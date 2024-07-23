Почему в СССР микроволновки были под запретом

Одно из самых почётных мест на современной кухне занимает микроволновка. Приготовить ужин, разогреть завтрак — всё это можно сделать буквально за несколько минут. Удобно и практично! Несмотря на вполне очевидные плюсы, эта бытовая техника была под запретом в Советском Союзе. Хотя возможности для её производства были…

Микроволновки считались в СССР «буржуйским изобретением». Первая микроволновая печка была изобретена ещё в первой половине прошлого столетия. Предназначалась эта техника, правда, не для приготовления продуктов или подогревания, а для быстрого размораживания. Использовалась она исключительно военными (в солдатских столовых и столовых военных госпиталей). Ничего общего с современными микроволновками «предки» не имели. Например, поражали габариты устройства — высотой в человеческий рост и весом до 340 кг.

Через несколько лет после окончания Второй мировой войны в «капиталистическом мире» началось серийное производство этой техники. В странах же соцлагеря относились к популярным микроволновкам скептически и даже с опаской. Хотя изначально советские учёные тоже проявили интерес к изобретению. Эксперты из СССР активно взялись изучать способность сверхвысокочастотного излучения к нагреванию продуктов. Результаты исследований и позволили сделать вывод: ничего, кроме вреда (ну и конечно тёплой пищи) микроволновки не приносят. Примерно к такому же итогу пришли и американские ученые, но экономическая выгода взяла верх. В Америке и Европе без микроволновок хозяйкам уже обойтись было трудно.

Главная опасность техники, которая никуда не делась и в наши дни, заключается в СВЧ-излучение. Советские исследователи выяснили, что оно приводит к распаду молекулярной структуры продуктов. В результате микроволновка разрушает молекулы витаминов, что делает пищу совершенно «пустой». Также устройство способствует образованию канцерогенных веществ. Кроме того, было установлено, что регулярное употребление пищи, приготовленной в микроволновке, приводит к появлению злокачественной опухоли.

С распадом Советского Союза запрет на печи был снят. Примерно в это же время за границей стали публиковаться научные статьи, посвящённые исследованию наносимого микроволновками вреда здоровью человека. Но это не сказалось на популярности техники. По-прежнему в мире продаются миллионы печей, а производители без устали трудятся над их «апгрейдом». Не зря же говорят, что спрос рождает предложение.