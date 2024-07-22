«Сгоревшая звезда». Полузащитнику Валерию Воронину исполнилось бы 85 лет

Полузащитника «Торпедо» Валерия Воронина дважды признавали лучшим футболистом СССР и шесть раз включали в список «33 лучших». Несколько раз игрока советской команды включили в символические сборные чемпионатов мира и Европы. В 1964-м дважды приглашали в сборную Европы на матчи против команд Югославии и Скандинавии. А еще называли Аленом Делоном из-за сходства с французским актером. Сегодня он мог бы стать звездой отечественного футбола. Да он и был звездой, которая сверкала ярко, но и сгорела быстро.

© Спорт уик-энд

Детство Воронина, отец которого был директором крупного московского книжного магазина, прошло в Переделкино, где жили видные советские писатели. Такое окружение не могло не сказаться на интересах мальчика. Он прекрасно разбирался в литературе и музыке, в совершенстве знал английский, что в те времена было большой редкостью. Только больше всего Валерия интересовал футбол. Он играл за детские и юношеские команды завода «Каучук», привлекая на тренировки толпы симпатичных девчонок. Они считали за честь подавать ему мячи.

Когда Воронину исполнилось 16, отец попросил давнего приятеля оценить футбольные способности сына. Звали этого приятеля Константин Бесков, и как раз в это время он возглавил московское «Торпедо». Тренер сразу же оценил и технику Воронина, и его физические данные. Уже в 17 лет Валерий дебютировал в составе «Торпедо», а через два года вместе с одноклубниками выиграл чемпионат и Кубок СССР.

В 1960-м Воронин дебютировал в составе сборной СССР, за которую провел 63 игры и забил 5 мячей. На ЧМ-1962 в Чили журналисты назвали 23-летнего торпедовского полузащитника открытием турнира и включили в символическую сборную, почти полностью состоявшую из бразильских звезд.

Через два года уже в статусе лидера советской команды Воронин отправился на чемпионат Европы в Испанию, где под руководством Бескова наши футболисты стали вице-чемпионами. За что Бескова и сняли, посчитав поражение в финале от команды франкистской Испании позором. А Воронин и на Евро-1964 был включен в десятку лучших игроков турнира.

Блестяще выступил Воронин на ЧМ-1966 в Англии, где сборная СССР заняла четвертое место. И на этом турнире Валерия включили в символическую сборную. Королева Великобритании Елизавета II присвоила советскому футболисту титул самого элегантного игрока чемпионата и подарила чайный сервиз.

Во время этого чемпионата Воронин, не нуждавшийся в переводчике, познакомился с основателем компании Adidas Ади Дасслером. Тот тоже был восхищен игрой советского футболиста и после ЧМ-1966 всегда высылал ему бутсы из новых коллекций. Как сказали бы сейчас, Воронин стал амбассадором популярного спортивного бренда. Да много кем он мог стать сейчас.

Воронин был завсегдатаем модных столичных тусовок. Однажды, увидев в аэропорту прилетевшую на Московский кинофестиваль Софи Лорен, вознамерился познакомиться с итальянской звездой. Только телохранители не позволили, и тогда Валерий вместо тренировок зачастил в пресс-бар фестиваля. Лорен там не появилась, но другие кинодивы обратили внимание на Алена Делона советского футбола.

И не только зарубежные кинодивы, но и кинорежиссер Марлен Хуциев, который очень хотел снять Воронина в своем фильме «Июльский дождь», ставшем манифестом «оттепели» в советском кинематографе. Как рассказывал известный футбольный журналист Лев Филатов, после того как в СССР Воронин добился всего, он мечтал сыграть за мадридский «Реал» - уровень мастерства вполне позволял. Ходили слухи, что некоторые итальянские и испанские клубы готовы были принять Воронина в свои ряды, но реалии советской жизни делали это невозможным.

Женился футболист «Торпедо» на солистке ансамбля «Березка» У них родился сын. Красивая пара проводила много времени в ресторанах, и все чаще это сказывалось на тренировках и играх. Воронин потерял мотивацию, периодически впадал в депрессию, конфликтовал с тренерами. В разгар сезона мог сорваться со сборов в Подмосковье и махнуть на пару дней в Сочи. Такое отношение футбол ему не простил. Наставник сборной Михаил Якушин просто выгнал Воронина со сборов.

В Москву Валерий возвращался на машине, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. После лобового столкновения с автокраном врачи спасли 29-летнего футболиста, хотя он трижды перенес клиническую смерть. Лицо Алена Делона советского футбола было покрыто шрамами. Партнер Воронина по «Торпедо» и сборной СССР Николай Маношин вспоминал, что после аварии Валерий всегда закрывал нижнюю часть лица рукой, хотя особо смущаться было нечего - шрамы только украшают мужчину. Впрочем, легендарный Франц Беккенбауэр предлагал сделать пластическую операцию своему советскому другу в ФРГ, но власти не отпустили Воронина за границу.

Он еще вернулся в футбол и провел несколько встреч за «Торпедо», но играть на прежнем уровне уже не мог. В последнем матче за автозаводцев Воронин напомнил о себе, забив гол в ворота Льва Яшина. После завершения карьеры пробовал работать в спортивной журналистике, но как-то не пошло. Мечты об актерской деятельности пришлось забыть. Жена его бросила.

Воронин жил на скромную зарплату инструктора физкультуры в спортивном клубе завода ЗИЛ. Иногда помогали деньгами друзья. Все чаще звезду советского футбола можно было видеть в дешевых пивных в сомнительных компаниях. Он женился во второй раз на фабричной работнице, но супруга все время порывалась уйти от страдавшего запоями экс-футболиста. Воронин же считал, что по-прежнему магнетически действует на женщин. Ведь на него в свое время обращали внимание первые красавицы советской столицы.

В мае 1984-го на обочине Варшавского шоссе в Москве был обнаружен труп мужчины с черепно-мозговой травмой. В нем трудно было узнать бывшего красавца и звезду советского футбола. Убийц так и не нашли. Максимум, что смогли следователи, так это констатировать: смертельный удар был нанесен пивной кружкой, вероятно, в пьяной разборке. Похоронили Воронина на Даниловском кладбище. В советских спортивных газетах была напечатана короткая информация о его смерти. Без подробностей…