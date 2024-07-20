Новый всемирный потоп: что предсказывают ученые

Ученые из Потсдамского института исследования воздействия климата пришли к выводу, что современные климатические модели значительно недооценивают, насколько увеличивается количество экстремальных осадков в условиях глобального потепления.

Компьютерное моделирование

Исследователи проанализировали данные 21 климатической модели «следующего поколения», которые используются ООН в глобальных оценках. Они сравнили прогнозируемые моделями изменения интенсивности и частоты экстремальных ежедневных осадков над сушей с изменениями, наблюдавшимися в прошлом. Результаты показали, что почти все модели недооценивают скорость, с которой увеличение экстремальных осадков масштабируется с повышением глобальной температуры.

В геометрической прогрессии

«Наше исследование подтверждает, что интенсивность и частота экстремальных сильных дождей увеличиваются в геометрической прогрессии с каждым шагом глобального потепления», — заявил один из авторов исследования, профессор Клеменс Ротер.



Эти изменения соответствуют физическому закону, известному как соотношение Клаузиуса-Клапейрона. Оно показывает, что в более теплом воздухе содержится больше водяного пара.

По мнению авторов статьи, это открытие подтверждает, что температура, а не ветер, играет главную роль в мировых изменениях экстремальных осадков.

Эпоха дождей

Исследование показало, что наиболее сильное увеличение интенсивности и частоты осадков наблюдается в тропиках и высоких широтах, например, в Юго-Восточной Азии или Северной Канаде. Но и в других регионах экстремальные осадки будут становиться более сильными и частыми в будущем. Это может привести к серьезным последствиям, таким как наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.