Газовая атака Тухачевского: чем она закончилась против восставших тамбовских крестьян

В 20-х годах прошлого столетия, в самый разгар Гражданской войны, в Тамбовской губернии разразилось народное восстание. Крестьяне в радикальной форме выступили против советской власти. Подавить его должна была Красная Армия. Чтобы ускорить этот процесс, будущий маршал Михаил Николаевич Тухачевский приказал провести химическую атаку против остатков сил атамана Антонова. Но газовая атака в итоге оказалась абсолютно бесполезной затеей.

Поставить на место

Бунт крестьян в Тамбовской губернии стал одним из самых масштабных за всю историю Гражданской войны. Против советской власти выступили около 50 тысяч крестьян. Тухачевский, которого назначили ответственным за подавление мятежа, признавал – ему приходится вести не бои, а целую войну со всем местным населением. Больше же остальных проблем Красной Армии доставила военная бригада под руководством атамана Александра Степановича Антонова.

Командир новых хозяев страны не принял, хотя активно боролся ещё с царизмом в составе движения эсеров. Вокруг себя Антонов стал собирать единомышленников. Сначала он создал боевую дружину из дюжины человек. Позже в её составе находилось уже около 150 хорошо вооруженных бойцов. Это и стало началом «антоновщины».

Правда, к марту 1921 году после отмены продразвёрстки ряды верных Антонову бойцов стали редеть. Наиболее отчаянные противники советской власти укрылись в лесу, откуда периодически совершали военные вылазки. Оттуда их Тухачевский решил «выкурить», путём применения химического оружия.

В кратчайшие сроки из Москвы в Тамбовскую губернию были доставлены баллоны с удушающим газом – хлором и его смесью с фосгеном.

Газовый удар

План Михаила Николаевича оказался хорошим только на бумаге. В реальности же командиры столкнулись с тем, что «химрота в отношении газо-борьбы является абсолютно не подготовленной и не боеспособной» (из рапорта газотехника В. Пуськова).

Но одну атаку всё-таки удалось провести. В начале августа 1920 года по части Паревского леса на острове Сухие Дубки, расположенном близ села Кипец, были выпущены 59 химических снарядов. Предполагалось, что жертвой такой атаки обязательно станет сам атаман Антонов.

После проведения химобстрела на прочёсывание леса отправилась войска, но ни предводителя восстания, ни его бойцов на поражённой территории не оказалось. Жертвами атаки стали три лошади, которых нашли в прочесываемой роще привязанными к дереву.

Поймать вождя сопротивления удалось только спустя два года. Дом, в котором он находился вместе с братом, местные правоохранители окружили и подожгли. Братья, конечно, без боя сдаваться не думали. Они попытались прорваться, но далеко уйти не сумели – их застрелили.