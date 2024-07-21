Архив Митрохина: какие планы диверсий КГБ в США вскрыл советский предатель

После распада СССР вскрылся очередной факт предательства. В 1992 году бывший архивариус КГБ Василий Митрохин вывез документы, благодаря которым весь мир узнал о многих планах (правда, не реализованных) советских спецслужб. Оказалось, что КГБ готовил серию диверсий в Северной Америке – операцию «Кедр», в результате которой должна была пострадать система электроснабжения штата Нью-Йорк.

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Энергетический коллапс

Документы из архива перебежчика стали достоянием гласности благодаря официальному историку спецслужбы MI-5 Кристоферу Эндрю. Конечно, всецело доверять обнародованным сведениям не стоит, так как до сих «архив Митрохина» – предмет дискуссий. Смущает лишь то, что планы, упомянутые в нём, вполне правдоподобны.

Если верить этим данным, то с 1959 по 1972 годы советские агенты активно собирали сведения о системе электроснабжения идеологического противника. На основе изучения фотографий и схем появились планы атаковать гигантские плотины гидроэлектростанций Hungry Horse Dam и Flathead Dam в штате Монтана.

Эндрю писал, что в КГБ хотели обрушить ряд пилонов на крутом склоне горы. Расчёт делался на то, что на их ремонт должно было уйти много времени, за которое диверсантам наверняка бы удалось проникнуть в систему управления плотиной и уничтожить её окончательно.

В Гаррисберге, штат Пенсильвания, якобы даже существовала конспиративная квартира, откуда поступали все указания.

Диверсия готовилась для того, чтобы оставить без электричества несколько городов в штате Нью-Йорк и сам мегаполис. Понятно, что результатом блэкаута стали бы хаос и беспорядки, которые требовалось немного ускорить – путём взрывов в нью-йоркском порту.

В шаге от задуманного

Чтобы понять, чем грозила на самом деле эта диверсия США, достаточно вспомнить события 1977 года, когда из-за аварии в ночь с 13 на 14 июля Нью-Йорк действительно остался без света. Буквально за считанные минуты огромный населённый пункт охватили беспорядки и массовое мародёрство. 100 тысяч бунтарей устроили несколько сотен пожаров, нанеся тем самым огромный ущерб инфраструктуре и частной собственности. Но за уличные бесчинства после нормализации обстановки полиция смогла наказать далеко не всех.

Пострадать в ходе операции «Кедр» должны были также нефте- и газопроводы в южной части Канады. Таким образом, поставка топлива для электростанций США оказалась бы затруднена.

Но советские планы так и не осуществились. Кстати, в архиве Митрохина не упоминается, почему именно операция «Кедр» осталась только на бумаге.

ЦРУ, в которое главный предатель советской разведки пришёл с предложением своих услуг, не заинтересовалось документами. Вероятно, их в американском ведомстве сочли не такими уж и важными, а то и вовсе фантастическими.