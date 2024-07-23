Кооператив открыл, 80 миллионов накопил: как жили самые богатые люди СССР

74 года назад родился первый в Советском Союзе официальный миллионер Артем Тарасов. «Вечерняя Москва» узнала, как жили самые богатые люди СССР и что они могли себе позволить.

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В советские годы бытовало мнение, что все равны: одинаковые зарплаты, квартиры, одежда, мебель... но как бы не так. Были и спекулянты, и честные граждане, заработавшие своим умом и талантом несметные богатства.

Тарасов: «Прогресс» да «Техника»

Первым официальным советским миллионером стал Артем Тарасов. В 1987 году он открыл кооператив «Прогресс», который сегодня бы назвали брачным агентством. Однако его почти сразу закрыли из-за «аморальности бизнеса». В этом же году Тарасов зарегистрировал второй кооператив — «Техника». Здесь он сначала занимался ремонтом импортной электроники, а позже — торговлей с иностранными фирмами.

В 1989 году в программе «Взгляд» обнародовали среднемесячную зарплату Тарасова, которая составила 3 миллиона советских рублей. В пересчете на современные деньги получается более 800 миллионов рублей! Тогда Тарасов объявил себя первым легальным советским миллионером.

Этим и привлек внимание Минфина. В итоге кооператив закрыли, обнаружив нарушения, а деньги конфисковали. Но дальше судьба бизнесмена сложилась неплохо. В большинстве своем из-за его победы над Минфином в суде.

Карпов: шах, мат и марки

Лучший шахматист СССР Анатолий Карпов никогда не отрицал своего богатства. Еще бы, ведь на многих соревнованиях были огромные призовые фонды. Например, на одном из чемпионатов победителю вручили по современным меркам более двух миллионов рублей. А заработная плата Карпова составляла примерно 33 тысячи, что в советские годы было невероятной суммой.

Кроме того, шахматист всю жизнь собирал коллекцию почтовых марок, которая сейчас хранится в банке. На сегодняшний день она стоит миллиарды рублей.

Зыкина: дорогие украшения

Певица Людмила Зыкина прославилась не только своим вокальным талантом, но и трудолюбием. Вся ее жизнь состояла из гастролей по СССР и миру. Зыкина выступала в 60 странах. Точный заработок артистки уже неизвестен, однако в 1980 году ставка за один официальный концерт составляла 300 рублей, что в пересчете на наши деньги получается около 84 тысяч рублей. Однако, помимо этого, конечно же, были и нелегальные подработки. Большую часть своих гонораров Зыкина тратила как типичная девушка, — на украшения. Ее шкатулка с драгоценностями суммарно стоит около 200 миллионов рублей.

Магомаев: его любила элита

Муслим Магомаев был одним из самых высокооплачиваемых певцов СССР. За один концерт в среднем он получал 200 советских рублей. Если переводить на современный курс, то его гонорар бы составил почти 56 тысяч рублей. Но нередко бывали случаи, когда выступление артиста стоило в три, а то и в четыре раза дороже. При этом на нелегальные концерты Магомаева власть внимания особо не обращала. А все потому, что творчество певца очень любила партийная элита.

Но особенно отличало легенду отечественной эстрады от других миллионеров то, что в основном все свои деньги он тратил на друзей: заказывал рестораны, дарил дорогие вещи, украшения. Но и себя не обижал. В центре Москвы у Магомаева была просторная квартира с богато обставленным интерьером, еще две огромные жилплощади в его родном Баку, а также дача в Подмосковье. Единственное из имущества, чем певец особенно дорожил, — перстень с бриллиантами, который ему подарил правитель Ирана.

Прямая речь

Александр Васькин, историк: