Горожане не узнали мэра и потребовали представиться

Жители Липецка во время съемки ролика с участием мэра города Романа Ченцова не узнали градоначальника и потребовали представиться. Видео с инцидентом опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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На выложенных кадрах мэр и губернатор подходят к трамвайной остановке, чтобы расспросить липчан о состоянии общественного транспорта. «Это мэр новый», — обратился к сидевшим на остановке пенсионерам Артамонов и вызвал у них удивление.

«Да?» — переспросили у губернатора жители Липецка. «Да, да, да, да, познакомьтесь», — подтвердил Артамонов. «Вы хоть представьтесь, пожалуйста», — попросила у мэра пожилая липчанка. Узнали ли жители города губернатора Артамонова, неизвестно.