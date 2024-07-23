День 23 июля в истории

Всемирный день китов и дельфинов

Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела полный запрет на коммерческую добычу китов. Ежегодно в этот день природоохранные организации проводят различные акции в защиту китов и других морских млекопитающих.

Многие страны устанавливают также национальные дни китов. К примеру, в Австралии с 2008 года в первую субботу июня отмечается Национальный день китов.

День дачника

Неофициальный праздник для порядка 60 миллионов российских дачников.

Первые дачи в России появились в XVIII веке. Петр I решил выдавать чиновникам участки земли под Петербургом, чтобы летом они не разъезжались по дальним поместьям, а оставались «под рукой». В 1930-х годах появились так называемые коллективные сады для сотрудников аппарата ВКП(б).

Позднее ситуация в корне изменилась, и дачи стали не столько местом отдыха, сколько местом для полноценного труда. Массовое дачное строительство началось в стране в середине ХХ века во времена «хрущевской оттепели». На предприятиях и организациях работникам стали выдавать участок размером от 600 до 800 кв. метров (шесть-восемь соток), где они могли выращивать овощи и фрукты.

В современной России дача не утратила своей привлекательности для горожан. Здесь можно не только отдохнуть после напряженного городского ритма, но и поработать руками.

30 лет назад (1994) вступил в силу Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»

В СССР функции Конституционного Суда выполнял Комитет конституционного надзора (ККН), учрежденный в 1989 году. В его состав входили 27 юристов и политологов, а возглавлял Комитет директор Института философии и права Уральского отделения Академии наук СССР Сергей Алексеев. За время своего существования ККН СССР принял более 20 решений. Среди них - признание неконституционными разрешительного порядка прописки и порядка применения неопубликованных нормативных актов. В декабре 1991 года Комитет по собственной инициативе прекратил свое существование.

В декабре 1990 года на II Съезде народных депутатов РСФСР в Конституцию была внесена поправка о создании Конституционного суда. Он избирался Съездом народных депутатов РСФСР, а порядок его деятельности был установлен отдельным законом, принятым 12 июля 1991 года.

Конституционный суд РСФСР был сформирован в октябре 1991 года в составе 13 судей и приступил к работе в январе 1992 года. Его председателем был избран Валерий Зорькин. После событий 3-4 октября 1993 года Президент РФ Борис Ельцин приостановил деятельность суда.

24 июня 1994 года депутаты Государственной Думы приняли Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 12 июля он был одобрен Советом Федерации, 21 июля был подписан Президентом РФ, а 23 июля — опубликован.

В феврале 1995 года, после избрания полного штатного состава, суд начал свою работу.

80 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков был освобожден г. Псков

Город находился в оккупации более 3 лет, с 9 июля 1941 года. За это время были разрушены большая часть домов, все промышленные предприятия Пскова, разграблены музеи. Погибли более 3 тысяч псковичей. В городе находился лагерь для военнопленных рядового состава Stalag-372, где погибли порядка 300 тысяч советских солдат.

В первые же месяцы оккупации в Пскове были организованы небольшие партизанские отряды, которые внесли большой вклад в общую Победу.

23 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Ивана Масленникова освободили город от фашистских захватчиков.

Указом Президента РФ от 5 декабря 2009 года г. Пскову было присвоено почетное звание «Город воинской славы».