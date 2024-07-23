Как земляне увидели хаотичный мир атмосферы Юпитера

Космический аппарат НАСА «Юнона» продолжает радовать нас потрясающими изображениями Юпитера, крупнейшей планеты в Солнечной системе. На фотографии от 12 мая 2024 года зонд заснял северное полушарие газового гиганта, после чего изображение прошло специальную коррекцию цвета.

© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

На снимке в деталях показаны «хаотичные облака и циклонические штормы» в области, известной ученым как «складчатая нитевидная зона». Изображение обработал астроном-любитель Гэри Исон, оно представляет собой уникальный взгляд на динамичную атмосферу Юпитера, пишет HotHardware.

Складчатая нитевидная зона — область в атмосфере Юпитера, где мощные струи ветра, называемые зональными струями, сталкиваются друг с другом. Эти столкновения создают вихри и турбулентные потоки, которые можно увидеть на изображении Юноны. Зональные струи опоясывают планету в направлении с запада на восток. Они создают знакомые полосатые узоры в облаках Юпитера.

«Юнона» продолжит исследование Юпитера до сентября 2025 года, собирая данные о его атмосфере, магнитосфере и гравитационном поле. Эти данные помогут ученым лучше понять роль газового гиганта в нашей Солнечной системе.

Аппарат «Юнона» запустили в космос 5 августа 2011 года, проект на тот момент оценивался в 1,1 млрд долларов. Он может делать высококачественные изображения поверхности Юпитера. Ранее «Юнона» сделала очень подробные снимки луны Юпитера — Ио. На них запечатлены разломы этого небесного тела, возникшие из-за вулканической активности, и вулканический шлейф.