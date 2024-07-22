Экоактивист приютил у себя более 40 видов животных

Экоактивист из Саратовской области почти 30 лет спасает животных. В его подсобном хозяйстве, которое уже давно стало популярным экопарком, более 40 видов зверей. Корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов познакомился c подопечными. Алексей и Бонифаций дружат уже четыре года. Яванская макака – главная звезда саратовского экопарка. Еще несколько лет назад выступала на арене цирка. Всего же здесь более 40 видов животных. И у каждого своя непростая судьба. Одних принесли на лечение и оставили, других подбросили, кого-то владелец фермы спас от бывших хозяев.

«Люди заводят питомцев, играют и потом выкидывают. Приезжают, говорят: «У нас морская свинка есть, возьмете?» Я спрашиваю: «А зачем покупали?». «Просто поиграли, а деть некуда ее», – рассказал директор экопарка Алексей Кулицкий.



Началось все в 1995 году. Тогда Алексею принесли подбитого ястреба. Со временем молодой ветеринар обзавелся и другими птицами. На пяти гектарах появились лебеди, страусы и даже павлины.

«Здесь дается вторая жизнь животным. Когда к ним по-доброму, они чувствуют. Становятся спокойными, дружелюбными. Хочется показать людям, что человек и животные могут существовать в гармонии», – пояснил экскурсовод экопарка Михаил Кононов.



Сегодня это популярное у туристов место. Приезжают даже из соседних регионов. Животных здесь можно гладить и кормить с руки. Любимцы гостей – пятнистые олени, пони и лошади.

«До этого было для себя, для души, знакомые приезжали. А сейчас едут отовсюду. Можно подумать над сельским туризмом, чтобы все сюда ехали», – отметил Алексей Кулицкий.



Планы у владельца экопарка огромные: привести в порядок мост, установить новые лавочки и декоративные элементы, организовать занятия для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На все это нужны дополнительные средства. Последние два года желающие могут взять шефство над понравившимся питомцем.