Бог войны: как обычная артиллерия превратилась в снайперские пушки

Несмотря на широчайшее использование дронов и высокоточного оружия в ходе СВО, артиллерия все равно остается богом войны. Именно артиллерия наносит противнику наибольший урон, без нее невозможна ни одна операция, наступательная или оборонительная.

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Традиции Красной армии

Российская армия, как и ВСУ, унаследовала традиции Советской армии, которая всегда делала ставку на массированный огонь артиллерии. Если вспомнить наиболее успешные операции Красной армии в Великой Отечественной войне, то начинались они с мощного артиллерийского обстрела, причем в ходе войны постоянно увеличивалась плотность орудий на километр фронта.

Если в летних боях 1943 года плотность на километр редко превышала 150 орудий, то в ходе операции «Багратион» летом 1944 года она достигала уже 265 орудий, а в ходе Берлинской операции — 270 и более. «Фирменным» наступательным стилем Красной армии был массированный и продолжительный обстрел противника, когда ему на голову высыпали целые эшелоны снарядов. Благо недостатка в них у Красной армии не было уже к началу 1943 года.

В ходе СВО тактика использования артиллерии претерпела изменения. Сейчас невозможно разместить десятки батарей в одном месте. То есть о плотности в 150 и более орудий на километр фронта можно забыть. Произошло это из-за современных средств разведки, которые способны быстро обнаружить даже одиночную гаубицу, не говоря уже о нескольких батареях. Иногда всего несколько минут уходит на обнаружение одиночного орудия, после чего его стараются уничтожить всеми доступными средствами.

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Но при этом в нынешних условиях отпала необходимость бить по площадям, как это имело место в Великую Отечественную. Главная задача артиллерии на СВО — это уничтожение вражеских опорников, укрепов, контрбатарейная борьба и подавление групп пехоты и бронетехники. Говоря другими словами, артиллерия теперь работает точечно, по конкретным целям.

Два выстрела

Второе дыхание артиллерия получила с появлением беспилотников-разведчиков и корректируемых боеприпасов. Теперь считаные минуты требуются для выявления и уничтожения цели, а такая опасная профессия, как корректировщик артиллерийского огня, может вскоре и вовсе исчезнуть. Потому что разведывательный дрон типа российского «Орлана-10» по своим возможностям превосходит десяток корректировщиков.

Еще одним плюсом артиллерии является стоимость боеприпасов. Обычный снаряд калибра 152 и 155 мм по сравнению с управляемыми ракетами стоит копейки, его невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, и обычных снарядов не просто много, а очень много.

То есть при выявлении цели не надо думать, а стоит ли на нее тратить боеприпасы, как это нередко бывает при использовании дорогих управляемых ракет. К тому же опытные артиллеристы, обученные работать с беспилотниками-разведчиками и при наличии современной матчасти на уничтожение цели тратят не больше двух-трех снарядов, то есть показывают почти такие же результаты, как высокоточное оружие. Да и многие гаубицы, например российская «Мста-С», имеют оборудование, позволяющее так рассчитывать параметры стрельбы, чтобы накрывать цель с одного-двух выстрелов.

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Огромная снайперская пушка

С момента окончания Второй мировой войны артиллерия постоянно эволюционировала, ее все меньше задействовали для стрельбы по площадям или создания огневого вала. Она все больше превращалась в инструмент практически снайперской точности. Тем более что развитие электроники во второй половине ХХ века позволило оснастить орудия эффективными системами управления огнем. А появление корректируемых снарядов, таких как «Краснополь», делают каждую гаубицу большой и крупнокалиберной «снайперской винтовкой».

Неудивительно, что в ходе СВО именно на артиллерию приходится наибольшее количество урона противнику, хотя сейчас ее стремительно догоняют FPV-дроны. Но любой дрон можно заглушить средствами РЭБ, а вот снаряд — нет. Так что старая добрая ствольная артиллерия еще долгие годы будет основой любой армии и богом войны. Как и двести лет назад, именно артиллерия будет решать исход сражения.