Главные предатели Афганской войны: какие советские солдаты воевали за душманов

Домой с Афганской войны, которая длилась в период с 1979 по 1989 года, не вернулось около 15 тысяч советских военнослужащих. В этом числе погибшие, скончавшиеся в госпиталях от полученных ран, пропавшие без вести, а также те, кто решил остаться в Азии по собственной инициативе.

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По официальным данным, во время этого длительного вооруженного конфликта оказались в плену или пропали без вести 417 советских солдат. Более точные сведения были получены в 1992 году. Тогда удалось установить, что в Афганистане остались 163 россиянина, среди которых были и те, кто перешёл на сторону афганских моджахедов добровольно.

Среди таких предателей оказался уроженец Харькова Николай Выродов. Перед тем, как отправиться воевать в Афганистан, он заявил следующее:

«Или вернусь героем Советского Союза, или вообще не вернусь».



Героем Выродов не стал, зато вторая часть «предсказания» сбылась в точности. По рассказам самого дезертира, перейти на сторону афганских моджахедов он решил после того, как стал свидетелем массового убийства мирных жителей в деревне Калигаи. Выродов утверждал — советские солдаты безжалостно расправились с несколькими десятками беззащитных людей. Такой поступок настолько поразил харьковчанина, что он решил не возвращаться в СССР, принять ислам и сражаться против бывших соотечественников.

В 1984 году в числе перебежчиков оказался Сергей Красноперов из Кургана. «Водиться» с моджахедами он решил после того, как в воинской части его обвинили в продаже армейского имущества местным жителям. К тому же Красноперов считал себя талантливым механиком, способности которого, увы, советское командование всё никак не желало оценить по достоинству. Зато на другой стороне его способностям якобы нашли применение. Говорили, что амбициозный механик стал личным телохранителем одного из лидеров моджахедов.

Известен и случай с жителем Луганской области. Александр Левенец, по одной из версий, перешёл на сторону противника из-за дедовщины, которая царила в военной части. Его примеру последовал также сослуживец Валерий Кусков. Последнему, правда, недолго пришлось палить по «бывшим» своим. Вскоре Кускова убили в бою. А вот Левенец оказался более удачливым. Он дожил до окончания войны, а в мирное время стал таксистом (во время службы водил бензовоз).