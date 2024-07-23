Когда на самом деле династия Романовых прекратила свое существование?

21 июля – праздник у «настоящих монархистов», в 1613-м именно в этот день на престол взошёл первый русский царь из рода Романовых. Правда, правили они очень недолго, и уже в начале XVIII столетия династия фактически прекратила своё существование.

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А как же современные потомки Михаила Фёдоровича, в том числе тот, который значится «императором всероссийским»? Так они не Романовы, по сути, налицо самые настоящие самозванцы!

Июль месяц у почитателей рода Романовых считается ещё и трагическим, 17 числа 1918 года под Екатеринбургом вроде как была уничтожена семья Николая II. Или не была? Останков именно этих людей не найдено, а генетическая экспертиза, как оказалась, поддельная. Директор Института судебной медицины профессор Тацуо Нагаи камня на камне не оставил от результатов «исследований» российских учёных, и всем пришлось замолчать – авторитет японца уж больно велик. Тему замяли.

Но всё это детали, не имеющие отношения собственно к фамилии Романовых. У Алексея Михайловича «Тишайшего» имелось множество детей, включая четырёх мальчиков. Дмитрий умер в младенчестве, Фёдор после отца успел посидеть на престоле, но очень недолго, его сын тоже ушёл из жизни совсем крохотным. Соправитель Петра I, сводный (по отцу) брат Иван V тоже долго не протянул, и у него рождались только девочки. Нам интересны Анна Ивановна (Иоановна) и Екатерина Ивановна.

Обстоятельства смерти самого Алексея Михайловича, а также странный мор, напавший на его детей и внуков, конечно, очень подозрительны. Однако дела давние, посему будем просто отталкиваться от имеющейся фактуры. То есть от тех персонажей, которым удалось выжить.

В итоге остался лишь Пётр Алексеевич, который примерно до 17-летнего возраста ничем никого не шокировал. Напротив, радовал государственных людей живостью ума, весёлым характером и склонностью к познанию. Но потом всё внезапно поменялось.

«Старших детей Алексея Михайловича обучал Симеон Полоцкий (1629-1680), воспитанник Киево-Могилянской коллегии, знаток многих иностранных языков, в том числе и латыни, блестящий церковный полемист, известный поэт своего времени и сочинитель театральных действ, которые разыгрывались перед царской семьей.

В силу своего образования и убеждений Полоцкий был сторонником западной ориентации, что не могло не отразиться на его учениках.

На фоне этого блестящего эрудита Никита Зотов, официально признанный первым и единственным учителем Петра, выглядит довольно скромно, если не сказать убого. Предположение о том, что Зотов был малограмотным учителем, вряд ли соответствует истине – кто решился бы неуча определять в наставники царевичу?

За период с 1692 по 1697 год известно весьма малое количество собственноручных писем Петра. Надо заметить, что все они написаны крайне, если не сказать, чудовищно, безграмотно. Большей частью вся его переписка велась секретарями. Так, например, за два года Азовских походов (1695–1696) Петр своей рукой не написал ни одного письма!

Вместо него писал Шафиров, и Петр выводил лишь первые слова, адресуясь к своим соратникам «Min Her» или же «Min Her Kenich» (в письмах к Ромодановскому), и ставил в конце писем подпись «Piter»», – пишет в своей книге «Как подменили Петра I» историк Владимир Куковенко.

В данном случае это не какие-то догадки автора, а некая компиляция из научных исследований предыдущих лет. По сути, ничего особо нового, а самой теме «царя подменили» более трёх столетий.

В советское время по заказу ряда историков специалисты МВД сравнивали письма юного Петра I и его же, но уже повзрослевшего. Почерковедческая экспертиза установила, что налицо совершенно разные люди. Считается, что исследование то засекретили, но это не так, про него просто не принято вспоминать.

Подменили тогда Петра Алексеевича или нет, по сути, не особо и важно. Ведь наследников после него не осталось, царевич Алексей был казнён, а уже сын Пётр II скончался подозрительно быстро. Это и был последний Романов, так как его отец Алексей Петрович, судя по всему, являлся реальным внуком Тишайшего – от юного Петра и не менее молоденькой Евдокии Лопухиной. Именно поэтому самозванец и уничтожил царевича.

Но и эти детали нам тоже не важны, интересен итог. А он крайне печальный – наследников прямой мужской линии род не имел. Кто же тогда сел на престол? Увы, всякая шушера.

К Екатерине I это определение относится в полной мере, чухонскую девку пропихнул на престол Меньшиков. И те её интересные указы, которые дошли до нас, дело рук гения Александра Даниловича, который вертел ей, как хотел. Но царицу таки не уберёг, ещё молодая женщина внезапно скончалась, и царём стал уже упомянутый Пётр II. Тоже при фактическом правлении Меньшикова!

Всё было неплохо до той поры, пока великий российский государственный деятель не заболел. Пока он хворал, случился заговор, Александра Даниловича скинули со всех постов и отправили в ссылку. Внук Петра после этого прожил недолго.

Старшей в роду на тот момент считалась Анна Иоанновна, дочь Ивана V, она и стала править. Ей помогал «сердечный друг» Эрнст Иоганн Бирон, о котором на Руси остались не самые лучшие воспоминания. Точнее, наветы – герцог Курляндский просто пытался наводить немецкий Ordnung в том жутком бардаке, который творился в стране.

На картинах Анна Иоанновна выглядит особой европейского типа, хотя она была совершенно русской женщина – дочерью русского царевича Ивана и его жены Прасковьи Салтыковой. Тоже уникальный персонаж – последний русский человек на русском престоле. И, действительно, Романова.

У Анны Иоановны была старшая сестра Екатерина, которую отдали за Карла Леопольда – герцога Мекленбург-Шверинского. От этого брака родилась одна только девочка Анна Леопольдовна, её мужем стал Антон Ульрих, герцог Брауншвейг-Люнебургский. В свою очередь у них на свет появился Иоанн Антонович, он же Иван VI. Именно его хотела видеть на троне Анна Иоановна. Какой-никакой, но родственник её покойного батюшки.

Регентом при младенце стала его мамаша, но всё продолжалось недолго, дочь Петра и чухонки Екатерина устроила дворцовый переворот. Иоанн Антонович вроде как прожил ещё четверть века в заточении, потом его убили. Но это не точно, обычно таких претендентов на трон устраняют превентивно.

Пётр III – муж Екатерины II – и к Романовым, и к России в целом имеет более чем опосредованное отношение. Так, седьмая вода на киселе. Карл Петер Ульрих, сын герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского от Анны Петровны, дочери Петра I и Екатерины I.

То есть немец с примесью эстонской и, возможно, голландской крови – если принять версию о том, что сына Алексея Михайловича подменили на внешне похожего плотника Яана Муша.

Чей сын был Павел I, непонятно, тут есть варианты. На сей счёт имеется даже забавный исторический анекдот. Александр III поручил расследовать сей вопрос и ему сперва сообщили, что отцом Павла является любовник Екатерины (точнее, Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской) граф Сергей Салтыков. «Слава богу, мы – русские!» – воскликнул монарх. Вскоре царю принесли очередной доклад – всё-таки Пётр III. «Слава богу, мы – законные!» – самодержец явно издевался.

Самый дельный царь после Алексея Михайловича, именно ему мы, в том числе, обязаны поговоркой, что «У России нет иных союзников кроме армии и флота». Патриот, практически былинный богатырь, да и просто русский мужик. Пусть и не по крови (мать Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская, бабка Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская), но по характеру точно. Дело, в общем-то, не в национальности, а в человеке. Потому и прожил он так недолго, врагам нашей страны такой царь был не нужен.

Увы, Александр III был аномалией, среди всей августейшей фамилии он выделялся, как белая ворона. Как раз тот случай, когда исключение лишь подтверждает правило. И воевать царю приходилось, по большей части, не с врагами внешними, а с внутренними супостатами. С врагами народа, как скажут на полвека позже. Один в поле не воин – он проиграл.