Кто и когда одомашнил картофель

Картофель в Северной Америке появился благодаря коренным народам, установили ученые, изучая геном сорта Four Corners (Solanum jamesii) — древнейшего из одомашненных видов картошки. В далеком прошлом картофель распространялся по всему плато Колорадо за счет торговых маршрутов.

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Исследователи собрали образцы ДНК современных популяций Solanum jamesii в районе археологических памятников и других мест в Моголлонском крае в центральной Аризоне и Нью-Мексико. Им удалось выяснить, что картофель, по всей видимости, перевозили и выращивали предки современных племен индейцев пуэбло, хопи, зуни, тева, апачи и других.

«Одомашнивание растения может начаться с простого сбора и пересадки для его выращивания в новом месте», – отметила доктор Лисбет Лаудербек из Музея естественной истории штата Юта.



Solanum jamesii содержит вдвое больше белка, кальция, магния и железа, чем обычный красный картофель. С одного клубня можно вырастить до 600 маленьких клубней всего за четыре месяца. Урожай этого сорта, вероятно, высоко ценился в торговле между индейцами, и картофель играл важнейшую роль в выживании в зимний период.

Сегодня Solanum jamesii широко распространен по всему Моголлонскому краю, он приживается даже в хвойных лесах. Современные представители вида достигают довольно больших размеров и распространяются везде. Любопытно, что древние популяции Solanum jamesii жили лишь в границах 300 метров от мест обитания человека.

Для размножения половым путем и для создания жизнеспособных семян цветы картофеля должны опыляться, без этого же растение клонирует себя, выращивая генетические копии. Solanum jamesii способен клонировать себя даже в условиях, далеких от идеальных. Это создает определенный «генетический след» происхождения каждой популяции, он часто встречается у картофеля, который ранее перенесли в другое менее заселенное место. Там «генетический след» сохраняется на протяжении сотен поколений.

Ученые полагают, что этот вид перевезли и вырастили далеко от его естественного центра распространения. Теперь они планируют проанализировать конкретные последовательности цепочек генов, чтобы раскрыть происхождение других качеств растения, таких как морозоустойчивость. Картофель Four Corners наряду с кукурузой, какао и агавой — свидетельство влияния человека на формирование разнообразия флоры на протяжении тысячелетий, считают исследователи.

Работа опубликована в American Journal of Botany.