Почему турки никого не пускают на гору Арарат

Согласно Библии, Ноев ковчег «в семнадцатый день седьмого месяца» причалил «на горах Араратских». 130-километровый горный массив находится на границе Ирана и Армении, а большая его часть лежит в пределах Турции. Исследователи со всего мира мечтают найти в горах останки ковчега, однако Турция отказывает им в проведении поисков. Почему же турки никого не пускают на гору Арарат?

Банды курдов

Представители Турции говорят, что на склонах Арарата орудуют банды курдов, которые похищают туристов, а после требуют за них деньги. В прошлом веке, с 1920-х по 1930 год, даже существовала Араратская Курдская Республика.

Курды, действительно, живут у подножья горы. Представители этого народа смогли открыть там музей Ноева ковчега. Для курдов Арарат – священная гора. Они уверены в том, что останки ковчега лежат где-то на ее склонах. Курды считают Арарат частью своих земель и называют гору Ноя Нухом.

Армянский фактор

Может быть, Турция осознаёт, что Арарат, доставшийся ей в 1921 году после революционных потрясений в России, и в наши дни является символом Армении. Ранее турки выражали недовольство изображением горы на гербе Армянской ССР. Однако Арарат до сих пор находится на гербе государства. Исходя из этого, по мнению турецких политиков, исследования Арарата могли бы привлечь к горе лишнее внимание.

Вера в пророчества

Исламские пророчества гласят, что Ноев ковчег найдут перед самым концом света. Возможно, из-за этого власти Турции препятствуют поискам.

Репутация

Также турки, наверное, не хотят лишний раз тратить деньги на операции по спасению пропавших альпинистов. Если в горах произойдёт похищение или исчезновение иностранных исследователей, спортсменов, туристов и других людей, это наверняка нанесёт вред репутации страны. В наши дни Арарат открыт только в августе. Допущенным в горы альпинистам разрешено пойти по единственному маршруту на южном склоне горы. Этот участок охраняют турецкие военные. Других способов побывать на горе у приезжих нет.

Всё ради американцев

Владиимр Шатаев, российский исследователь, занимающийся поиском ковчега, считает, что горы обследуют специалисты из США. Именно из-за них доступ к горе закрыт для европейских, российских и армянских учёных. По словам Шатаева, американцы во главе с профессором Брайтом ищут ковчег на высоте 4000 метров.