Казаки-пластуны: какую страшную инициацию они проходили

Мужские воинские сообщества не могли обойтись без ритуала инициации – символического перехода юноши из «детского» состояния во взрослое. У казаков, несмотря на православное вероисповедание, сохранялись многие элементы языческих обрядов инициации. Один из таких ритуалов, бытовавший в XIX веке у казаков-пластунов на Кубани, поражает своей жестокостью.

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Казачьи инициации

Инициации молодых мужчин проводились почти во всех родоплеменных сообществах. Успешное прохождение обряда давало юноше право считаться «настоящим» охотником и воином, без этого было немыслимо вступление в брак. Данное явление отчасти сохранилось в среде русского и украинского казачества, которое в силу милитаризированного образа жизни походило на закрытые «мужские союзы» первобытнообщинной эпохи.

«Инициации были растянуты хронологически на длительный срок всего детства, и даже перешли в свадебную обрядность», – отмечает ростовский историк Андрей Яровой.



У казаков бытовал древнеславянский по происхождению обряд пострижин – первой стрижки волос, совершавшийся на 40-й день после рождения. Ребёнка, у которого появился первый зуб, отец впервые ритуально сажал на коня (по другим данным, это происходило в трёхлетнем возрасте). Обряд считался «залогом» того, что мальчик станет казаком. Тогда же ему дарили первое оружие.

В 5-6 лет «казачата» на специальном обряде должны были продемонстрировать умение держаться на коне, проехав круг посреди станицы. В некоторых источниках указано, что малыш должен был ещё показать, как он владеет саблей и луком. По завершении испытания ребёнка сажали на перевёрнутую бочку, на которой лежали скрещенные сабли, и обсыпали золотыми дукатами. После этого у мальчика саблей срезали и сжигали пряди волос, чтобы вместе с дымом от него «отошли горести и беды».

В подростковом возрасте казаки участвовали в потешных сражениях, брали вражеские «крепости». Но итоговое испытание ждало их в военном лагере, куда юноши прибывали в 17-19 лет и целый месяц занимались подготовкой. По итогам «сборов» казаки состязались в стрельбе, показывали приёмы джигитовки, конного боя. Особой доблестью считалось умение подобрать с земли монету, не слезая с коня. Лучших юношей, успешно прошедших подготовку, атаман отмечал подарками. После этого их начинали привлекать к внутренней станичной службе. Перед свадьбой казака-жениха ещё раз проверяли – «конём, топором и борьбой».

Случалось, что взрослые казаки вызывали его биться на кулаках.

У запорожских казаков существовала категория «паробков» – юношей, приставленных в услужение взрослым казакам. Для них тоже предусматривались инициационные обряды: казак должен был оседлать необъезженного коня или пройти над кручей по колоде после употребления горилки. Немаловажным считалось умение стерпеть в этот момент обсмеяние со стороны старших товарищей. Так запорожец демострировал хладнокровие.

Наконец, инициационный характер носило и первое участие казака в войне.

Инициация у пластунов

Наиболее жестокий вариант инициации бытовал в XIX веке у кубанских казаков-пластунов, которых считают отдельным «военным орденом», восходящим ко временам Запорожской Сечи. На берегах Днепра, а затем и в кубанских плавнях пластуны занимались выслеживанием врагов, устраивали засады, а попутно добывали себе пропитание охотой. Пластуны славились как искусные воины. Сформированные из них отряды стали прообразом спецназа в российской армии. Кроме того, пластунов даже считали колдунами, так как у них бытовали магические практики – так называемые «характерства».

Ученики, постигавшие премудрости пластунской «науки», именовались «хлопьяками», «молодиками». Юных пластунов учили ориентироваться на местности, избегать ловушек, запутывать следы, метко стрелять, стойко переносить голод и холод. Им показывали приёмы внезапного нападения, чтобы убить врага или захватить его живым. Наконец, наступал день, когда молодик должен был показать, чему научился.

«По словам старого пластуна М. Седых, молодым казакам, вышедшим «попластуновать», «старики наказывали непременно приносить головы побеждённых врагов, с целью удостовериться в отваге и ловкости их», – рассказывается в статье доктора исторических наук Олега Матвеева «Хлопцы при пластунах: период ученичества».



Испытание было крайне опасным. 16-летние юноши, выходя на «охоту за головами», могли легко погибнуть от рук черкесов – и таких оказывалось немало. Если казак возвращался с пустыми руками, его высмеивали. Зато если хлопец добивался своего, его подбадривали тем, что из него выйдет «гарный пластун». Стоит отметить, что ненависть к горцам взращивалась у кубанских пластунов с малолетства – врагов в станицах называли «косматыми дьяволами».

Отрезать головы противникам могли и уже состоявшиеся пластуны. Если личность убитого была популярна среди черкесов, то в обмен на голову они отпускали пленников. Существовал на Кубани и аналог индейских скальпов – ухо или палец врага. Предъявив их начальству, пластун получал награду.

Происхождение обряда

Обряд отрезания головы врага зафиксирован у многих народов, что указывает на его древность. В частности, это было принято у кельтов Ирландии. Один из героев саг, Кет, сын Матаха из Коннахта, не мог уснуть, если у него под коленом не лежал череп убитого в этот день противника. У негритосских племён алфуров на индонезийском острове Серам каждый юноша по достижении 15 лет опоясывался особым поясом «твидако». С тех пор, по свидетельству антрополога Вильгельма Йоста, от него ждали, когда он принесёт неприятельскую голову. Успешное выполнение миссии означало, что молодой человек причисляется к воинам и может участвовать в мужских празднествах.

Особенно интересно, что обычай декапитации в первой половине XIX века существовал и у ближайших соседей казаков-пластунов – причерноморских черкесов и садзов (субэтнос абхазов). Молодые горцы демонстрировали свою удаль и готовность к сражениям, привязав к седлу отрубленную голову врага. Черкесы верили, что если определённым образом закопать голову, то душа убитого не сможет им мстить. Таким образом, «охота за головами» в плавнях была обоюдной. Этим Кубань времён Кавказской войны сильно походила, к примеру, на остров Новая Гвинея (лишь с той разницей, что воины-папуасы занимались ещё и каннибализмом).