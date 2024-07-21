«Волчица»: за что друзья Сталина так прозвали его мать

Мать Иосифа Сталина Екатерина Джугашвили была суровой женщиной. Она частенько поднимала руку на сына, о чём вождь потом неоднократно вспоминал. Её также называли «волчицей», но вовсе не за жёсткий нрав.

Сила воспитания

Детство Иосифа Виссарионовича трудно назвать счастливым. Отец с завидной регулярностью бил как своего отпрыска, так супругу Екатерину. Однажды даже юный Иосиф не выдержал очередного издевательства со стороны авторитарного родителя и запустил в него нож. Супруга же, будучи набожной, предпочитала искать поддержки у священников.

Именно церковнослужители и посоветовали Екатерине Георгиевне сделать так, чтобы её сын посвятил жизнь Богу. И вот 8-летний Иосиф стал семинаристом Горийского духовного училища. Так как семья Джугашвили была совсем небогатой, матери – швее и прачке – приходилось идти на трудовые подвиги, чтобы оплатить обучение в семинарии.

Родные и близкие отмечали жертвенность, с которой Екатерина относилась к Иосифу. Приятель Сталина Давид Мачавариани сравнивал женщину с волчицей, которая защищала сына от всех и вся и окружала чрезмерной материнской любовью. Впрочем, своего фанатичного отношения к ребёнку Екатерина и не скрывала. Она призвала – Иосиф для неё свет в окошке.

Метод Джугашвили

Безграничная любовь к сыну при этом не мешала ей относиться к нему с излишней строгостью и время от времени поколачивать. Об избиениях Сталин помнил на протяжении всей жизни и периодически напоминал ей об этом. Мать тогда отвечала коротко:

«Потому ты и вырос таким хорошим».



Елена Прудникова в своей книге «Сталин» отмечала, что поведение женщины не стоит рассматривать как что-то из ряда вон выходящее. В те времена в Грузии телесные наказания в отношении детей были скорее нормой. Но вот сам Сталин, став отцом, никого из своих чад пальцем не тронул.

Излишняя опека не помогла осуществлению мечты Екатерины Георгиевны – её сын так и не окончил духовную семинарию, увлёкшись революционными идеями. Во время редких встреч уже после того как Иосиф стал «кем-то вроде царя», мать опускала его с небес на землю, напоминая – «лучше бы ты стал священником».