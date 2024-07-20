ТОП-5 самых страшных ядов в мире

Человек научился применять яды в своих интересах с древних времён. Сегодня же опасные вещества можно разделить на органические, искусственные и те, которые созданы на основе природных соединений. В каждой из категорий есть свои «лидеры». Остановимся на пяти самых страшных ядах в мире.

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Зарин

Зарин создали как оружие массового поражения в военных целях в 1938 году. Вещество не пахнет, быстро испаряется, а в организм попадает в виде пара через кожу, органы дыхания или полость рта. Яд начинает действовать очень быстро. Уже через пять минут у жертвы полностью поражается дыхательный центр и наступает летальный исход.

Цианид

Цианид – производное от синильной кислоты – впервые получили в Швеции в 1782 году. Изначально его планировали применять в сельском хозяйстве против вредителей. Так же как и зарин, цианид воздействует на дыхательные функции мгновенно. Из-за нехватки кислорода начинают отказывать внутренние органы и наступает смерть.

Тетродотоксин

Этот яд содержит популярная в Японии рыба фугу. Судороги, паралич, психические расстройства – вот главные симптомы отравления тетродотоксином. Если ничего не предпринимать, то человек умрёт уже через 6 часов. Но даже медицинское вмешательство не гарантирует положительный исход. Впервые с этим токсином европейцы столкнулись в 1774 году, когда команда путешественника Джеймса Кука приготовила на ужин опасную рыбу.

Рицин

Этот яд находится в бобах клещевины. Для смертельного поражения человеку достаточно всего лишь несколько крупинок. Тревогу нужно бить при появлении потливости, тошноты, лихорадки, диареи с кровью. Летальный исход наступает небыстро. Жертва будет мучиться в среднем от 36 до 72 часов.

Батрахотоксин

Яд содержится в коже маленьких лягушек-древолазов яркого окраса. Кстати, это вещество животные не производят. Оно образуется в результате потребления определённых продуктов – мелких жучков. В одной лягушке достаточно яда, чтобы убить 20 человек. В первую очередь поражается нервная система. Далее начинаются проблемы с дыханием, после чего наступает смерть.