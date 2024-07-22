Какие праздники отмечают 22 июля

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День национальной прессы в Азербайджане

Создание печати в республике связано с именем одного из основоположников просветительского движения, ученого и публициста Гасан бека Зардаби. Он в 1975 году основал газету «Экинчи». Это издание, взявшее на себя в основном просветительскую миссию, за короткое время завоевало популярность как среди интеллигенции, так и среди простых граждан.

Всемирный день мозга

Внутренний мир, разум, воспоминания и ощущения, которые испытывает человек, –заслуга именно этого органа. Несмотря на это, мозг начали пристально изучать не так давно, в середине XX века. Но первые попытки проводили еще древние шумерские и египетские ученые. Всемирная ассоциация неврологов предложила отмечать эту дату. Цель праздника – привлечь внимание к проблемам функционирования нервной системы.

Интересные факты о мозге:

Память человека может вместить 1 000 000 Гб информации или 3 млн часов видео. Чтобы посмотреть такой фильм, понадобится 350 лет.

Головной мозг может генерировать до 50 000 – 70 000 мыслей в день

Головной мозг не чувствителен к боли потому, что там нет болевых рецепторов. Поэтому его можно оперировать при полном сознании пациента.

Одна из самых странных болезней головного мозга называется Capgras-синдромом. Больной мозг заставляет людей верить, что их близкие заменены двойниками.

День львиной доли

Выражение, ставшее впоследствии афоризмом, впервые употребил в своих баснях француз Ж. Лафонтен. Его примеру последовали русские поэты И.А. Крылов, А.П. Сумароков и В.К. Тредиаковский. Хотя сюжет о несправедливом дележе добычи в пользу царя зверей встречается в литературе с незапамятных времен. Вокруг него построены произведения древнегреческого баснописца Эзопа, жившего предположительно в VII-VI в. до н.э. В обиходе эта фраза и в наши дни. Она может нести разных смысл, в зависимости от конкретной ситуации. Человек может тратить львиную долю доходов на выплату кредитов, покупку медикаментов или благотворительность. В этих случаях говорится о распределении большей части материальных благ без нарушения прав других людей. Однако наделенные властью и полномочиями люди часто действуют вопреки справедливости, нарушая закон и нормы морали. Поэтому сюжеты басен актуальны до сих пор.

События 22 июля:

В 1795 году в Москве основан дворец-театр «Останкино» в имении графов Шереметьевых.

В 1986 году в Великобритании отменили телесные наказания в государственных школах.

Кто родился 22 июля:

Российский общественный деятель и супруга писателя Александра Солженицына Наталия Солженицына (1939).

Советский и российский литературовед, писатель, публицист, общественный деятель. Автор работ о творчестве Ф. М. Достоевского Юрий Карякин (1930-2011).

Советский и российский певец, композитор, поэт, актер и продюсер Олег Газманов (1951).

Американская певица, автор песен и актриса Селена Гомес (1992).