22 июля: что в этот день празднуют в разных странах мира

Наступил 203-й день 2024 високосного года. Сегодня 22 июля, а значит, до осени осталось всего 40 дней. Сегодня начинают собирать огурцы и чернику. Православные чтят память мучеников Кирилла и Панкратия. В мире отмечают день крысолова, бокса, гамака и трудяг. Расскажем, какие еще важные даты и памятные праздники приходятся на 22 июля 2024 года.

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Народные традиции 22 июля — собираем летний урожай

Православная церковь 22 июля 2024 года будет чтить память христианских мучеников Кирилла Гортинского и Панкратия Тавроменийского, которые погибли от гонений язычников в первые века становления новой религии.

На Руси в этот день начинали собирать огурцы. Первый плод должна была снять хозяйка дома. Считалось, что нужно встать до свету, сорвать самый лучший огурец и закопать его в самом дальнем углу огорода. По мнению земледельцев, это служило гарантией того, что следующий год будет урожайным на огурцы. В хороший год хозяйки старались заготовить на зиму как можно больше огурцов — их солили в бочках, а позже стали солить и мариновать в стеклянных банках по огромному количеству рецептов. Также в сезон у гурманов большой популярностью пользуются малосольные огурцы.

Еще в этот день на Руси начинали собирать чернику. Причем запасали не только ягоды, но и листья. Лекарям было известно, что отвары и настои листьев черники помогают от «болезни почек» — так раньше называли сахарный диабет. Кроме того, черничные настои облегчали состояние больных при болезнях желудка и кишечника, способствовали остановке кровотечения при родах. Сами ягоды черники богаты различными витаминами и микроэлементами и при регулярном употреблении в пищу оказывают положительное воздействие на органы зрения.

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Какие популярные праздники отмечают 22 июля в разных странах мира

В России и других странах мира 22 июля будут отмечать множество самых разнообразных праздников.

Так, сегодня отмечают День находок. Как известно, найти буквально у себя под ногами можно даже золотой слиток, если оказаться в нужное время в нужном месте. Главное, чтобы этот слиток не оказался собственностью другого человека. Поэтому сегодня отличный день, чтобы внимательно смотреть по сторонам и себе под ноги.

Ну а те, кто не привык полагаться только на удачу и добывает себе золотые слитки сам, сегодня отметят День трудяги. Не путать с трудоголиками! Трудяга — это человек, которые старательно и тщательно выполняет порученную ему работу, стараясь сделать все максимально быстро, правильно и качественно. Именно такие люди должны строить дома, работать на заводе и заниматься другими ответственными работами.

После хорошей работы необходимо качественно отдохнуть, поэтому вечером 22 июля трудяги в России, да и в других странах, могут отметить еще один праздник — День гамака.

22 июля 2024 года будут отмечать еще два праздника, которые подразумевают хорошее качество отдыха, — это День бокса и День мозга. Как известно, спортсменам необходимо качественно восстанавливаться между тренировками, чтобы иметь силы для продолжения борьбы. Мозгу же человека отдых необходимо больше всего, ведь сегодня он в течение многих часов в день подвергается яростной информационной бомбардировке. Поэтому если завтра вам на тренировку, а сегодня был наполненный умственными упражнениями день, то самое время подумать о качественном отдыхе в гамаке.

Еще 22 июля будут отмечать День крысолова. В источниках, рассказывающих о таком празднике, не уточняется, какие именно ловцы крыс стали виновниками этого торжества, поэтому предположим, что это не люди. А значит, с праздником можно поздравить не разбалованных жизнью котов и собак, особенно представителей мелких охотничьих пород — ягд-терьеров, джек-рассел-терьеров, такс и специально выведенную породу — пражских крысариков.

Исторические и памятные праздники для 22 июля

22 июля 2024 года будут отмечать ряд важных исторических праздников и событий. Расскажем о некоторых из них подробнее.

1099 год — участники Первого крестового похода выбрали защитника Гроба Господня и правителя созданного ими Иерусалимского королевства. Титул был отдан французу графу Готфриду IV Бульонскому.

1246 год — итальянский миссионер-францисканец, путешественник Джованни да Плано Карпини стал первым европейцем, который прибыл в столицу Монгольской империи Каракорум.

1910 год — во время пожара в имении Ясная Поляна сгорели рукописи Льва Толстого.

1930 год — в советских колхозах оплата труда стала начисляться не в денежном эквиваленте, а в трудоднях.

1944 год — в ходе Валютно-финансовой конференции Объединенных Наций в городе Бреттон-Вудс в США была разработана первая редакция соглашения для создания Международного валютного фонда.

1986 год — палата общин британского парламента приняла закон об отмене порки в школах.

В этот день появились на свет:

1824 год — русская актриса Надежда Рыкалова, специально для которой Александр Островский в пьесе «Гроза» придумал персонаж Марфы Игнатьевны Кабановой — Кабанихи.

1887 год — немецкий физик, который первым в мире сумел измерить энергию кванта, Густав Герц.

1888 год — американский микробиолог российского происхождения, разработавший стрептомицин — первый эффективный противотуберкулезный антибиотик, Зельман Абрахам Ваксман.

1895 год — советский авиаконструктор, разработчик реактивных самолетов семейства Су Павел Сухой.

1926 год — советский детский писатель, известный произведениями «Рави и Шаши», «Сказка о трамвае», «Шел по улице солдат», Сергей Баруздин.

1946 год — американский актер, известный по фильмам «Смертельное оружие», «Цветы лиловые полей», «Стрелок», «Мечта с подвохом», Дэнни Гловер.

1946 год — французская певица, исполнительница песен Pardonne-moi, Une histoire d’amour, Ciao Bambino Мирей Матье.

1951 год — советский и российский музыкант Олег Газманов.

1955 год — американский актер, известный ролями в картинах «Маяк», «Остров», «Тайна семи сестер», Уиллем Дефо.

2013 год — старший сын Уильяма, принца Уэльского, первый внук короля Карла III, второй в очереди наследник британского престола принц Джордж Уэльский.

Также в этот день мир покинули:

1934 год — американский гангстер, грабитель банков, чья история жизни показана в ленте «Джонни Д.», Джон Диллинджер.

1958 год — советский писатель, автор произведений «Леля и Минька», «В трамвае», «Под липами Берлина», «Черный принц», «Перед восходом солнца» Михаил Зощенко.

1992 год — американский актер и каскадер, наиболее известный воплощением образа «Ковбоя Marlboro», Уэйн Макларен.

2007 год — советский режиссер мультфильмов, подаривший нам фильмы «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «Крылья, ноги и хвосты», «Следствие ведут Колобки», Александр Татарский.