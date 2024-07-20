История трусиков-стрингов: почему раньше это было мужское белье

Трусики-стринги сегодня прочно ассоциируются с женским гардеробом. Но изначально этот элемент одежды считался мужским бельём. Получается, стринги можно считать ярким доказательством того, что всё в мире меняется.

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Практично и красиво

Историки моды утверждают – мужчины использовали стринги ещё в Древней Греции во время атлетических соревнований. Но позволить себе носить такую набедренную повязку в то время женщины себе не могли. Всё изменилось в 1939 году, когда мэр Нью-Йорка Фиорелло Ла Гуардиа запретил публично обнажаться в городе. Сделал он это для того, чтобы приструнить танцовщиц в стиле бурлеск (то есть стриптизёрш), которые приехали работать на Всемирную выставку, проходившую в том году в США. Тогда продюсеры решили оригинально обойти запрет, придумав костюм, состоящий из «микротрусиков» и накладок на соски. Мэр-ханжа вынужден был замолчать.

В повседневной жизни девушки начали носить стринги лишь в 60-х годах, после того как в мире произошла так называемая сексуальная революция. Популяризатором этого нижнего белья стала певица Шер, которая щеголяла в нём как на концертах, так и в клипах. Настоящий «стринговый бум» произошёл в 1998 году, когда во всём мире узнали о романе американского президента Билла Клинтона со стажёркой Моникой Левински.

«Моника подняла пиджак, стоя задом к президенту – из-под джинсов были видны две боковые резинки от стрингов», – прозвучало на суде обвинение в безнравственности.



После такого заявления продажи такого белья в США резко выросли.

Модный приговор

В начале нулевых годов демонстрировать стринги на публике стало модным. С учётом того, что наступила мода на джинсы с заниженной талией, выставлять трусики на всеобщее обозрение оказалось делом нехитрым. А в Испании неизвестный миллионер решил прославиться и заказал для своей любовницы стринги из жемчуга. Удивительное бельё, которое представляет собой полоску кружева на талии с жемчужной нитью, проходящей по самым интимным местам девушки, не осталось незамеченным в мире. Идею подхватили мировые бренды, дизайнеры которых уверяли – жемчужины в самых «интересных» местах не только смотрятся красиво, но ещё и доставляют удовольствие девушкам. Во втором десятилетии мода на стринги прошла. Представительницы прекрасного пола стали отдавать предпочтение более практичному нижнему белью, а инфлюенсеры транслировать новую «догму» – стринги никак не влияют на сексуальность. Всё зависит от умения девушки грамотно себя преподнести.