Почему олимпийцам не грозит воздержание

Антисекс-кровать – изобретение, о котором мир должен был забыть сразу после победы над коронавирусом. Впервые мы о них услышали накануне Игр в Токио. Тогда в олимпийской деревне, как и по всей планете, действовали строгие карантинные ограничения. Но человек – существо стихийное, которому свойственно при первой же возможности удовлетворения своего главного инстинкта обо всём на свете забывать. Иногда даже об угрозе Танатоса – Фрейд ерунды не писал.

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От ненужных форм физического контакта олимпийцев спасли талантливые инженеры, изготовившие картонные кровати, выдерживающие лишь 200 килограммов и ломающиеся от любого неосторожного движения. Так, по крайней мере, заявляли организаторы. Развенчал миф Рис Маккленахан, выложивший видео с собственной проверкой. Нет, никакого интима – ирландский гимнаст предпочёл протестировать чудо инженерной мысли с помощью праведных прыжков.

До Парижа изобретение почему-то тоже добралось. В модернизированным виде – теперь кровати выдерживают до 250 килограммов. Но смущают здесь другие цифры – 300 тысяч презервативов, подготовленных заботливыми организаторами для спортсменов. По 40 штук на человека. Нестыковка объясняется вспомогательной целью: повысить качество атмосферы Земли за счёт снижения углеродного следа. Так как делают кровати из перерабатываемых материалов.

На прочность их вновь проверил Рис Маккленахан. Прыжки стали разнообразнее. К ним спустя три года добавились ещё и кувырки, и прочие акробатические элементы. Конструкция выдержала, но для чистоты эксперимента прыгать или кувыркаться надо было всё-таки с кем-то в паре.

В общем, силу воздержания на себе испытают только самые стойкие. А в спортивную жизнь остальных неминуемо вмешается великий и прекрасный Эрос. Город любви, как никак.