов буквально единолично занял Джон Мозес Браунинг. Пистолеты различных систем его авторства производили крупнейшие оружейные компании — Colt, FN Herstal.

Браунинг 1910 года от бельгийской FN под патрон 9х17 мм произвёл убийство эрцгерцога (наследника) австро-венгерского престола Франца Фердинанта 28 июня 1914 года, что запустило цепочку событий, приведших к Первой мировой войне.

Из этой же модели 6 мая 1932 года был застрелен президент Франции Поль Думер от рук сошедшего с ума русского эмигранта Павла Горгулова.

Пистолет использовал патроны 7.65х17 и 9х17 мм, и отличался невероятной простотой. Это позволило ему пройти сквозь обе мировые и десятки локальных конфликтов в 20 веке. На вооружении полицейских в разных странах он встречался и в 1980-х годах. А последнее громкое убийство с его участием случилось в Москве в 2009 году — именно из FN model 1910 были застрелены адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова, убийцами оказались радикальные националисты.

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Убийство президента Джона Кеннеди

Это убийство можно считать самым «профессиональным» в истории со всех сторон. Если принять официальную версию, то действовал стрелок-одиночка ЛиХарви Освальд. Выстрел производился из короткого карабина системы Манлихер-Каркано, модернизации 1938 года под калибр 6.5х52 мм.

Заняв позицию на 5-м этаже библиотеки школы города Даллас, Освальд произвёл три выстрела, два из которых попали президенту сначала в торс, а затем и в голову. Однако по сей день остаются сомнения, что это слишком результативно для, пусть и служившего в армии, но не профессионального снайпера.

Тем не менее, Освальду почти удалось скрыться. Его подвели нервы, и если бы не убийство им патрульного Типпета, который остановил его для досмотра документов (полиция прочесывала окрестности), вполне вероятно он смог бы залечь на дно. Однако скорое убийство самого Освальда повлияло на десятки альтернативных теорий, где были другие стрелки, или Освальд вообще не имел к этому отношения.

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Это первое громкое политическое убийство, в котором действовал стрелок с винтовкой и оптикой. Что и повлияло на теории заговора — почти во всех громких убийствах до и покушениях после, произведённые одиночками, использовали пистолеты и револьверы.

Например, покушение на Рональда Рейгана в 1981 году, совершённое психопатом-одиночкой с помощью револьвера. Из револьвера был застрелен и брат Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди — он погиб от рук палестинского террориста после митинга по случаю утверждения его кандидатом в президенты.

Последние покушения на первых лиц государства так же предполагали оружие ближнего боя. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен из самопала одиночкой. Также и премьер-министр Словакии Роберт Фицо был тяжело ранен из пистолета — схема убийцы предельно традиционная, внезапные выстрелы почти в упор.

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Уже первые убийства крупных государственных деятелей повлекли создание особых спецслужб для охраны первых лиц. Сложилась наработанная схема, в которой у «объекта» есть телохранители, готовые моментально среагировать на угрозу и закрыть тело жертвы собой в бронежилете.

В состав команды входят и снайперы — они контролируют прилегающие высоты, в первую очередь — строения. Их задача — отследить появление стрелка с помощью специального оборудования (сканирование пространства на отражение от оптики) и превентивно его ликвидировать.

Более простые сотрудники служб действуют вместе с полицией — оцепление территории, патруль по внешнему периметру мероприятия и в его окрестности, досмотр на пропуском пункте мероприятий.

Тем не менее, покушения на Абэ, Фицо, и вот теперь на Трампа демонстрируют невероятно низкую квалификацию сотрудников служб охраны на всех уровнях. Достаточно увидеть сами записи покушений в YouTube, чтобы убедиться.